Gustavo Petro aseguró que no hay candidato que “le puedan oponer” en la Presidencia: “Les ganaríamos”

El presidente Gustavo Petro volvió a generar polémica por declaraciones que dio en un evento llevado a cabo San Basilio de Palenque (Bolívar), relacionadas con la reelección que, según la oposición, estaría buscando. De acuerdo con el primer mandatario, hay exmandatarios de Colombia que ven el tema de la reelección como algo inconveniente, a pesar de que podrían participar nuevamente en una contienda electoral.

“Se me asustan los expresidentes. Cómo será que están tan asustados, que siendo que a ellos le debería interesar la reelección porque podrían concursar, dicen: ‘Alma bendita, no, por favor, lejos’. Saben que no hay candidato que ellos le puedan oponer a Petro. Les ganaríamos una y otra vez”, aseveró el jefe de Estado en el evento.

No obstante, insistió en que no está interesado en mantenerse en el poder, pero sí en que su reemplazo en la dirección del país sea un “proyecto democrático”, en aras de evitar que Colombia entre en una “lucha” que podría dejar, incluso, víctimas fatales. “No se trata de personas, se trata de ideas y de proyectos, se trata de banderas”, aseguró el presidente de la República, insistiendo que los pueblos son los responsables de hacer que las banderas perduren.

Cabe resaltar que, el temor sobre la recuperación de la figura de reelección surgió cuando el primer mandatario dio a conocer su idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente —propuesta que después negó—, con la que se podría modificar la Constitución Política. En la carta política establecida la prohibición de que los presidentes puedan volver al puesto que ocuparon, como pasó con el exmandatario Álvaro Uribe y con Juan Manuel Santos. En ese sentido, un jefe de Estado solo puede permanecer en el cargo por cuatro años.

“La Constituyente es como una caja de pandora que, si se abre, va a destruir nuestro país. A Petro no le bastó con que su guerrilla, el M-19, se volviera un partido político y después hiciera parte de la Constituyente del 91, sino que ahora quiere destruir esa Constitución y quiere crear una a su acomodo para perpetuarse en el poder”, advirtió en su momento el congresista Miguel Polo Polo.

En todo caso, Gustavo Petro ha indicado en varias ocasiones que no está interesado en continuar en la Presidencia de la República por más tiempo del que le fue asignado en 2022, cuando se posesionó en el cargo. Incluso, en conversación con la revista Cambio, aseguró que fueron otros exmandatarios los que permitieron la implementación de la figura de la reelección.

“Ellos fueron los que se reeligieron. Lo hicieron cambiando un articulito. Yo estaba allí como congresista y voté en contra. ¿Entonces si yo mismo he votado en contra de la reelección, por qué ahora la querría? Jamás he planteado que se me reelija. A mí eso no me interesa”, recordó el primer mandatario en la entrevista.

No obstante, según detalló la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, en una entrevista con Cablenoticias, hay activistas que sí están interesados en que el jefe de Estado sea reelegido, tanto así, que están promoviendo la idea. Explicó que la manera de conseguir eso sería mediante un “debate”, lo cual permitiría que el presidente continúe con su proyecto de cambio por más tiempo, porque cuatro años no serían suficientes para dar cumplimiento a todo lo propuesto para el país.

Una de las tareas que requerirían más años para ejecutarse sería la reforma de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). En ese sentido, resaltó que otros jefes de Estado han podido permanecer en el poder por más tiempo y que Gustavo Petro podría tener esa misma oportunidad.