Katy, la perrita del hincha de Millonarios que recibirá la eutanasia, está buscando hogar: “Solo te pido que mandes unos ángeles”

La fundación "Adopta un Buen Amigo Chan" lanzó una campaña para encontrar una familia para Katy mientras Acosta se prepara para su último deseo - crédito Instagram

Javier Acosta, un hincha fervoroso del equipo de fútbol Millonarios, ha solicitado la eutanasia luego de sufrir durante años problemas graves de salud. Su condición se agravó drásticamente tras ser diagnosticado con cáncer en la sangre, según se dio a conocer este miércoles 28 de agosto.

Aunque hasta el momento solo se conocía de la existencia de su pequeña hija, en las últimas horas se supo de la existencia de Katy, una perrita criolla que acompañó a Acosta en su enfermedad y que regresó a la fundación Adopta un buen amigo chan, el lugar en el que se conoció por primera vez con el joven capitalino.

En redes sociales, la fundación hizo una emotiva publicación para buscarle un hogar a la “negrita”, como Javier le decía de cariño. Como si se tratara de las palabras de su fiel compañera, el refugio dedicó un mensaje al hincha de millonarios, que dejará este mundo el 30 de agosto luego de practicar se la eutanasia.

“Papito @rolomillos_13, te escribe tu negrita creída, la luz de tus ojos y tu compañera fiel, Katy. Hoy solo quiero agradecerte por haberme escogido como tu compañera de aventuras, ambos nos hicimos compañía y no se si yo te salvé a ti o tú a mí. Compartimos tantos momentos, risas, sueños, paseos en carro, los partidos de fútbol que no perdíamos sentados en el sillón de la que fue nuestra casa”, se lee en la publicación.

Ella es Katy, la mascota que acompañó a Javier Acosta por varios años - crédito Instagram

La carta añade detalles sobre los momentos difíciles y las circunstancias que ambos tuvieron que enfrentar desde que Javier Acosta conoció su diagnóstico, tras adquirir una bacteria en una piscina durante un paseo en el municipio de Melgar, Tolima.

“También fui tu compañera de lucha, te acompañé en tu mejores pero también en tus peores momentos, pero siempre tenías caricias para mí por más dolor que tu cuerpo tuviera”, se menciona en el mensaje.

Añadió que “desafortunadamente hace unas semanas me explicaste lo que pasaba contigo… me hablaste para decirme que pronto, ya no estarías para acompañarme al parque, nuestras tardes de fútbol se iban a acabar y tu mano que me brindaba las mejores caricias ya no iba a estar 🥺 me prometiste que me ibas a cuidar desde arriba”.

En la emotiva carta, la fundación también mostró sus intenciones para que Katy vuelva a recibir el cariño de un hogar, acudiendo a la solidaridad de los internautas para que la acojan a pesar de su edad. “Que irónico pues pensé que sería yo la primera en partir 🌈. Mientras llorabas, yo entendí todo a la perfección y supe que ibas a buscar para mí un lugar hermoso para que pudiera estar mientras encuentro un nuevo humano ojalá 🤞🏻 tan especial y amoroso como lo eres tú. Por eso regresé al lugar donde me rescataron y cuidaron hasta el día que me conociste”, se lee.

Fundación busca nuevo hogar para la perrita que acompañó a Javier Acosta en sus más duros momentos - crédito Instagram

Finalmente, la fundación Adopta un Buen Amigo Chan cierra el mensaje con un llamado a la adopción, asegurando que, quien fue su amo por varios años, no será olvidado por su compañera fiel. “Te voy a extrañar mucho pero prometo jamás olvidarte 👼🏻 solo te pido que mandes unos ángeles para que pronto vuelva a estar en una familia rodeada de amor”, concluye la carta.

El colapso en la salud de Acosta comenzó hace nueve años cuando, debido a un accidente de tránsito, quedó en silla de ruedas al perder la movilidad en sus piernas. A lo largo de los años, Acosta enfrentó más obstáculos. Se contagió con una bacteria mientras nadaba en una piscina, resultando en llagas en su cuerpo y complicaciones en el hueso del glúteo izquierdo, lo que requirió múltiples procedimientos médicos.

No obstante, el punto de inflexión fue el diagnóstico reciente de cáncer en la sangre que se manifestó a través de un ganglio en la cabeza. Esta situación llevó a una rápida y severa deterioración de su salud, obligando a Acosta a tomar la decisión de optar por la eutanasia.

Según sus propias palabras, describió lo difícil de su circunstancia al señalar que la eutanasia estaba programada para el próximo viernes 30 de agosto a mediodía: “Lo más duro es que me van a practicar la eutanasia... una inyección que me colocan y me voy a descansar”.