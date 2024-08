Hijo de Kaleth Morales rindió homenaje a su padre tras cumplirse 19 años de la trágica muerte del artista

Samuel Morales, hijo de Kaleth Morales recordó a su padre tras cumplirse 19 años de la muerte del artista - crédito @samuelmoralesofc/Instagram

Samuel Morales, el hijo menor de Kaleth Morales rindió homenaje en la tumba de su padre tras cumplirse 19 años de la muerte del artista vallenato que revolucionó el género.

Con un emotivo mensaje, el joven cantante recordó a su papá cuyo cuerpo reposa en el cementerio de Valledupar. Por su parte, Orlando Liñan también recordó la fecha en la que El rey de la nueva ola partió enlutando el folclore colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Hoy 19 años después de tu partida puedo decir que te sigo amando más que nunca. Que me siento feliz y orgulloso de tener un padre como tú. No puedo explicar cómo me siento al no haberte conocido y saber que nunca voy a poder darte un abrazo y decirte que “Te amo”. Pero siempre te recordaré con lo más bonito, tu música y tu legado”, expresó Samuel junto a una galería de imágenes en las que se puede ver la tumba del recordado artista rodeada de flores amarillas y grandes pancartas del mismo color que representan el amor de su fanaticada que se mantiene viva pese a su ausencia.

Kaleth Morales cumplió 19 años de fallecido y su hijo Samuel lo recordó - crédito @samuelmoralesofc/Instagram

El artista de 20 años de edad que no alcanzó a compartir lo suficiente con su padre, pues cuando este falleció a causa de un aparatoso accidente automovilístico, Samuel tan solo tenía año y medio de nacido, sin embargo, siguió sus pasos y hoy se hace llamar ‘El heredero’, nombre con el que se abre camino en la industria musical junto a otros hijos de grandes referentes del vallenato. Justamente, acompañado de sus jóvenes colegas Luisra y Alex Martínez con quienes están creando ‘La nueva generación’ brindaron un concierto en honor al legado de su padre, Kaleth Morales.

“De todo corazón quiero agradecerles a los seguidores de mi papá que siempre se hacen sentir en momentos especiales para nuestra familia como este. Los llevo siempre en mi corazón💙”, agregó Samuel para agradecer el amor y apoyo que le dan los fanáticos de la música de su padre que además continúan con ‘Kalethismo’ latente.

Con la promesa de alentar a sus seguidores y continuar con la herencia musical de Kaleth, Samuel dejó saber que luchará por llegar a ser tan famosos como lo fue su padre, pero sobre por mantener su nombre vigente en el vallenato.

“Te prometo que voy a llevar tu legado a donde vaya. Siempre vivirás en mí. Quizás nadie lo entenderá, pero sé que estás dentro de mi corazón💛🙏🏻”.

Artistas recordaron a su colega Kaleth Morales

El 24 de agosto del 2005, El rey de la nueva ola sacudió el mundo del espectáculo nacional con la noticia de su muerte, el joven artista que con 21 años había divido la historia del vallenato en dos partió siendo toda una promesa para lo que sería la nueva era del género.

Orlando Liñan recordó a Kaleth Morales interpretando una de sus canciones - crédito @blogvallenato/Instagram

Por esta razón, muchos de sus colegas le agradecen ese camino que abrió al refrescar los sonidos y dejarles un espacio ganado entre el público del vallenato.

Fue por esto que, artistas como Orlando Liñan, Silvestre Dangond y Peter Manjarrés no olvidan su legado y cada año recuerdan lo importe que fue su parte para sus carreras.

El presentador de Buen Día Colombia y que interpretó a Diomedes Díaz en la novela del Cacique de La Junta, desde el estudio de grabación y acompañado de agrupación musical grabó una versión del éxito Sombra de mi alma para recordar a su gran amigo Kaleth Morales que inmortalizó el tema Vivo en el limbo.

Peter Manjarrés recordó a Kaleth Morales y pidió que las nuevas generaciones hagan éxitos radiales como el fallecido artista - crédito @PeterManjarres/X

Por su parte, Silvestre desempolvó una serie de imágenes en la que se le puede ver cuando era joven compartiendo al lado del fallecido artista. “Te extrañamos mi negro”, fue la corta, pero emotiva frase con la que Dangongd recordó la memoria de quien fuera el Rey de la nueva ola.

Por su parte, Manjarrés reiteró las razones por la que el pionero de la nueva era del vallenato fue tan importante para el folclore, pero además hizo un llamado a los artistas emergentes para que sigan su legado, pues según el Caballero del vallenato, en Colombia hace falta un cantante que mueva masas como lo hizo Kaleth.

“19 años sin Kaleth. Aquí Pensando. El vallenato de hoy necesita urgente de una figura JOVEN (entre los 18-20 años) que haga éxitos radiales, que perduren, se necesita de un artista integral que tenga proyección, identidad, buena imagen, que mantenga las raíces, que revolucione el género con un estilo único”, escribió Peter en su cuenta oficial de X.