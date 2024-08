El presidente Petro propone imprimir más billetes para reparar a las víctimas del conflicto

El presidente Petro propone emitir más billetes para indemnizar a las víctimas - crédito montaje Mariana Mejía-Infobae/ fotos Colprensa-@petrogustavo/X

El presidente Gustavo Petro se caracteriza por lanzar sus ideas más osadas a través de su cuenta de X.

Esta oportunidad no fue la excepción, ya que publicó que “la reparación de las víctimas en Colombia no se puede realizar si no se utilizan otros instrumentos del Estado, que es el responsable de la indemnización, diferentes al presupuesto nacional. Para reparar las víctimas en el corto plazo, en el plazo de sus vidas, es necesario emitir dinero por parte del Banco de la República”.

Sin embargo, expertos advierten que imprimir billetes no es la mejor idea.

De acuerdo con el mensaje publicado por el presidente, emitir dinero por parte del Banco de la República podría ser una solución para enfrentar el desafío de la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Este enfoque, según el mandatario, permitiría asignar parte del cupo de emisión anual a las víctimas, beneficiando a quienes más lo necesitan de manera directa en lugar de favorecer solo al sector financiero.

Este problema de financiación es crítico, esa fue la premisa que uso el presidente Petro dado que, según la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, es necesario un total de 334 billones de pesos para indemnizar a más de 9 millones de víctimas oficialmente reconocidas. Actualmente, solo se invierten 2 billones de pesos anuales en este esfuerzo, lo que implica que, al ritmo actual, tomaría 150 años completar el proceso de reparación.

Otro punto destacado por Petro es la urgencia de considerar soluciones más allá del presupuesto nacional convencional.

Una emisión monetaria planificada, directamente destinada a la compensación de las víctimas durante un período de 10 a 15 años, podría ser una solución eficaz para acelerar el proceso, según sus palabras.

“Alguna vez lo propuse en medio de la burla ignorante en el periodismo y la derecha. El cupo de emisión anual que realiza el Banco de la República debería, en efectivo o bonos, dirigirse en primera instancia al largo listado de las víctimas de la violencia en Colombia. Esto significa que por un tiempo, de 10 a 15 años, el señoriaje de la emisión pasaría del sector financiero a las víctimas de la violencia Un hecho que tiene ejemplos en otros lugares del mundo y que es el propio en un país que ha vivido 75 años bajo la violencia”, aseguró.

Como él mismo lo dice, no es la primera vez que lo propone, ya que en Consejo Nacional de Paz celebrado el 11 de abril de 2023 Petro propuso que el Banco de la República emitiera dinero para financiar la reparación de las víctimas del conflicto armado. La propuesta generó una fuerte controversia y varias reacciones adversas por parte de expertos y figuras políticas.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, respondió en X que era una “mala idea” y “casi inviable”. Restrepo señaló que la emisión de dinero a través del crédito no es una práctica recomendada, ya que subordina la política monetaria a la política fiscal, afectando así la credibilidad financiera del país y encareciendo la deuda.

El exviceministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, también expresó su escepticismo acerca de que el Banco de la República acepte la propuesta de Petro. Restrepo mencionó que el mensaje que daba el presidente al exterior era dañino, sugiriendo que la intención de financiar gastos del Gobierno con crédito de emisión podría percibirse como peligrosa.

Petro defendió su postura, afirmando que la emisión de dinero sería el único camino para atender la deuda con las víctimas del conflicto. Destacó que, de no seguir esta vía, se debería aceptar que Colombia no indemnizaría a las víctimas, tal y como lo dice ahora.

Fedesarrollo también se pronunció en contra de la propuesta del mandatario. La entidad señaló que en lugar de recurrir a la emisión de billetes, sería más adecuado utilizar recursos del presupuesto general, como lo han hecho otros países en situaciones similares.

Imprimir o no imprimir

El observatorio fiscal de la Universidad Javeriana explicó por qué esa medida es peligrosa para la economía del país. De acuerdo con la Universidad, la idea de que se emitan más billetes por parte del banco central conlleva riesgos considerables.

Una emisión mayor puede causar una devaluación del peso colombiano y un aumento de la inflación. La aparición de mayor cantidad de dinero en circulación, sin un respaldo equivalente en reservas o crecimiento económico, podría encarecer el crédito tanto público como privado.

Entre las posibles consecuencias está la pérdida de valor del dinero y un incremento en los precios de los bienes y servicios, lo que podría llevar a un escenario inflacionario perjudicial para la economía del país.

Si bien la emisión de billetes parece una solución fácil y rápida para cubrir necesidades inmediatas, los expertos y analistas financieros resaltan la importancia de evaluar cuidadosamente las implicaciones macroeconómicas que este tipo de políticas pueden acarrear para la estabilidad económica del país.