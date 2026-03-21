La Dian identifica nuevas estafas por correo electrónico contra ciudadanos: enlace falso tiene un malware troyano que roba información bancaria

El mensaje fraudulento incluye logos y números de expediente falsos atribuidos tanto al Ministerio del Interior como a la Dian. (Imagen ilustrativa Infobae)

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) advirtió en su cuenta oficial de X sobre la circulación de un mensaje fraudulento por WhatsApp que alerta sobre supuestas suplantaciones de entidades oficiales.

La entidad precisó que la dirección de correo asesor.juridico@dian.gov.org es falsa y pidió a los ciudadanos no abrir ni hacer clic en los enlaces recibidos desde ese remitente: “Es una estafa para robar sus datos. Verifique siempre en el portal oficial”.

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En la imagen difundida por la Dirección de impuestos, se detalla que usuarios han recibido mensajes electrónicos con logos y números de expediente, atribuidos tanto al Ministerio del Interior como a la propia Dian.

El contenido advierte: "Al abrir el link, un hacker obtiene información". Además, señala que los remitentes sospechosos incluyen las direcciones policia@gobierno.es y asesorjuridico@dian.gov.org.

Un mensaje difundido en redes sociales describe el uso indebido de logos y remitentes apócrifos que buscan engañar a los usuarios y obtener información personal mediante enlaces fraudulentos - crédito Dian

Según la alerta, estos correos contienen archivos maliciosos o enlaces que instalan troyanos capaces de capturar claves y contraseñas de banca en línea, correos electrónicos y otros datos personales. La imagen afirma que el origen de la amenaza se rastrea hasta una página de Brasil y que el método está siendo usado recientemente.

La Dian reiteró la importancia de no interactuar con este tipo de correos, recomendando a la ciudadanía revisar siempre la autenticidad de los mensajes a través de canales oficiales. La entidad enfatizó la necesidad de no reenviar ni compartir cadenas que puedan generar confusión o contribuir a la propagación de la estafa.

Consejos para evitar fraudes electrónicos

Ante la circulación de mensajes fraudulentos, la Dian recordó a los usuarios que los canales oficiales de comunicación pueden consultarse en su portal institucional y que nunca solicitará información confidencial a través de correos de direcciones no verificadas. La entidad pidió mantenerse alerta ante cualquier mensaje sospechoso y reportar los incidentes a las autoridades correspondientes.

Una investigación muestra que delincuentes utilizan direcciones falsas asociadas a entidades públicas para distribuir enlaces peligrosos y obtener claves confidenciales de los destinatarios - crédito captura de pantalla @DIANColombia / X

El llamado se extiende a evitar abrir enlaces o descargar archivos de remitentes desconocidos, especialmente si el mensaje advierte sobre supuestas citaciones judiciales o casos abiertos con entidades gubernamentales.

Estas son otras advertencias de la Dian sobre estafas

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) advirtió el 18 de marzo de 2026 sobre nuevos intentos de estafa que utilizan la imagen de la entidad para ofrecer supuestos remates de vehículos.

Los estafadores han sido identificados en ciudades como Tunja, Popayán, Barrancabermeja y Pamplona, donde se contacta a posibles víctimas por Facebook y WhatsApp.

Entre las recomendaciones difundidas, la Dian subrayó que los trámites oficiales se realizan únicamente en el sitio www.dian.gov.co y nunca mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería o intermediarios. Los reportes indican que estas acciones fraudulentas incluyen el uso de logotipos institucionales, carnés y correos electrónicos falsos para solicitar pagos elevados a cambio de vehículos inexistentes.

La entidad enfatizó la importancia de verificar que cualquier comunicación provenga del dominio @dian.gov.co, desconfiar de ofertas con precios inusualmente bajos y evitar compartir datos personales o realizar pagos sin confirmar la legitimidad del proceso.

La entidad incita a la ciudadanía a evitar estafas recurriendo a los canales informáticos oficiales - crédito Dian

La Dian también instó a la ciudadanía a reportar cualquier intento de fraude a través del CAI Virtual (https://caivirtual.policia.gov.co), resaltando que la seguridad digital es una corresponsabilidad permanente.

El 11 de marzo de 2026, la entidad, alertó sobre un nuevo método de fraude que utiliza comunicaciones falsas para exigir pagos por supuestos aranceles de envíos urgentes desde el exterior. Delincuentes emplean nombres, firmas y logotipos apócrifos para simular oficios oficiales y presionar a las víctimas, solicitando transferencias de montos elevados hacia cuentas no autorizadas.

“Mediante estos oficios, que se presentan como aparentes comunicaciones oficiales de la Dian, los estafadores buscan presionar a las víctimas con presuntos cobros urgentes por aranceles de importación, solicitando el pago de montos elevados en supuestos canales oficiales autorizados”, afirmó la entidad