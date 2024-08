Velatón en Bogotá en memoria de Javier Acosta, hincha de millonarios al que le aplicaron la eutanasia

Integrantes de la barra Comandos Azules del equipo colombiano Millonarios alentaron afuera del hospital San Ignacio para despedir a Javier Acosta este viernes, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

El viernes 30 de agosto, Javier Acosta, un hincha de Millonarios que padecía osteomielitis desde hacía cinco años, murió tras recibir la eutanasia, procedimiento que solicitó debido a las complicaciones de salud que tuvo como resultado de su grave enfermedad.

El procedimiento se realizó sobre el medio día. Acosta se encontraba en compañía de su familia, que lo apoyó desde un inicio. Javier era conocido en el mundo de fútbol por su fiel pasión al club de sus amores, Millonarios. Usó su perfil de Facebook para compartir su historia e invitar a sus seguidores a una velatón en su honor, la cual fue organizada por las barras del club. “Esto va para toda la banda, para todos mis seguidores, y para toda mi gente los que quieren ir”, escribió.

La velatón, organizada por las barras La Pesada Kennedy y los Comandos Azules Distrito Capital, comenzó a las 6:00 p. m., en el Estadio El Campín. Esta convocatoria invita a los hinchas del club capitalino para que despidan a Acosta, destacando su labor de años dentro de la barra del equipo.

“Estaré alentando desde lo más alto. Mi familia me apoya. Saben que es lo mejor. No es fácil tener una infección así. Pero no puedo más. Me duele no ver crecer a mi hija. Les pido me acompañen el día de mi funeral y la misa. Gracias por su amistad. Me voy agradeciéndoles. Desde el cielo le voy a jalar las patas a todos los jugadores de millonarios a ver si ganan”, fueron las palabras de Javier en su último en vivo compartido en sus redes sociales.

Javier Acosta decidió someterse a la eutanasia debido a una osteomielitis debilitante - crédito Javier Acosta PK/Facebook

La noche anterior, antes de someterse al procedimiento, los Comandos Azules llegaron hasta el hospital donde el hombre, de 36 años de edad, estaba internado para rendirle un sentido homenaje y despedirlo. “Javi, Javi querido, los Comandos siempre te apoyarán”, le cantaron al hincha de Millonarios, mientras los protagonistas en el cielo eran los fuegos artificiales.

Los aficionados se conglomeraron durante varias horas en las inmediaciones del hospital, con el objetivo de que Acosta sintiera el apoyo de su afición hasta el último momento. Por medio de las redes sociales, la barra de millonarios emitió un comunicado en el que resaltaron la valiente decisión del hombre.

“Lo de Javier es un suceso sin atenuantes, que es difícil de expresar y si es complicado para nosotros, que no estamos viviendo las circunstancias que han rodeado la vida de este hermano de cancha, para él es supremamente complejo. Al redactar esto como Calaveras quedamos sin palabras, porque son sucesos inexplicables”, se lee en el comunicado emitido por los Comandos Azules.

Liga BetPlay Dimayor compartió imagen de solidaridad con Javier Acosta - crédito @LigaBetPlayD/X

“Como colectivo expresamos nuestro apoyo a Javi, la decisión que ha tomado es de un guerrero, de alguien que siempre se quiso levantar a pesar de las adversidades. Nos encanta la manera en que lo ha abordado, siempre dando un mensaje positivo a sus oyentes, sin generar lástima, sino asumiendo las riendas de su existencia. Un mensaje donde resalta que valoremos la vida y a nuestros seres queridos”, agregaron.

Por otro lado, los barristas dejaron en claro que Acosta quedará en la memoria de Millonarios, que su legado continuará y se resaltará siempre su lucha.

“Lo más importante es que podemos expresarle en vida, lo valioso que ha sido para esta comunidad de hinchas, agradecidos con el mensaje que le deja a esta agrupación de miles, que a veces no sabemos qué camino tomar. A su parche, la PK, que lo ha disfrutado en vida y ha seguido de cerca su proceso, que pueden multiplicar su pensamiento e ideología. Pase lo que pase con nuestro Comando, siempre será símbolo de Lucha y Vida. Somos de Millos, somos eternos”, concluyeron.