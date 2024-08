Le llueven críticas a ‘Klass 95′, la nueva serie de Caracol Televisión, por errores históricos que el público no perdonó: “Sacan de contexto”

'Klass 95' la audiencia no le perdona los desaciertos a la nueva serie de Caracol Televisión - crédito @leonel_d_cossio/Instagram

Caracol Televisión se apuntó golazo con el reemplazo de Pedro, el escamoso 2, pues su nueva historia Klass 95 arrasó en rating; sin embargo, la audiencia arremetió contra la producción por el gran número de errores, pese a que solo lleva dos capítulos al aire.

Desde cronología, hechos históricos, vestuario, ambientación, musicalización y denominaciones de moneda hacen parte de los detalles que el público no perdona, pues se supone que el objetivo de la serie es transportar a los televidentes al pasado en un viaje por el origen del poder que empezaron a tener los reinados y el modelaje en Colombia.

Ambientada en la Colombia de los noventa, Klass 95 entró pisando fuerte en la pantalla chica nacional, pues le ganó en puntaje de audiencia a la repetición de Yo soy Betty, la fea.

La nueva historia del Canal Caracol logró hacerse con un puntaje positivo en su primera noche - crédito @caracoltv / Instagram

No obstante, pese a que Juana Uribe, productora de la nueva apuesta explicó en el lanzamiento de la producción a medios que, la producción gira en torno a hechos que marcaron esa época, el resto de la historia es ficción, los detractores de la serie legan que los evidentes desaciertos sacan a de contexto a los televidentes que recuerdan esos años a la perfección y que se pierde la intención de transportarlos al pasado.

Aunque la serie logró captar la atención de miles de personas marcando un 44.2 % de share y 8.6 puntos de rating, según datos de Ibope, convirtiéndose en la segunda producción más vista de la televisión colombiana en esos dos días que lleva emitiéndose.

Sin embargo, estos primeros capítulos causaron controversia y agitaron las redes sociales, ya que en una de las escenas aparece la protagonista junto a su novio en un momento romántico en el que bailan sutilmente la canción Yo no sé mañana, del cantante Luis Enrique. Justamente, este apartado del episodio no representaba mayor trascendencia en la trama, aun así, algunos cibernautas reclamaron por la falta de coherencia debido a que este hit musical en realidad no pertenece a los noventa puesto que se lanzó en el 2009.

Televidentes de ‘Klass 95′ no dejaron escapar ni media

Hasta el momento los libretistas y directores de la nueva serie de Caracol Televisión no se han pronunciado ante las quejas de la audiencia por los descuidos que ha tenido en sus primeros capítulos la producción los cuales no se sabe si son intencional o realmente son detalles que escaparon a la cronología. Lo cierto es que para el público si cuentan, razón por la que abrieron debate en X.

'Klass 95' se 'descachó' con la ambientación de los años noventa en Colombia - crédito @RichieboyPrieto/X

“Quise creer que ‘Yo no sé mañana’ tendría alguna versión que yo desconocía de los 90, pero ese ‘descache’ es imperdonable. #Klass95″, “#Klass95 quien está a cargo de la selección musical? ‘Yo no sé mañana’ es como mínimo de 15 años después ish”, “Klass95 se escachó demasiado Caracol con la canción ‘Yo no sé mañana’ estamos hablando de 1992 y esa canción salió en el 2009″ y “¿Cómo es que ‘yo no sé mañana’ del 2009 ya sonaba en 1992? #Klass95″, son parte de los comentarios que dejaron los internautas.

En el siguiente episodio continuaron apareciendo errores. Laura Barjum y Valeria Galviz, quienes interpretan a Andrea Vanessa y Kelly, fueron a tomarse una sesión de fotos en una agencia que, de acuerdo con lo que mostraron, les costó 12.000 el paquete que eligieron, pero para la época, ese precio era demasiado alto, teniendo en cuenta que el salario mínimo era mucho menor.

Klass 95, relata algunos hechos reales como el paso de Paola Turbay en 1992 por Miss Universe junto otros elementos de ficción de los años 90, es protagonizada por Nicole Santamaría y David Palacio. Dentro del elenco, también hacen parte actores como Laura Barjum, Manuela Valdés, Carlos Báez, Edwin Riveros, Laura Cano, Matilde Lemaitre, Diego Trujillo, Juan David Galindo, entre otros se ha convertido en tendencia por no tener en cuenta a la audiencia que vivió la Colombia que están contando.

Los internautas aseguran que la ambientación no hace parte de los años 90 - crédito @AndresAG_

En otra imagen dejan ver la emoción que aportó el fútbol en 1993, pero los elementos que muestra la hinchada no existieron en ese año, ya que el merchandising de la tricolor todavía no hacía parte de los colombianos.