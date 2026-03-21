Miles de maestros bogotanos pueden saber hoy si su salario cambiará: así funciona el proceso

La Secretaría de Educación de Bogotá publicó los resultados de la evaluación que define ascensos y reubicaciones salariales en el Escalafón Docente Oficial. Los docentes tienen hasta el 24 de marzo para presentar reclamaciones- crédito VisualesIA

Ser maestro en Bogotá no significa quedarse en el mismo punto para siempre. Existe un sistema oficial que permite a los educadores subir de categoría y, con eso, mejorar su salario. Ese sistema se llama Escalafón Docente Oficial, y esta semana tiene novedades concretas: ya están disponibles los resultados de la evaluación que determina quién sube y quién no.

Imagínese una escalera. Cada peldaño representa un nivel dentro de la carrera de un maestro. Subir de peldaño depende de varios factores como, por ejemplo qué tanto estudió el docente, cuántos años lleva enseñando, en qué zona trabaja y cómo le fue en una evaluación de competencias.

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A mayor peldaño, mayor salario. Ese es, en esencia, el Escalafón Docente Oficial: el mecanismo que clasifica y remunera a los educadores del sistema público según su trayectoria y desempeño.

Miles de maestros del sistema público bogotano pueden consultar desde esta semana si aprobaron la evaluación de competencias que les permitiría subir de categoría y mejorar su salario- crédito Secretaría de Educación de Bogotá

¿Qué se publicó y dónde se consulta?

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) publicó esta semana el listado oficial con los resultados individuales de cada educador que participó en la evaluación. Ese listado incluye cinco componentes: la prueba pedagógica, la autoevaluación del docente, la zona geográfica donde ejerce, los años de experiencia acumulados y los movimientos previos dentro del escalafón.

El resultado le dice al maestro si superó o no superó la evaluación, y por tanto si aplica o no para ascender de grado o ser reubicado en un nivel salarial superior. El listado está disponible en la plataforma oficial del proceso.

Si un docente revisó sus resultados y considera que hay un error —por ejemplo, que no le contaron bien los años de experiencia o que la zona de desempeño registrada no corresponde a la real— tiene derecho a presentar una reclamación formal.

El plazo para hacerlo es entre el 17 y el 24 de marzo de 2026, exclusivamente a través del módulo de reclamaciones de la plataforma del proceso o de manera presencial, siguiendo las instrucciones del manual elaborado por el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de Antioquia.

El Escalafón Docente Oficial clasifica a los educadores según su formación, experiencia y desempeño evaluado. Los actos administrativos de ascenso comenzarán a expedirse desde el 27 de marzo de 2026- crédito Secretaría de Educación del Distrito

Hay un punto técnico que conviene entender bien, y es que para que la SED pueda corregir cualquier dato, el educador debe reclamar específicamente sobre el módulo que considera incorrecto —experiencia, zona de desempeño o movimientos en el escalafón—. Si no lo hace así, el sistema no habilita los campos necesarios para efectuar correcciones.

¿Qué pasa después?

El cronograma oficial establece lo siguiente:

Las reclamaciones serán resueltas entre el 25 de marzo y el 8 de mayo de 2026.

El 27 de marzo se publicará el listado definitivo de quienes no reclamaron.

Para los docentes que no reclamaron y superaron la evaluación, los actos administrativos de ascenso o reubicación se expedirán entre el 27 de marzo y el 27 de abril de 2026.

El 12 de mayo se publicará el listado definitivo de quienes superaron o no la evaluación después de resueltas las reclamaciones.

Entre el 12 de mayo y el 12 de junio de 2026 se expedirán los actos administrativos para quienes, tras reclamar, lograron el ascenso.

Un acto administrativo es, en términos simples, el documento oficial que hace efectivo el cambio de categoría o de salario.

¿Por qué importa esto más allá del trámite?

El proceso de evaluación docente en Bogotá está regulado por la Resolución No. 18987 de septiembre de 2025 del Ministerio de Educación Nacional. Quienes no reclamen y hayan aprobado recibirán su acto de ascenso antes del 27 de abril- crédito Secretaría de Educación del Distrito

Para miles de docentes en Bogotá, estos resultados representan una variación concreta en su ingreso mensual. El escalafón no es un formalismo burocrático: es el mecanismo que traduce años de formación y trabajo en el aula en una mejora económica tangible.

Por eso, revisar los resultados publicados y actuar dentro de los plazos establecidos es una decisión que puede tener consecuencias directas en las finanzas de cada educador.