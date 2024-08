Nicolás de Zubiría y Cony Camelo protagonizaron pelea en ‘MasterChef Celebrity’, esto se dijeron

Nicolás de Zubiría y Cony Camelo discutieron en la última prueba del reality - crédito montaje Infobae ( @bestofshippss/X - Canal RCN/@masterchefcelebritycolombia_/Instagram )

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity Colombia, los cocineros se enfrentaron a un reto jamás antes visto en las seis temporadas del programa gastronómico, a diferencia de las otras pruebas, esta vez no fueron evaluados por los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina, sino que el equipo de producción del Canal RCN, que están detrás de cámaras, fueron los encargados de dar las calificaciones.

Como es habitual, los maestros en gastronomía pasaron por cada una de las estaciones en las que los participantes adelantaban sus preparaciones utilizando el yogurt griego, como ingrediente principal, para analizar las técnicas de cocción las salsas y guarniciones con las que iban a pasar al atril a sorprender a los 20 invitados.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El equipo rosado estuvo conformado por Caterine Ibargüen, Nina Caicedo y Carolina Cuervo. El azul por Paola Rey, Jacko y Matina ‘La peligrosa’; el morado por Alejandro Estrada, Ilenia Antonini y Becky Berrio y, finalmente, el equipo conformado por los participantes con delantal negro: Cony Camelo, Juan Pablo Llano, Franko Bonilla y Dominica Duque.

Aun cuando la buena energía reinó en este desafío, se vivió un momento de tensión en la cocina más grande de Colombia que no pasó desapercibido; los protagonistas fueron Cony Camelo, reconocida por su papel de Hilda en la telenovela Los Reyes, y Nicolás de Zubiría, chef cartagenero que ha participado en todas las ediciones de la producción gastronómica.

La participante de ‘MasterChef Celebrity’ le respondió a un televidente que criticó al programa de gastronomía - crédito @masterchefcelebrityco/Instagram

De Zubiría se acercó a la estación de cocina de los de delantal negro para verificar cómo iban en su preparación, sin imaginar que mientras estaba dando algunos consejos y recomendaciones al equipo de la actriz, recibió una respuesta por parte de esta que no fue de su agrado.

Nicolás le indicó al equipo que a su plato le faltaba más curry y les sugirió darle más sazón e incluir un sofrito, para que tuviera un buen resultado y los sabores de la preparación estuvieran bien balanceados, además de decir que los comensales estaban esperando.

Pero, antes de dejar la estación de la cocina, el chef les hizo un comentario que no le gustó a Camelo.”Mejor no les quitó más tiempo porque los veo con el barro al cuello”, expresó Nicolás, ante esto Cony reaccionó diciendo: “Qué malo”. Sin embargo, el experto gastronómico no se quedó callado y puso en su lugar a la participante.

“No, al revés, para que se pongan las pilas. ¿Qué quieres que te diga? Cony, vas divino, vas fenomenal corazón. Te digo, no van muy bien, métanle porque no los veo y les queda poquito tiempo”, dijo el cocinero por la mala actitud que tuvo la actriz.

Después del fuerte encontronazo que tuvo con el jurado de la competencia, la intérprete no se quedó callada y manifestó toda su impotencia, inconformidad y rabia que sintió, argumentando que la manera en la que el cartagenero se dirigió a ella y sus compañeros no fue la adecuada. “Yo no sé si esa es una manera de darle ánimo a la gente”, sostuvo en medio de las entrevistas al finalizar el reto.

Esta no es la primera vez que la actriz bogotana tiene problemas con uno de los jurados del reality emitido por el Canal RCN. En otra ocasión, Jorge Rausch, el juez más veterano de la competencia culinaria, encolerizó por una idea propuesta por Camelo. Así lo reveló el comediante Franko Bonilla en su show Hasta aquí fue.

El participante de MasterChef Celebrity aseguró que “una niña del grupo, no voy a decir cuál, Cony Camelo fue, tuvo una idea que yo hoy todavía digo que fue una gran idea, y digo gran idea porque ninguno de los otros seis dijo nada, ni siquiera el capitán. (...)”.

Franko Bonilla relató momento en el que Cony Camelo desató la furia de Jorge Rausch en 'Masterchef Celebrity' - crédito Canal RCN/Youtube

Y agregó: “Hay que ser recursivos, la palabra que está de moda es ‘hay que resolver’, y vea cómo resuelve: y si la idea no fue buena, a la postre, nadie le dijo nada, no fue culpa solo de ella, sino de todos, a todos nos pareció la ‘ideasa’”. Sin embargo, el comediante dijo que a Rausch no le agradó en lo más mínimo la propuesta.

De acuerdo con Bonilla, la reacción del chef fue una que no había visto, señalando que fijo al cocinero le pareció indignante que hubieran hecho eso con la comida. “Casi le da un infarto al viejito. Acabo de ver el capítulo, eso fue ayer, salió al aire, pero lo grabamos hace casi dos meses y medio. Uy, ese señor, era solo chispas”, afirmó el humorista.