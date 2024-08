Este es el actor que confundieron con Pipe Bueno: lo hicieron cantar y le dieron plata por su ‘show’

A un famoso actor lo confundieron con Pipe Bueno y esto fue lo que le pasó - @pipebueno/Instagram

El actor Sebastián Vega, recordado en la televisión nacional por su papel de ‘El baby’ en la serie colombiana A mano limpia, compartió una anécdota curiosa y divertida durante una entrevista en Los 40 Colombia.

De acuerdo con las declaraciones del artista, durante un buen tiempo fue confundido con el cantante de música popular Pipe Bueno, a tal punto que las personas le pedían fotos y, en una ocasión, incluso lo pusieron a cantar en un bar.

La historia se remonta a una noche en Usaquén, en el norte de Bogotá, cuando Vega decidió pasar un rato en una discoteca que era reconocida en la ciudad por su música a la plancha. El actor, que solía asistir con frecuencia los miércoles porque era el día para disfrutar de ese ambiente, pero especialmente porque un amigo suyo cantaba en el lugar, fue presionado por los asistentes para que se presentara porque creían que estaban en presencia de Pipe.

“Había un bar que era de música a la plancha y ahí cantaba un parcero mío. Los miércoles era un parche ir allá […] y se convirtió en que casi todos los miércoles iba y casi que iba la misma gente. Y no faltaba la mesa del borracho: ‘Pipe Bueno, cante. Ay, pero hágale, suba’”, contó el actor entre risas.

Sebastián Vega reveló que lo confundían con Pipe Bueno hace unos años - crédito @sebastian_vega1/IG

En ese entonces, Pipe Bueno sonaba con su éxito Recostada en la cama, y los asistentes del bar no querían perderse la oportunidad de escucharla en vivo.

“Yo decía: ‘Ay estos maricas si joden. Bueno, me voy a parar, pues’. [Así que se subió al escenario] con la canción en mano, listo para cantarla. Pero, antes de empezar, yo le decía al DJ [susurrando]: ‘Pilas, yo no canto’. Entonces ponía debajo como la vocecita, la vaina, bien bacano y canté”, reveló el actor en la entrevista que le hicieron el programa Impresentables.

Sin embargo, la comparación no terminó ahí. En otra ocasión, en el mismo lugar, una persona en estado de embriaguez comenzó a repartir dinero a quienes se subían a la tarima. Vega, aprovechando la confusión y la oportunidad, se animó a participar y se ganó algunos billetes.

Teniendo en cuenta de que la gente estaba tan convencida de que él era Pipe Bueno, pues le sacó jugo a la situación y además de cantar, se tomó fotos con los fanáticos del cante.

“En ese momento, uno se parcha”, dijo Sebastián Vega, asegurando que esta anécdota quedó como una experiencia divertida y única en su carrera, pues en todo momento se la tomó con diversión.

Sebastián Vega confesó cómo superó las adicciones

En la misma conversación con Valentina Taguado, Felipe Flores y Roberto Cardona, Sebastián Vega recordó los difíciles momentos que vivió cuando cayó en las adicciones y tuvo problemas con el alcohol. Allí aseguró que ha tocado fondo varias veces.

De hecho, confesó que pasó por la que sería su peor etapa, en la que todavía no se había conocido con Valentina Ochoa, su esposa desde 2018 y madre de su hijo Luca, pero también reconoció que con el tiempo reincidió.

“Esto fue hace muchos años y no fue por el alcohol si no por otras situaciones y me apoye en estar bebiendo. Uno quería anestesiarse a toda hora. Después, en otro momento, también tuve inconvenientes con el alcohol y sí estaba con ella [su actual pareja]. Es que he tocado varias veces el fondo”, reveló el actor.

Sebastián Vega revivió dura época que atravesó con su exesposa Natalia Castillo - crédito @los40colombia/Instagram

Sin embargo, Sebastián aclaró que ha sido un tema en el que ha venido trabajando y que casi no le gusta hablar al respecto públicamente ni en otros espacios.

“Es que no suelo tocar mucho estos temas, porque son cosas personales”, puntualizó.