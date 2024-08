Miguel Uribe calificó a Petro de misógino por asegurar que hay periodistas “muñecas de la mafia”

El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, criticó el mensaje contra la prensa por parte del presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, cuestionó duramente al presidente Gustavo Petro por una reciente declaración en la que calificó como “muñecas de la mafia” a cierto sector del periodismo que se ha dedicado reprocharlo constantemente.

Durante el discurso de posesión de la nueva defensora del Pueblo, Iris Marín, el jefe de Estado afirmó que algunas comunicadoras se han dedicado a estigmatizar el derecho legítimo a la protesta. A estas periodistas, Petro las calificó como al servicio del poder y las apodó “muñecas de la mafia,” en referencia a una serie de televisión colombiana que narra las vivencias de mujeres al servicio de narcotraficantes.

“Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar”.

La frase de Petro generó indignación - crédito @MiguelUribeT/X

El pronunciamiento del presidente Petro generó bastante indignación en el senador uribista quien a través de sus redes le envió un mensaje al jefe de Estado calificándole los comportamientos de machistas y mafiosos.

“Petro, respete a las mujeres. Las mujeres periodistas son unas valientes, mucho más cuando se enfrentan a misóginos como usted. Aquí quien actúa y habla como mafioso es usted”.

La eufórica defensa de Miguel Uribe por la causa feminista y contra los comportamientos machistas contrastan con la polémica que protagonizó hace varios años respecto al lamentable feminicidio de Rosa Elvira Cely.

La controversia estalló cuando la Secretaría de Gobierno, dirigida por Miguel Uribe, atribuyó el violento feminicidio de Rosa a su propia culpa por haber salido con sus asesinos.

El caso de Rosa Elvira Cely fue el presidente para que la justicia colombiana tomara acciones legales contra los feminicidios en el país - crédito Mauricio Dueñas/EFE

“Todos sabían que (los feminicidas) tenían comportamientos raros y los tildaban de malosos. No obstante, lo anterior, Rosa Elvira Cely salió a departir con ellos, se tomaron unos tragos (…) Si Rosa Elvira Cely no hubiera salido con los dos compañeros de estudio después de terminar sus clases en horas de la noche, hoy no estuviéramos lamentando su muerte”.

Tras el desafortunado y reprochable pronunciamiento de la Secretaría, en el que se revictimizó a Rosa Elvira, el mismo Miguel Uribe ofreció disculpas por el cuestionable comentario. Sin embargo, a pesar de sus disculpas, un sector sigue recordando al senador la controvertida declaración.

“Quiero en nombre del distrito ofrecerles disculpa por el tipo de argumento que ha utilizado la secretaria de gobierno en este caso (…) Nuestra intención no es revictimizar a las mujeres que han sido víctimas de este tipo de delitos y es por eso que hemos dado la instrucción para que se rectifique y se retire este argumento, para que el señor juez no lo tenga en cuenta en la defensa de la administración”.

La nueva defensora del Pueblo

Iris Marín es una abogada egresada de la Universidad del Rosario - crédito Cámara de Representantes

El presidente Gustavo Petro posesionó a Iris Marín Ortiz como la nueva defensora del Pueblo en una ceremonia realizada en Nuquí, Chocó. Marín Ortiz, abogada con amplia trayectoria en derechos humanos, se convierte en la primera mujer en liderar esta institución en sus 33 años de existencia. Durante el acto, Marín reafirmó su compromiso de conformar un equipo directivo mayoritariamente compuesto por mujeres, destacando la importancia de la equidad de género en la defensa de los derechos humanos.

El presidente Petro resaltó la necesidad de que la Defensoría del Pueblo mantenga su independencia y enfoque en los derechos de las mujeres, señalando que la elección de Marín es un paso hacia la construcción de una República democrática y equitativa. Marín Ortiz, quien asume el cargo el 1 de septiembre de 2024, fue elegida por la Cámara de Representantes con 170 votos a favor. Con una destacada carrera en la Corte Constitucional y otras instituciones de derechos humanos, su mandato de cuatro años será crucial en la defensa de la dignidad y los derechos de todos los colombianos.