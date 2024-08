Qué es el 4x1000 y por qué hay pánico económico con que Gustavo Petro presente una nueva reforma y lo convierta en 5x1000

Al cierre de 2023, en Colombia habían 82,5 millones de cuentas de ahorro en el sistema financiero - crédito Juan Páez/Colprensa

El 20 de agosto se armó un revuelo en Colombia por informes de prensa que detallaron lo que podría venir con la nueva reforma tributaria o ley de financiamiento del Gobierno de Gustavo Petro. Dentro de lo que se dijo está que el impuesto del 4x1000 sería modificado y pasaría a ser 5x1000.

No obstante, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, salió al cruce de las informaciones y desmintió que se contemple la medida: “Aún no existe documento inicial del plan de financiamiento. Todo lo que hay es una simple especulación. Lo que sí debo aclarar es que en ningún momento allí se va a tocar el 4x1000 y no se va a transformar de ninguna manera a 5x1000. Eso es simple especulación”.

Esto, pese a que el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Jairo Orlando Villabona, había dicho a Semana que sí se vendría una modificación al respecto.

Por supuesto, la palabra 5x1000 se hizo tendencia en redes sociales, sobre todo, en rechazo a este tributo que afectaría a millones de colombianos. Incluso, se recordó una publicación del actual director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, en la que precisó que “Petro lo elimina para las clases baja y media”, y que “solo se cobrará a quienes trancen más de $13,3 millones”.

De igual forma, muchas personas tienen dudas sobre los que es el 4x1000. Exactamente, es un impuesto del Gobierno nacional en el que por cada $1.000 en algún tipo de movimiento financiero, hay que pagar $4. Este gravamen es recaudado por los bancos y luego girado al Gobierno, con algunas excepciones. Entonces, en caso de que sea modificado, serían $5 los que habría que pagar ahora.

De este modo, las entidades financieras no obtienen ningún usufructo de este tributo, sino que el dinero pasa directamente a las arcas del Estado, explicó BBVA Research.

El costo del impuesto se puede calcular con una sencilla fórmula: 4 X 1000 = dinero a retirar x 4 / 1.000.

Origen del 4x1000 en Colombia

El 4x1000, también conocido como Gravamen de Movimientos Financieros (GMF), comenzó siendo un impuesto temporal pero renovado en el tiempo debido su facilidad de recaudo para sanear ciertas crisis puntuales del país.

El 16 de noviembre de 1998, mediante el Decreto 2331 de 1998, el Gobierno implementó el 2x1000 para hacerle frente a la crisis bancaria por la que estaba pasando el país.

Aunque inicialmente la medida tenía una vigencia temporal de un año, en 1999, bajo la emergencia económica de un terremoto en la zona cafetera del país, el impuesto se prolongó por un año más, modificando el destino de los recaudos.

En el 2000, este impuesto o gravamen fue convertido en permanente y pasados unos meses su tarifa inicial de 2X1000, se incrementó al 3x1000, para luego elevarse al 4x1000.

En qué momento el 4x1000 se tomó como un impuesto de los bancos y no del Estado

De acuerdo con BBVA Research, cuando el 4x1000 se comenzó a aplicar se hizo de una manera muy general, sin excepciones. Por tal motivo, las grandes empresas que transaban mucho dinero a diario se dieron cuenta de que podían perder una gran parte de sus ganancias con la medida. Esta fue una de las razones por la que pidieron al Gobierno algunas excepciones.

A pesar de que estas se empezaron a implementar en su momento, el dinero empezó a dejar de circular con normalidad, ya que algunas personas comenzaron a sacar el dinero de las cuentas para evitar que se les aplicaran el tributo.

En ese momento que se creó el mito de que son los bancos quienes se adueñan del dinero, y para hacerle frente a esta situación, el Gobierno empezó a realizar cada vez más excepciones a varios grupos poblacionales para que dejaran de retirar el dinero de sus cuentas.

De manera progresiva, el Gobierno siguió cediendo a las excepciones del 4x1000 de diferentes grupos poblacionales, en el que se incluyeron algunos productos financieros para que también fueran exonerados del impuesto.

Cuáles son las excepciones del 4x1000

Según la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), estas son las excepciones del 4x1000:

Los titulares de cuentas en el sector financiero pueden marcar una cuenta de ahorros como exenta de este tributo; sin embargo, si la cuenta pasa los $14,8 millones en movimientos mensuales, sí se aplicará el 4x1000.

En el caso de los pensionados, pueden pedir este beneficio para la cuenta donde su Fondo de Pensiones hace la consignación de su mesada.

También están exentas las cuentas de Ahorro para Fomento de la Construcción (AFC)

Se está también exento de pagar el 4x1000 si las transferencias entre cuentas corrientes, de ahorros, cuentas de ahorro colectivo, inversiones que se encuentran en la misma entidad bancaria y están a nombre de un mismo y único titular.

Aquellos traslados entre inversiones o portafolios que se hagan desde una sociedad comisionista de bolsa, una sociedad fiduciaria o una sociedad administradora de inversiones, vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia a favor de un mismo beneficiario, también estarán exentas del 4x1000.

Además, en 2023 ser redujo el 4x1000 a 0,2% para las operaciones de microcrédito.

Por qué no se acaba el 4x1000

Según el economista de BBVA Research para Colombia, Alejandro Reyes, el impuesto del 4X1000 es un mecanismo que permite captar de una manera fácil y transparente los recursos de la sociedad, ya que “los bancos, como administradores del dinero que confían las personas, llevan registros de cada peso que las personas mueven y eso le da confianza al Gobierno de no recibir dinero corrupto”, afirmó.

Durante los últimos diez años se propuso en más de una oportunidad un desmonte gradual del 4X1000 hasta que llegara a cero, pero esto finalmente no ha pasado. Por ejemplo, en 2010 se propuso un desmonte gradual para que en 2018 no se cobrara más. Sin embargo, la crisis del agro en 2014 llevó a que la decisión se reconsiderara.

En 2016, cuando se estaba elaborando la reforma tributaria para 2018, había propuestas para desmontarlo poco a poco, pero hoy en 2024, el impuesto sigue vigente.