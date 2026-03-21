Joven canterano de Millonarios del equipo sub 20 se desplomó en medio de un partido contra Santa Fe

El caso se conoció sobre el mediodía del sábado 21 de marzo de 2026, horas antes del encuentro válido por la fecha 13 del torneo frente al Once Caldas, en Manizales - crédito @millosfcoficial/IG

Un caso que se conoció sobre el mediodía del sábado 21 de marzo de 2026 a través de una publicación que realizó el periodista Gabriel Jiménez desde su cuenta de X (@elmechu) que una de las jóvenes promesas del equipo canterano de Millonarios F.C. se desplomó mientras disputaba un encuentro ante su similar de Independiente Santa Fe.

“El volante canterano Santiago Castrillón cayó desmayado en pleno clásico capitalino Sub20 entre Millonarios y Santa Fe. Tuvo que ser trasladado en ambulancia (sic)”, señaló en su mensaje pasadas las 12:06 p. m. Jiménez.

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A modo de respuesta, otro de los usuarios le precisó que a pesar del traslado a un centro médico, Castrillón falleció. Sin embargo, Infobae Colombia pudo precisar que el joven no murió y recibe atención médica luego de lo ocurrido, a raíz de una respuesta que se observó en la misma publicación: “Gabriel me acaban de confirmar que falleció“, respondió en la publicación el usuario Alex Daza (@AlexCaon687724)

Esta fue la publicación que se difundió en redes sociales para anunciar que el jugador sub 20 de Millonarios se desplomó - crédito @elmechu/X

El club deportivo señaló que de momento no se hará ninguna publicación de manera oficial, pero sí se confirmó a este medio de comunicación que Castrillón continúa siendo atendido por los especialistas a la espera de que su estado de salud presente una evolución favorable.

Cabe destacar que este caso se conoce solo días después de lo que fue el triunfo por goleada en la fecha 12 ante Atlético Nacional (3-0), disputado la noche del martes 17 de marzo de 2026 en el estadio El Campín de Bogotá.

Se espera que en el transcurso de la tarde se realice comunicado oficial por parte del equipo Embajador sobre qué pasó con el jugador y su actual estado de salud.

El joven llegó al club con el anhelo de poder llegar al profesionalismo - crédito @millosfcoficial/IG

La joven promesa del fútbol colombiano que murió en Brasil

Otro caso que estremeció al fútbol colombiano fue el del joven defensor Fabio Andrés Palacios Romaña perdió la vida en un accidente vial en Cabo Frio, Brasil, mientras trabajaba como repartidor en motocicleta.

Con tan solo 23 años, el colombiano había dejado su hogar en Vigía del Fuerte, Chocó, tras no lograr oportunidades en equipos profesionales de Colombia y decidió buscar una última chance en el competitivo fútbol brasileño.

La familia se vio en la difícil tarea de conseguir fondos para el proceso de repatriación, cuyo costo puede alcanzar 30 millones de pesos, de acuerdo con Juan Carlos González, presidente del Club Pantera, destacó Semana.

Palacios emigró en agosto a Brasil, donde estuvo a prueba en la tercera división sin poder consolidar su sueño futbolístico.

Fabio Andrés Palacios Romaña, joven futbolista chocoano de 23 años, murió en un accidente de tránsito en Brasil mientras buscaba una oportunidad en el fútbol profesional - crédito red social Facebook y Reuters

La búsqueda de un futuro en el fútbol brasileño terminó en tragedia

El accidente que terminó con la vida de Fabio Andrés Palacios tuvo lugar la mañana del lunes 24 de noviembre de 2025 en la carretera de la Integración, cerca de la autopista Amaral Peixoto (RJ-106), en Cabo Frio.

Palacios, conocido localmente como “Fabinho”, chocó su motocicleta contra un minibús de Auto Viação Salineira cuando se dirigía a uno de sus turnos, destacó un informe del medio local Rc24h.

Residía en São Pedro da Aldeia, municipio donde alternaba trabajos en plataformas digitales con entrenamientos y pruebas en equipos de fútbol.

Antes de partir a Brasil, Palacios jugó en equipos aficionados como Semillas de Vida y Paz, de la comuna 13 de Medellín, y en Pantera Fútbol Club, ambos pertenecientes a la Liga Antioqueña de Fútbol.

El accidente ocurrió en la autopista Amaral, en Cabo Frio (Río de Janeiro), donde la motocicleta de Fabio Palacios chocó con un minibús de transporte público - crédito Rc24h/Instagram

La falta de oportunidades en Colombia empujó su decisión de emigrar. “Medía 1,87, era defensor central, un excelente jugador. Es triste porque el talento hay que mandarlo a otros lugares, a otras ciudades”, declaró González en conversación con el medio colombiano.

La situación de la familia de Palacios no es la mejor. Por este motivo, el padre del joven, Diomedes Palacio Flórez, compartió en diálogo con el medio local Telemedellín el último mensaje de su hijo antes de partir: “Pá, me voy pa Brasil, a intentarlo la última vez”.