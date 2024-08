Los Patojos, los creadores de contenido a los que se les murió la mamá

La madre de esta familia de creadores de contenido fue hallada sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en la vereda Arciniegas, donde residía la familia - crédito Don Gildardo y Familia / X

La muerte de Yenny Judit Ariza Quiroga, de 45 años, tiene conmocionada a la comunidad de Santander y miles de seguidores de redes sociales que tiene la familia conocida como Los Patojos.

A través de las plataformas digitales los hijos de la mujer confirmaron su fallecimiento. En un video, uno de los jóvenes informó que su madre fue hallada sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en la vereda Arciniegas, zona rural del municipio de Jesús María, en Santander.

Según los reportes iniciales del caso, el cuerpo de la mamá de Los Patojos fue hallado al lado de una viga. Las primeras hipótesis apuntan a que se trataría de un suicidio; sin embargo, los hechos son materia de investigación.

Aunque el joven que anunció la muerte de su madre sugirió que se trataba de un homicidio, serán las autoridades correspondientes quienes establezcan las causas del deceso.

“No sé qué le hicieron... Ella estaba lo más de contenta, no sé qué pasó, me la mataron. Se me derrumbó todo. A ella le hicieron algo”, dijo el creador de contenido.

Quiénes son Los Patojos

Aunque los seguidores de la familia en redes sociales y ciudadanos de Santander permanecen consternados con la noticia, muchos colombianos siguen sin saber por qué la noticia de la muerte de Yenny Judit Ariza Quiroga está por todas las plataformas digitales.

Esta familia es reconocida por los videos de humor que comparten en redes sociales. En el canal de Youtube, donde empezaron a compartir videos desde hace cuatro años aproximadamente, tienen más de ochenta mil suscriptores. De otro lado, en Instragram, cuentan con más de 34 mil seguidores.