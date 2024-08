Alcalde Galán no descarta cambios en el racionamiento de agua en Bogotá por bajo nivel en los embalses: “La tendencia no es buena”

El alcalde de Bogotá no descarta que, de continuar con la tendencia a la baja de los embalses, se tomarán medidas drásticas frente al racionamiento - crédito Colprensa

La disminución de las lluvias en la capital del país prendió las alarmas en las autoridades de Bogotá. El sistema Chingaza, uno de los sistemas que abastecen al centro del país, ha mostrado una leve disminución en su nivel, con un 51 por ciento registrado el pasado 24 de agosto, por lo que insistieron en que la ciudadanía mantenga las medidas preventivas para evitar que se retome el sistema de racionamiento todos los días.

Justamente, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió a la situación y mencionó que, aunque los recientes indicadores están acordes a los pronósticos, mostró su preocupación ante el descenso del nivel de agua en los embalses de la capital.

“Cuando iniciamos esta nueva fase del racionamiento, nos pusimos una meta. Sabíamos que en un día que una zona que tenga el racionamiento, el promedio iba a estar en 15 o 16 por ciento. Y si no teníamos racionamiento, iba a estar 17 por ciento. Actualmente, el promedio está en un 16,6 por ciento, por lo que estamos bien y no es grave, pero no hay que desconocer que la tendencia no es buena”, expresó el mandatario distrital en diálogo con W Radio.

Igualmente, el alcalde de la capital descartó que, por el momento no se harán modificaciones al modelo de racionamiento, que consiste en que, por 18 días, nueve zonas de la ciudad tendrían cortes por día de por medio. Sin embargo, Galán aseguró que observarán el comportamiento del embalse, y si entra en fase de riesgo, anunciará medidas preventivas.

“Por ahora, no estamos pensando, no lo descartamos a futuro, pero por ahora no. Sin embargo, si Bogotá no tiene nada de precipitaciones, tendría en este momento 160 días más o menos para entrar otra vez en alerta roja, tal como lo hicimos en abril de este año”, aseguró Galán en el medio de comunicación.

Este es el consumo de agua de los bogotanos y el nivel del sistema de embalse Chingaza - crédito Alcaldía de Bogotá

En este sentido, el alcalde de Bogotá lanzó una invitación a los capitalinos para que continúen con las recomendaciones iniciales para ahorrar este líquido vital y evitar que se retome el anterior modelo de racionamiento por días.

“La gente ha bajado el consumo de agua en estos seis meses, eso lo reconocemos y lo agradecemos, pero tenemos que hacer un esfuerzo adicional porque en este mes de agosto no solamente no hemos tenido las precipitaciones de lo que teníamos pronosticados para este año, sino que estamos ante un año entre los años con menos precipitaciones desde que tenemos registro”, comentó.

Igualmente, el mandatario distrital sostuvo que “históricamente los meses de diciembre, enero y febrero, las precipitaciones bajan. Entonces si este año, pues no tenemos las precipitaciones esperadas, pues nos tocará evaluar en unos meses, pero por ahora el esfuerzo es insistir en el ahorro, vamos a insistir una ayuda adicional”.

Otra de las medidas que tomaría el alcalde Galán sería la de aumentar la capacidad del embalse Tibitoc - crédito Alcaldía de Bogotá

Avance de obras de Tibitoc

A su vez, el alcalde Galán recalcó que es necesario agilizar la Modernización de planta de tratamiento Tibitoc, que estaría finalizada en 2025. “Necesitamos agilizar la obra de Tibitoc para poder poner en funcionamiento esa obra lo antes posible, también es necesario reducir más la presión sobre Chingaza y eso es lo que creo que nos va a ayudar”, expresó.

Finalmente, el mandatario distrital manifestó que “estamos avanzando en otros proyectos que tienen que ver por ejemplo con gradualmente ir introduciendo en todos los proyectos de vivienda nueva la utilización de aguas lluvias para cierto tipo de cosas, y eso nos va a ayudar; pero también estamos trabajando en la solución de fondo que es cómo garantizar un abastecimiento para Bogotá que tenga que ver con cómo traemos más agua el sistema norte”.

La falta de lluvias influyó que el nivel del sistema Chingaza disminuyó al 51 por ciento durante el mes de agosto, indicó Natasha Avendaño, gerente del Acueducto - crédito Colprensa

Por su parte, Natasha Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, indicó que, en los dos últimos ciclos, se volvió a evidenciar el incremento de este consumo, por lo que insistió que la ciudadanía mantenga las medidas preventivas para evitar que se retome el sistema de racionamiento todos los días.

“No ha habido fuertes precipitaciones ni en el área del embalse de Chuza ni en el piedemonte llanero, lo que se traduce en que este ciclo termine con un nivel de llenado de los embalses del sistema Chingaza del 51 por ciento aprox., y con tendencia a la baja”, expresó la funcionaria.