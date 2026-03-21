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Kevin Mier volvió al arco del Cruz Azul con una doble atajada: la selección Colombia suma opciones para el Mundial 2026

El portero colombiano sumó minutos en el empate frente al Mazatlán de la Liga MX y regresó tras cuatro meses de ausencia en las canchas

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El cuadro de la "Máquina
El cuadro de la "Máquina Cementera" con el regreso del exportero de Atlético Nacional bajo los tres palos-crédito @CruzAzul/X

A 82 días del pitazo inicial del Mundial de 2026, y a 88 del debut de la selección Colombia ante Uzbekistán en Ciudad de México, uno de los jugadores claves para Néstor Lorenzo dio de qué hablar con su equipo.

El portero Kevin Mier volvió después de 132 días de ausencia a atajar con el Cruz Azul en el empate a un gol ante Mazatlán de México, el 20 de marzo de 2026, en el estadio El Encanto por la fecha 12 del campeonato local.

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El colombiano regresó a las canchas después de una dura lesión que sufrió en un partido ante Pumas UNAM, después de una dura entrada del panameño Adalberto Carrasquilla-crédito @somos_FOX/X

El exportero de Atlético Nacional fue baja por tres meses, tras sufrir una fractura de tibia, después de una entrada del volante Adalberto Carrasquilla, en el partido ante Pumas Unam, 8 de noviembre de 2025.

A partir de ese momento, Mier comenzó su recuperación para retornar a las canchas, y el 20 de marzo de 2026, el guardameta fue importante al realizar dos atajadas en el empate ante Mazatlán.

La primera jugada se dio al minuto 29, cuando el mexicano Brian Rubio remató al arco y disparó al palo de la mano derecha del arco, y Mier aprovechó para bloquear la pelota con su pierna derecha, evitando el gol en el mano a mano.

En el rebote que dejó Mier, uno de los jugadores de Mazatlán hizo una chilena de cara al arco, y nuevamente Mier respondió al coger la pelota con sus manos y salvar al Cruz Azul de recibir el primer gol durante el partido.

Kevin Mier tuvo sus primeros
Kevin Mier tuvo sus primeros minutos en la temporada 2026 con el cuadro de Ciudad de México-crédito Cruz Azul

El empate ante Mazatlán permitió al Cruz Azul sumar un punto en su visita, con el gol del uruguayo Gabriel Fernández a los 87 minutos, retornando a su equipo a la segunda posición de la tabla de la Liga MX con 27 puntos, igualando al líder Chivas Guadalajara tras 14 partidos.

El conjunto de la “Máquina Cementera” acumula 8 triunfos, un empate y 3 derrotas, lo que posiciona a Mier y a su club en la pelea directa por el campeonato en la fase de Clausura 2026.

La vuelta de Kevin Mier aumenta el nivel de competencia de la selección de Colombia. Con Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina ya convocados para los próximos amistosos ante Croacia y Francia, la reincorporación del arquero oriundo de Barrancabermeja (Santander) le devuelve competitividad a la disputa del puesto de cara a la lista definitiva para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En el ciclo anterior de Eliminatorias, Mier sumó tres partidos con la selección: el empate 0-0 ante Perú en Barranquilla, la igualdad 1-1 ante Argentina (en Buenos Aires) y el triunfo 3-6 contra Venezuela en la última fecha en Maturín.

Estos son los convocados de la selección Colombia para los partidos de la fecha FIFA

Néstor Lorenzo dio a conocer el listado de jugadores que estarán en los primeros partidos amistosos camino al Mundial de 2026-crédito Federación Colombiana de Fútbol
  • Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (Argentina)
  • Camilo Vargas – Atlas (México)
  • Carlos Gómez – Vasco da Gama (Brasil)
  • Daniel Muñoz – Crystal Palace (Inglaterra)
  • David Ospina – Atlético Nacional
  • Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (Turquía)
  • Déiver Machado – FC Nantes (Francia)
  • Gustavo Puerta – Racing de Santander (España)
  • James Rodríguez – Minnesota United F. C. (Estados Unidos)
  • Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (Argentina)
  • Jefferson Lerma – Crystal Palace (Inglaterra)
  • Jhon Arias – S.E. Palmeiras (Brasil)
  • Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (Rusia)
  • Jhon Lucumí – Bologna F. C. (Italia)
  • Johan Carbonero – Internacional S.C.(Brasil)
  • Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (España)
  • Jorge Carrascal – Flamengo (Brasil)
  • Juan David Cabal – Juventus (Italia)
  • Juan Fernando Quintero – River Plate (Argentina)
  • Kevin Castaño – River Plate (Argentina)
  • Luis Diaz – Bayern Múnich (Alemania)
  • Luis Suárez – Sporting Club (Portugal)
  • Rafael Santos Borré – Internacional S.C.(Brasil)
  • Richard Ríos – S.L. Benfica (Portugal)
  • Santiago Arias – C.A. Independiente (Argentina)
  • Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (Inglaterra)

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