Gregorio Pernía reveló que obligó a su hija Luna para que fuera artista como él: “No quería ser cantante”

Gregorio Pernía contó anécdota sobre su vida personal que sorprendió a muchos de sus seguidores, pues el actor cucuteño reconoció que obligó a su hija Luna para que siguiera sus pasos como artista.

Según mencionó el ‘el Titi’, como se le conoce al actor por su participación en Sin senos sí hay paraíso, tuvo que valerse de su poder de convencimiento para animar a que su única hija mujer entrara al estudio de grabación.

“Ella no quería ser cantante, pero la convencí y ahora toma clases de canto, baile y actuación”, reveló el exparticipante de Masterchef Celebrity.

A sus 18 años de edad, Luna Pernía dio el paso y emprendió el camino con el que aparte de cumplir sus sueños hará realidad los de su padre, pues Gregorio Pernía lo apostó todo para que su hija se enamorara del mundo artístico, pues ella tenía otras aspiraciones.

Papá e hija conversaron con el periodista de Buen día Colombia, Edison Lozano, para su sección Venga le cuento, en donde detallaron cómo fue que ambos acordaron tomar la carrera actoral y musical de Luna como un proyecto familiar, pues además, Gregorio es quien supervisa absolutamente todo lo relacionado con la parte profesional de la nueva cantante.

Luego de su exitosa trayectoria en la televisión en la que hizo parte de producciones La madre, La hija del mariachi y Hasta que la plata nos separe, se concentró en proyectar la formación profesional de sus hijos por el lado del arte.

“Estoy emocionada porque finalmente me arriesgué a hacer algo que nunca pensé ni me imaginé que podía desarrollar, porque no he sido muy buena en nada de eso”, mencionó Luna, sin embargo, la joven cantante también agradeció la seguridad, el apoyo y acompañamiento de su padre, ya que respondiendo a su insistencia inició este nuevo proyecto que la tiene gratamente sorprendida.

Gregorio Pernía y su hija Luna comparten nuevo sueño

El actor de 54 años de edad que recientemente participó en La casa de los famosos Estados Unidos es el pilar y la motivación que lanzó a Luna directo a las tarimas, pues él siempre creyó en el talento oculto de su hija y la proyecto como una de las nuevas figuras de la música en Colombia.

“Lo importante es que ella deje un mensaje positivo con lo que hace. 2 años atrás ella estaba en el colegio y hoy está materializando este sueño que se cumple con esfuerzo y disciplina, está estudiando juiciosa técnica vocal, instrumentos y actuación”, mencionó el actor.

Por otra parte, Gregorio dejó saber que más allá de hacer famosa a su hija, busca que ella tenga un sentido de responsabilidad social con su carrera.

“Me gustaría que Luna se fuera por todos los colegios de Colombia desde La Guajira hasta el Amazonas dejando esa huella y transformando la mente de las niñas que como ella encontraron en el arte una nueva pasión, quiero que inspire a los de su edad”.

En cuanto a Luna y su decisión de seguir el enfoque que le dio su padre, Luna mencionó que una vez empezó su proceso de composición y preproducción, se enamoró de lo que está logrando, tanto así que se animó a componer: “No soy la mejor cantante, la verdad es esa, pero con clases lo vamos a lograr, así lo hicimos con el baile”.

Gregorio afirmó que pese a que su hija no tenía en su mente ser actriz o cantante, pese a que él se dedica a eso, él le insistió en que lo podía lograr, pues además, ella cuenta con una amplía comunidad digital que puede aprovechar.

“No lo quería, pero a lo largo de un año mi muñeca se preparó, grabó y ahora estamos firmando un nuevo comienzo que sumamente importante para ella, para mí, para mi esposa y sus hermanos”.