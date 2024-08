Fico Gutiérrez no se quedó callado: la dura respuesta a Gustavo Petro, ante polémica venta de acciones de UNE

Fico Gutiérrez tuvo un nuevo enfrentamiento en redes sociales con el presidente Gustavo Petro - crédito Infobae

La controversia generada en torno a la decisión de la Comisión Primera del Concejo de Medellín de que se vendan las acciones que las Empresas Públicas de Medellín (EPM) tienen en la empresa Tigo-UNE, a la multinacional Milicom, tuvo el lunes 19 de agosto de 2024 un nuevo y fuerte cruce: entre el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y el alcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez.

Luego de que el jefe de Estado se despachó con una publicación de tres puntos, en la que señaló al mandatario local de poner en duda su legitimidad como el primer gobernante de la nación, y además hizo énfasis en lo que sería un posible conflicto de interés del burgomaestre, por la supuesta presencia de su hermana, Catalina María Gutiérrez, en el Grupo ISA, Fico no dudó en responder.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Le pregunto al alcalde de Medellín: 1. ¿El alcalde (de) Medellín reconoce al presidente de la República como su presidente? 2. ¿Es mentira que las operaciones con UNE han hecho perder billones al patrimonio de Medellín? 3. La intervención del alcalde en los asuntos de ISA, ¿no es un conflicto de interés, ya que su hermana tiene un alto cargo en esa empresa?”, indicó el primer mandatario en su mensaje.

Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro lanzó una dura respuesta al alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, por el tema de UNE - crédito @petrogustavo/X

Al respecto, el alcalde Gutiérrez dedicó un extenso texto para aclarar los puntos que señaló Petro y negó que los señalamientos del presidente de la República tengan asidero.

La dura respuesta de Federico Gutiérrez a Gustavo Petro

En su post, Gutiérrez manifestó que en un Estado Social de Derecho y en una democracia como la que dijo defender cada día, remarcó que el presidente “gobierna para todos” y trabaja, desde su óptica, por el desarrollo del país. “Por supuesto que lo he reconocido como presidente desde el día en que fue elegido, pero es triste ver que usted solo gobierna para algunos”, afirmó el mandatario local.

“Es usted quien debe responder: ¿es el Presidente de todos los colombianos? ¿O solo de quienes le interesa fortalecer y proteger? ¡No divida más el país!”, manifestó el alcalde en su perfil, con lo que enfatizó en lo que considera las profundas diferencias en el trato que tiene el mandatario con las necesidades de Medellín y Antioquia que, reiteró, han sido relegadas en los dos años que lleva Petro en el poder.

Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, candidatos a la presidencia de la República. Fotos: Colprensa (Camila Díaz-Sergio Acero)

A su vez, señaló que durante el cuatrienio 2020-2023, en la administración que tuvo como principal protagonista Daniel Quintero, al que denominó como “amigo” del Gobierno y denunció por“tanto daño le hizo a Medellín”, Federico Gutiérrez afirmó que una de las razones para vender las acciones de EPM en UNE se fundamente en que la empresa registró pérdidas acumuladas por cerca de $2,4 billones.

“Estas pérdidas se consumieron el patrimonio de la compañía, lo que obligó a los accionistas (EPM - Millicom) a capitalizar $600.000 millones en 2023 y evitar así una causal de liquidación”, dijo el alcalde. Y recordó que, en el 2022, EPM registró un deterioro superior a $1 billón por la pérdida de valor de la participación en UNE.

“Situación que afectó los resultados de EPM y las transferencias al distrito en más de $500 mil millones que eran destinados para inversión social”, enfatizó el alcalde de los medellinenses.

Esta fue la publicación con la que el alcalde Fico Gutiérrez compartió su dura respuesta al presidente Gustavo Petro - crédito @Ficogutierrez/X

Y, por último, en el punto más álgido, hizo una serie de precisiones con respecto a la supuesta vinculación de su hermana en la empresa de energía. con lo que negó esté impedido para discutir el asunto de EPM - UNE - Milicom. “Lamento corregirlo, presidente Petro. Mi hermana no trabaja en ISA, trabaja en una de sus filiales hace muchos años y no, no existe ningún tipo de conflicto de interés”, resaltó.

Y dejó en claro que, en caso de existir tal conflicto, sería el primero en declararlo, no sin antes recordar el pasado subversivo de Petro, como integrante del extinto grupo M-19, con un sutil mensaje. “No somos nosotros quienes hemos actuado al margen de la ley a lo largo de nuestras vidas. Celebro que le dé importancia a este tema”, puntualizó Gutiérrez en su publicación.

Al punto que cuestionó sus decisiones en el gabinete, sobre todo, la llegada de Jorge Carrillo como presidente de ISA; el mismo que fue gerente de EMP durante la administración Quintero.

“Qué bueno sería que sus nombramientos sí se basaran en criterios de ética y capacidad, porque sus delegados en la junta nombraron presidente de ISA a un cuestionado funcionario. Ahora: lo invito a que, en lugar de hacer cuestionarios por X, visite el territorio y tome acciones frente a las necesidades que tiene el país, que son su responsabilidad como jefe de Estado”, finalizó Fico en su mensaje.