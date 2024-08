El padre de Silvia Manrique, la colombiana que murió en accidente en España, no pudo asistir a su funeral en el país ibérico

Silvia Juliana Manrique Palomino, de 20 años, fue atropellada por un automóvil a alta velocidad. Su decisión final de donar sus órganos sigue ayudando a otros - crédito redes sociales/Facebook

Ángel Manrique, el padre de Silvia Juliana Manrique Palomino, la joven que falleció en un terrible accidente en España, no logró despedirse de su hija tras recibir la lamentable noticia de su fallecimiento.

“Yo quise estar allá lo más pronto posible, pero todo lo di a conocer tarde, cuando ella ya había sido desconectada y el cuerpo empezaba a descomponerse. Averiguamos y tenerla en una nevera eso valía una cantidad de dinero, donde no la había”, comunicó Manrique al medio santandereano Vanguardia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Silvia Juliana, de 20 años y originaria de Santander, perdió la vida después de ser arrollada por un automóvil mientras se movilizaba en una patineta eléctrica. El suceso ocurrió el 11 de agosto, y 16 días después, falleció en un hospital de Valencia.

La información que recopiló el medio de comunicación local indicó que la joven había viajado a Valencia, España, en diciembre de 2022, en búsqueda de mejores oportunidades junto a su madre. La joven estaba recién graduada del Instituto Técnico de La Cumbre, en Floridablanca.

La joven murió tras ser arrollada por un vehículo - crédito SilviaJulianaManrique/Facebook

Silvia, que trabajaba en un café-bar en Valencia y usaba la patineta eléctrica como medio de transporte, fue atropellada por un vehículo que, según reportes, excedió la velocidad máxima permitida en la zona. Las heridas que quedaron en el cuerpo de la joven santanderana fueron tan graves que le costaron la vida.

Silvia sufrió fracturas en las piernas y la cadera, y quedó en coma debido a las lesiones internas. Los médicos intentaron salvar su vida, pero el diagnóstico final fue de muerte cerebral, lo que llevó a la decisión de desconectarla del soporte vital el 28 de agosto.

A pesar de los esfuerzos y el apoyo económico recibido gracias a la difusión del caso en los medios de comunicación, Ángel Manrique, taxista de profesión en Bucaramanga, no pudo reunir a tiempo el dinero necesario para viajar a España y asistir al funeral de su hija. Silvia Juliana fue sepultada el 31 de agosto de 2024 en el Tanatorio Municipal de Valencia.

Así supo el padre de la joven el lamentable hecho

Ángel Manrique narró que la noticia del accidente le llegó mientras estaba en su turno de trabajo en Bucaramanga.

El padre expresó su profundo dolor y agradecimiento hacia las personas que lo ayudaron económicamente, lo que le permitirá viajar en los próximos días para visitar la tumba de su hija y apoyar a su exesposa en este difícil momento. Asimismo, destacó el gesto altruista de Silvia, cuyo cuerpo finalmente fue donado para salvar la vida de otras personas, en consonancia con su voluntad de ser donante.

Silvia Manrique y su padre - crédito Facebook

“La gente me ha llamado, colaborado, cosa que no pensé jamás. Lastimosamente fue todo tarde, pero con seguridad viajaré la otra semana para ir a la tumba y acompañar a la mamá de mi hija que ha estado sola en medio de todo esto, buscando también colaboración como yo lo hice”, dijo el hombre, citado por el portal informativo santandereano.

David Espitia, novio de la joven, por su parte expresó unas muy sentidas palabras para su pareja sentimental, y explicó que todo le seguía pareciendo aún “irreal”. “Amorcito, solo le pido a la vida que algún día cuando yo parta de este mundo tenga la fortuna de volver a verte y estar a tu lado nuevamente”.

David Espitia, el novio de la joven, no pudo contenerse y en la mañana del 31 de agosto escribió un amplio y sentido mensaje para su novia - crédito David Espitia/Facebook

Agregó que “si tengo la fortuna de volver a reencarnar. Quisiera que Dios volviera a presentarte en mi vida, Silvia, mi amor tengo tanto para decirte, pero a la misma vez me duele el alma y me rompe en mil pedazos Porque nunca llegué a pensar que la vida nos iba a separar”.

También dijo en su mensaje que “de esta manera, solamente me queda agradecerle a la vida y a ti por aparecerte en ella como amor a primera vista simplemente con esos ojos y esa ternura sabia que el destino te había enviado a Mi Vida, y aunque nuestro amor fue un poco rápido, he aprendido muchas cosas y en tampoco tiempo. Me preparé para tantas cosas de la vida pero nunca me preparé para despedir al amor de mi vida”, expresó.