Jim Velásquez y Alina Lozano sufrieron delicada situación y este es el favor que están pidiendo a sus seguidores

Qué pasó con Alina Lozano y Jim Velásquez que están pidiéndoles ayuda a sus seguidores - crédito @lozanoalina/Instagram

El matrimonio de la actriz Alina Lozano y el creador de contenido Jim Velásquez, celebrado en noviembre, ha sido uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento. Desde el momento en el que anunciaron su unión, las reacciones y comentarios por parte del público no se han hecho esperar.

Sin embargo, la pareja ha enfrentado las críticas por la diferencia de edad que hay entre los dos y el pasado amoroso de Velásquez, por eso han continuado compartiendo contenido juntos y las diferentes situaciones que les han pasado.

Así las cosas, una reciente publicación de la pareja volvió a llamar la atención del público, pues en esta ocasión el foco es un grave incidente que ha puesto en alerta a los dos influenciadores y a sus seguidores.

Alina Lozano y Jim Velásquez están pasando por complicada situación de seguridad - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

Recientemente, Jim Velásquez fue víctima de un hurto en Bogotá en el que le robaron su celular. Este atraco no solo afectó la privacidad de Velásquez, sino que también dio lugar a actividades fraudulentas por parte de los delincuentes.

De acuerdo con lo indicado por los influenciadores, los ladrones han estado utilizando su cuenta de WhatsApp para realizar estafas, solicitando dinero en su nombre.

Ante esta situación, Alina Lozano, conocida por su icónico papel de ‘Doña Nidia’ en la telenovela Pedro el Escamoso, decidió apoyar públicamente a su esposo, haciendo un llamado urgente a sus seguidores y contactos para que estén atentos y no caigan en las trampas de los estafadores.

“Amigos, por acá contándoles que le robaron el celular a Jim Velásquez, así que por favor, a todos los contactos que tenemos en común, no abran nada que les envíen, él no está pidiéndole plata a ninguna persona, es una estafa. No abran nada, por favor. Le robaron el celular a Jim. Pilas”, advirtió la actriz en sus redes sociales.

Alina Lozano alertó estafas en nombre de Jim Velásquez porque le robaron su celular - crédito @lozanoalina/IG

A pesar de que la pareja ha mostrado un distanciamiento, para los seguidores, en los últimos meses, este incidente ha vuelto a unir a Alina y Jim en un esfuerzo por detener a los criminales que intentan aprovecharse de la situación.

Por su parte, el propio Velásquez también se dirigió a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde expresó su preocupación y también dejó advertidos a quienes lo ven.

“Me robaron el celular y están robando por WhatsApp, no respondan, no soy yo”, alertó a sus seguidores.

La pareja ahora enfrenta el reto de recuperar el control sobre sus cuentas y prevenir que más personas caigan en las estafas que se están llevando a cabo en nombre de Velásquez. Mientras tanto, siguen utilizando sus plataformas para informar y proteger a sus seguidores de posibles engaños.

El apoyo de Alina Lozano a su esposo en este momento difícil demuestra que, a pesar de las críticas y los desafíos que han enfrentado como pareja, están unidos en la lucha contra la injusticia y en la protección de su familia y su reputación.

Jim Velásquez reveló que lo robaron y están pidiendo plata con su celular - crédito @jimvelasquezoficial/IG

Cómo se lleva Alina Lozano con los papás de Jim Velásquez

La polémica pareja de creadores de contenido compartió un par de videos en donde aparecen en un glamping en el que estarían disfrutando de unos días de descanso y de conexión. Durante esta escapada aprovecharon para crear contenido audiovisual con el que han llamado la atención de sus seguidores.

En esta oportunidad decidieron revelar detalles de su relación y responder algunas de las dudas que tienen los internautas sobre ellos. Así que fieles a su estilo de comedia y sarcasmo, contaron cómo es la relación de Alina Lozano con los papás de Jim Velásquez.

“Les cuento que se la llevan muy bien porque como tienen la misma edad, pues van a misa juntos, mi mamá sale a caminar con Alina, van a hacer aeróbicos de la tercera edad, van a sacar los perritos”, dijo Jim Velásquez. Mientras que Lozano puntualizó diciendo: “Vamos al mismo gerontólogo, somos felices”.