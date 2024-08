El actor Diego Trujillo lanzó polémica afirmación sobre el matrimonio: “Me parece una aberración”

Diego Trujillo reveló por qué no quiere volver al altar - crédito @diegotrujillo/Instagram

Con 64 años de edad, Diego Trujillo tomó radical decisión respecto a su vida sentimental: no quiere estar soltero, pero tampoco está dispuesto a negociar su libertad. Por esta razón, aseguró que no se volvía a casar, pues, además, ahora cuenta con una dura opinión respecto al matrimonio: “Me parece una institución aberrante”.

Lo anterior no significa que el actor bogotano no le quiera apostar a una nueva relación, pues, de hecho, está la búsqueda de un nuevo amor con la que compartir buenos momentos, pero sin compromisos que generen dependencia. “Me gusta la vida en pareja, pero no el compromiso que se crea en torno al tema de estar con alguien. Me parece harto estar dando explicaciones y cuidando”, agregó.

Este 2024, Diego Trujillo reiteró su convicción sobre atesorar la soledad, pues luego de 12 años de estar viviendo solo, contra todo pronóstico, el actor se dio una nueva oportunidad en el amor con la periodista Lina Arango e intentó sostener una relación amorosa viviendo con su pareja, algo detonó en el fin de su relación a finales de mayo de este mismo año.

Desde entonces, el también comediante se convenció de que no volverá ni al altar ni a convivir con nadie.

“El matrimonio debemos entenderlo como una institución fundamentada en la religión, inventada principalmente para que los monarcas conservaran sus fortunas, ya que inicialmente la plebe no se casaba. Después, esta práctica se extendió al resto de la humanidad con el objetivo de que los hombres permanecieran en sus casas con sus mujeres. Eso creó la imposición de que se debe estar con una determinada mujer hasta que la muerte los separe, que solo se puede tener sexo para procrear, entre otras normas que, para mí, en esta época, son antinaturales”, explicó Trujillo en una entrevista con los comediantes Frank Martínez, Chicho Arias y Adrián Parada en su show de humor Monólogos sin propina.

El actor aclaró que esta es solo su visión, que no tiene nada en contra de quienes se casan y que admira a quienes logran sacar adelante sus matrimonios. Sin embargo, reitera que no es algo que sea para todo el mundo, ya que él habla desde su experiencia.

“Me casé por la iglesia y tuve dos hijos, Silvia y Pablo. Ese matrimonio duró diez años; luego mantuve una convivencia de cinco años con Tatiana Rentería, con quien tuve a Simón, mi hijo menor, quien ahora es cantante”, añadió el actor.

Diego Trujillo busca pareja

El ex participante de Masterchef Celebrity Colombia contó que sí está abierto a enamorarse de nuevo. No obstante, tras su reciente ruptura, le quedaron varias lecciones de vida que no está dispuesto a repetir.

“Para mí, las relaciones deben ser plenas y satisfactorias para las dos personas que deciden estar juntas, hasta que dure, y ya, aceptar que se acaba sin traumatismos”, comentó entre risas en el show en vivo al que fue invitado en Medellín.

El actor que recientemente hizo parte de la serie Griselda en la que volvió a actuar junto a Sofía Vergara con quien había trabajado en la Amas de casa desesperadas, detalló cómo se imagina sus noviazgos de ahora en adelante.

“Me gusta la relación de pareja, pero uno debe tener la libertad de replantear esas condiciones. De hecho, creo que la concepción de familia también debe ser reevaluada. Hoy en día es válido estar con alguien del mismo género o sexo, con su mascota o solo; por eso me aparto de la religión en esta noción”, dijo Trujillo.

Por últimos, el actor dio pistas de las características que debe cumplir la mujer que aspire a conquistarlo, ya que tiene claros lo no negociables.

“Me gustaría encontrar a alguien con un universo propio, su profesión, su círculo, y que no sea codependiente. Cada uno en su casa, que ojalá no te llame cuando le falle el carro porque no somos mecánicos, sin esa necesidad de tener a alguien que las proteja. Es mejor no tener esos compromisos tan férreos”, expresó el actor.