Petro denunció billonario robo en el Sistema Nacional de Regalías: “Por eso no hay acueducto para la gente humilde”

El presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo en la conmemoración de la reparación integral de la Unidad de Víctimas, en el municipio San Basilio de Palenque, ubicado en el departamento de Bolívar.

Durante el encuentro, se notificaron las indemnizaciones administrativas a víctimas del corregimiento y se firmó la Resolución del Protocolo de Participación para las comunidades negras, afro, raizales y palenqueras, fortaleciendo así su participación en los espacios municipales, departamentales y nacionales. Además, el primer mandatario denunció un nuevo caso de corrupción al interior de una organización gubernamental.

El presidente Petro se refirió a los recursos afectados del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Paz) y el Sistema Nacional de Regalías: “9.1 billones hemos encontrado robados y eso que apenas hemos analizado el 20% del sistema, por eso no hay acueducto en San Basilio, no hay PTAR para limpiar el río, no hay alcantarillado”.

A propósito, dijo que, “si hacemos el listado, prácticamente todo el Caribe y buena parte de la Colombia pobre no tiene los recursos existenciales para poder vivir, que es lo mínimo, el agua potable”, indicó el jefe de Estado.

Al mismo tiempo, aseguró que aunque no hay servicios básicos en esa zona del país, sí hay carreteras en la zona llenas de peajes, porque representa ganancias para varios actores del país. “Hay carreteras a la lata porque es un negocio para los banqueros, ya que esas obras van rápido y las paga la Nación”, subrayó.

En ese sentido, el primer mandatario insistió en que por estar pagando tales construcciones, el Estado no cuenta con los recursos suficientes para llevar agua potable a las regiones más apartadas del país. “Por estar pagando las carreteras del negocio de Vargas Lleras, no se están pagando los alcantarillados y los acueductos de la gente humilde de Colombia, lo que debería ser la prioridad del país”.

Durante su participación en el acto del compromiso del Gobierno con la reparación integral y la superación del rezago en la garantía de los derechos de las comunidades palenqueras, el presidente Petro indicó que “el director Nacional de Planeación, el compañero Alexander López, debe estar haciendo la denuncia”, sobre los hallazgos de corrupción.

Por otro lado, habló sobre la posibilidad de reelegirse para el periodo presidencial de 2026-2030. Según el jefe de Estado, hay varios políticos en el país que perciben la reelección como un factor negativo. “Se me asustan los expresidentes. Cómo será que están tan asustados, que siendo que a ellos le debería interesar la reelección porque podrían concursar, dicen: ‘Alma bendita, no, por favor, lejos’. Saben que no hay candidato, que ellos le puedan oponer a Petro. Les ganaríamos una y otra vez”, agregó.

Igualmente, Petro señaló que no tiene entre sus planes reelegirse como presidente de la República. Sin embargo, dijo ojalá que la persona que lo suceda en el puesto mantenga un proyecto democrático para evitar que en el país se viva una lucha que podría dejar víctimas fatales.

“No se trata de personas, se trata de ideas y de proyectos, se trata de banderas”, aseguró el presidente de la República, insistiendo en que “los pueblos son los responsables de hacer que las banderas perduren”.

Cabe resaltar que, el temor sobre la recuperación de la figura de reelección surgió cuando el primer mandatario dio a conocer su idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que después negó, con la que se podría modificar la Constitución Política. En la carta política se establece la prohibición de que los presidentes puedan volver al puesto que ocuparon, como pasó con el exmandatario Álvaro Uribe y con Juan Manuel Santos. En ese sentido, un jefe de Estado solo puede permanecer en el cargo por cuatro años.