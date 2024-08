El 20% de los negocios que están empezando en Bogotá acuden a prestamistas informarles o “gota a gota”

Nuevo programa de microcréditos en Bogotá evita riesgos de violencia y deudas para emprendedores - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Para abordar la precariedad en el acceso a créditos financieros formales en Bogotá, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico lanzó la estrategia ‘Ciérrale la llave al gota a gota’, ofreciendo préstamos rápidos y seguros a microempresarios del sector formal e informal.

De acuerdo con la entidad, la iniciativa, que concede montos entre $50.000 y $500.000, sin intereses, busca mitigar el impacto de los prestamistas informales conocidos como “gota a gota”, cuya práctica se ha identificado como perjudicial para la economía local de la ciudad.

El Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá destacó que el 84,8% de los micronegocios establecidos en la ciudad no recurre al sistema financiero. Además, indicó que el 20,5% de los micronegocios en fase de inicio se financian mediante préstamos familiares o con prestamistas informales “gota a gota”, lo cual representa un riesgo significativo para la economía local dada la modalidad de estos créditos, que en muchos casos involucra altos intereses, amenazas y violencia.

El análisis del Observatorio, basado en la Encuesta de Micronegocios (Emicron) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), reveló que solo el 11,6% de los micronegocios creados en el 2023 fue mediante un crédito del sistema financiero formal, indicando un distanciamiento entre los microempresarios y las instituciones financieras establecidas.

Para el director del Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá, Gabriel Angarita, mejorar las cifras de inclusión financiera es crucial. Angarita señaló que existe un alto subregistro en el uso de estos créditos informales, ya que muchos empresarios prefieren no admitir la fuente de sus financiamientos debido a la vergüenza que implica reconocerlo.

El estudio también reveló que las principales razones por las que los micronegocios no solicitaron créditos el año pasado fueron: porque no les gusta endeudarse (45%), no cumplía con los requisitos (14,2), y 8,6% tenía reportes negativos o encontró los intereses demasiado altos.

Cómo contrarrestar la problemática y garantizar la ejecución de los negocios en Bogotá

Por medio de la estrategia “Ciérrale la llave al gota a gota”, el distrito no solo pretende ofrecer una alternativa de financiamiento segura y sin intereses, sino que también busca educar a los empresarios sobre los riesgos asociados con los préstamos informales.

“Para mantener tu negocio en marcha, necesitas dinero rápido y sin complicaciones. El ‘gota a gota’ ofrece eso, pero a un alto precio: Intereses exorbitantes, te atrapan en una espiral de deuda impagable; amenazas y violencia, ponen en riesgo tu integridad y la de tu familia; pérdida de activos, arriesgas perder tu negocio, tu casa e incluso tus pertenencias personales”, sumó la entidad sobre el acceso a préstamos no formales.

A través del eslogan “Créditos rápidos y seguros para tu negocio en Bogotá”, la secretaría estableció los requisitos para acceder a los créditos, en los que se incluyen ser mayor de edad, contar con ingresos mínimos de $1.044.000 y tener una cuenta bancaria o de Nequi. Los fondos pueden destinarse a liquidar otras deudas, pagar servicios públicos o adquirir insumos para los negocios.

Además, los créditos son otorgados con un plazo de 30 días y están disponibles también para personas reportadas en centrales de riesgo. La secretaría añadió que un buen comportamiento con esas financiaciones, podrán ayudarles a mejorar su historial crediticio.

Algunos de los beneficios del programa son:

Rapidez: crédito aprobado en 24 horas.

Accesibilidad: no necesitas historial crediticio formal.

Tranquilidad: soluciones sin riesgos de amenazas o violencia

Finalmente, la secretaria de Desarrollo Económico, Pilar López Uribe, agregó que el impulso de esas líneas de crédito enfocadas a micronegocios es fundamental para evitar su exclusión del sistema financiero y su dependencia de financiamientos riesgosos. “Esto ayudará a que no se vean forzadas a caer en prestamistas informales”.