Esta es la bacteria que produce uno de los cánceres más mortales en el país: se trasmite hasta por un beso

Médico explica qué bacteria provoca peligroso cáncer - crédito @DrCórdobaOncólogo/Tiktok

El viernes 30 de agosto de 2024, a las 12:00 p. m., Javier Acosta, fanático de Millonarios F.C, se someterá a la eutanasia tras vivir más de cinco años con dolores insoportables producto de una bacteria que adquirió, según su versión, en una piscina en Melgar (Tolima), además de otras complicaciones que desarrolló con el tiempo.

“Al imaginarme mi vida sin mis piernas, en una cama, con antibióticos, viendo a mi hija cuidarme y perdiendo la oportunidad de tener una niñez y una juventud, dije que quiero la eutanasia”, fueron las declaraciones del hombre de 39 años, que conmovió a los usuarios en redes sociales.

El joven tendrá una muerte asistida el viernes 30 de agosto - crédito Fotocomposición Infobae (iStock y redes sociales)

El suplicio de Acosta inició cuando se accidentó en una vía de Tuluá que lo dejó en silla de ruedas; sin embargo, fue durante un paseo familiar que el joven ingresó a una piscina y, según explicó, luego de salir no se bañó correctamente, por lo que en su cuerpo se incubó una peligrosa bacteria, comúnmente llamada staphylococcus aureus.

“Esta bacteria es una levadura que se alimenta hasta de los mismos antibióticos. En el momento estoy con tres antibióticos. Me sacaron sangre, un estudio aquí, un estudio allí y encontraron que la bacteria se desplazó más y más hasta llegar no solamente al hueso, sino a tejidos y la tengo en la sangre (leucemia)”, declaró.

El caso de Acosta despertó la curiosidad de los internautas sobre qué otras bacterias pueden desencadenar, en algunos casos, un tipo de cáncer, una de las enfermedades más complicadas de tratar en la actualidad.

Esta bacteria se trasmite fácilmente a través de un beso - crédito NIAID

Ante esta inquietud, el doctor y creador de contenido conocido en Tiktok como Dr. Córdoba Oncólogo, explicó que existe otro tipo de cáncer que frecuentemente es transmitido por una bacteria. “Me preguntan que si la infección por una bacteria o por un virus te puede llevar a tener un cáncer. La respuesta es sí. Quiero hablarte sobre uno de los cánceres que más gente mata en Colombia año tras año. Es precisamente un cáncer que se relaciona directamente con la infección por una bacteria”, comenzó diciendo el especialista.

Agregó que se trata de la helicobacter pylori, la responsable de provocar el 90% de los cánceres de estómago. Indicó las formas en que esta bacteria puede ser contraída: “Se transmite, muy fácilmente, a través de un beso, porque se transmite con la saliva, o a través de alimentos que estén contaminados con la saliva de alguien que tenga esta infección, o a través de la materia fecal, por eso es relativamente frecuente tener esta bacteria”, añadió en su explicación.

El especialista de la salud indicó que los síntomas suelen comenzar con una gastritis crónica que, si no se trata adecuadamente, puede desencadenar la enfermedad. “Si llevas meses o años sintiendo esa sensación de acidez o esa sensación de reflujo gastroesofágico, quiero que te hagas esa pregunta, realmente es gastritis o puede ser un cáncer, para resolverla solamente hay una forma. Debes ir a un especialista para que te haga una endoscopia, una esofagogastroduodenoscopia y de esa forma diagnosticar si lo que tienes es solo una gastritis o un cáncer”, añadió.

Javier Acosta el joven que pidió la eutanasia tras contraer una bacteria que le produjo cáncer - crédito Javier Acosta/Facebook

Los comentarios al respecto no se hicieron esperar, algunos contando sus experiencias al adquirir la bacteria, mientras otros lo relacionan con el caso del bogotano de 39 años. “Hace más de 8 años me hice ese examen, me salió helicobacter pylori, me diagnosticaron gastritis crónica, siempre ando enferma 🥺🥺🥺🥺😱😱😱”; “explícame como Javier recibió una bacteria y el resto de los que estaban en la piscina no?”; “explícame como Javier recibió una bacteria y el resto de los que estaban en la piscina no?”; “Literal yo pensaba que tenía una gastritis muy fuerte, estuve así mucho tiempo y por cosas d ela vida una doctora muy joven me dijo quiero descartar la batería y fue ahí el problema, era esa, realmente (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.