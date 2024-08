Margarita Rosa de Francisco se fue contra los medios por pérdida de regalías en Colombia: “Aristócratas del micrófono”

La presentadora y actriz aseguro que los medios no reportaron a profundidad las denuncias del Gobierno Petro - @margaritarosa.defrancisco / Instagram

Un día después de que el Gobierno de Gustavo Petro revelara la millonaria pérdida que supuestamente ha tenido el país por concepto de regalías, que suma doce billones de pesos en detrimentos, la actriz Margarita Rosa de Francisco se fue contra los medios de comunicación.

Según criticó la también presentadora, en Colombia no se le dio la suficiente importancia a los hallazgos del Departamento Nacional del Planeación (DNP) y su director, Alexander López, sobre la desaparición de la millonaria suma del sistema de regalías de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad) Paz, al parecer, producto de la corrupción.

Incluso, de Francisco lanzó pullas a los medios para asegura que, se según ella, en el país se había desviado la atención hacia la reciente crisis aeronáutica que vivió el país durante dos días por el presunto desabastecimiento de combustible en los principales aeropuertos del país.

“Medios que no son nichito, aristócratas del micrófono, sacerdotes de la noticia: El robo (denunciado con pruebas) de 12 billones de regalías que debían llegarle a municipios sin acueductos, sin escuelas, sin carreteras, etc. y que se dieron en el gobierno pasado, ¿qué? No, mejor generar cortinas de gasolina para avión”, escribió la actriz en su cuenta de X.

La presentadora aseguró que los medios están desviando la atención sobre el hallazgo de 12 billones de pesos en el sistema de regalías - crédito red social X

Sin embargo, Margarita Rosa fue blanco de críticas por su postura que, desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de la República se ha convertido en una de sus más fieles defensoras. Según comentaron los internautas, las denuncias del DNP no cuentan con procesos activos ante los órganos de control, además de asegurar que el Gobierno se ha convertido en un campo de batalla para destapar irregularidades de administraciones pasadas.

“¡Pues que capturen a los implicados en el robo de los 12 billones del erario! Esto no es un concurso de quién roba más o menos, sea la izquierda, sea la derecha. Nuestro deber, como pueblo, es mantener a raya a la casta política. Margarita, ojalá vuelvas a ser pueblo”, y “El que tenga q pagar pues que pague. Lo que está claro es q UDS petristas siguen con el espejo retrovisor mientras q el ACTUAL gobierno sigue ROBANDO de lo lindo ¡ah verdad! que Ud votó para que esto pasara”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Los internautas criticaron la postura de Margarita Rosa y su defensa al Gobierno nacional - crédito red social X

El presunto desfalco por el que estalló Margarita Rosa de Francisco

Las críticas de la presentadora se dieron espués de que el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, revelara la alarmante pérdida de 12 billones de pesos del sistema de regalías de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad) Paz.

Este anuncio se realizó durante una rueda de prensa el lunes 26 de agosto, en la que López afirmó que la pérdida se debió a presuntos actos de corrupción. Según explicó, dichos recursos estaban destinados a proyectos regionales y a mejorar la calidad de vida de los colombianos.

López destacó que estos fondos pudieron haber financiado importantes proyectos de infraestructura como el suministro de agua en La Guajira, los acueductos de Quibdó y Buenaventura, y el abastecimiento de agua en Urabá. No obstante, debido a la mala gestión, muchas de estas obras se encuentran inconclusas, disfuncionales o suspendidas, afectando a miles de habitantes en las regiones mencionadas.

El director del DNP denunció que los recursos que están perdidos del sistema de regalías llega a los 12 billones de pesos, los cuales debieron ser destinados a la transformación de los territorios en Colombia - @DNP_Colombia/x

El informe del DNP reveló que, entre 2017 y 2024, se aprobaron 19.393 proyectos por un valor total de 68.54 billones de pesos. De estos, 12.106 proyectos han sido terminados, 656 aún no han sido contratados y 6.631 están en ejecución. Adicionalmente, 1.497 proyectos tienen plazos vencidos y 301 enfrentan suspensiones en sus contratos.

Una de las revelaciones más preocupantes es la existencia de 277 proyectos que fueron reportados como finalizados a pesar de no superar el 85% de ejecución. Además, se identificaron 2.133 proyectos, con un valor conjunto de 3.5 billones de pesos, que no tienen el acta de terminación registrada en el sistema.

Al asumir su cargo, López indicó que encontró un sistema de regalías deteriorado con numerosas irregularidades que, bajo la dirección del subdirector general de Regalías, habían sido ignoradas, en detrimento de los territorios y sus ciudadanos, quienes observaban el fracaso de las inversiones previstas para sus comunidades.

Ante estos graves hallazgos, el DNP emitió una circular conjunta con la Procuraduría y la Contraloría para intensificar los controles sobre los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías (SGR). Asimismo, se firmará un convenio con la Fiscalía General para capacitar a los equipos de investigación en la gestión de estos fondos.