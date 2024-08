Frank Martínez vivió una estresante situación en EE. UU.: “No me roban en Colombia, para que me inauguran en Houston”

'El Flaco' está de gira en Estados Unidos con el show de 'Monólogos sin propina' - crédito @frankelflaco/Instagram

A través de sus redes sociales, Frank ‘el Flaco’ Martínez, reconocido comediante y exparticipante del reality MasterChef Celebrity, informó que fue víctima de un hurto en Norteamérica. Según el humorista, le robaron sus documentos y otros elementos personales.

A través de su cuenta de Instagram, ‘el Flaco’ Martínez relató que mientras se encontraba en un restaurante en Estados Unidos, le rompieron el vidrio del vehículo en el que se transportaba y robaron sus pertenencias.

Martínez está actualmente de gira con ‘Chicho’ Arias y Adrián Parada en el show ‘Monólogos sin propina’. Durante una pausa en su agenda, decidieron ir a cenar, pero en medio de la comida fueron informados del desafortunado incidente. Fiel a su estilo, el comediante se refirió a la situación con humor en sus redes sociales.

“Nos robaron en Houston. Entramos a un restaurante a comer y nos contaron que había un vidrio quebrado, que si de pronto era del carro de nosotros. Efectivamente, era de nosotros y se nos llevaron todo (...) Ya nos estamos riendo un poquito de esto, porque de verdad fue angustiante. Fue terrible lo que vivimos acá. No me roban en Colombia, para que me inauguren en Houston”, mencionó ‘el Flaco’ en su cuenta de Instagram.

Según relató el comediante paisa, a su amigo y colega ‘Chicho’ le robaron un iPad. Por su parte, mencionó que él perdió “el pasaporte, la cédula, dinero, un iPad y un celular nuevo que compré ayer”. Mientras tanto, Adrián fue el más afortunado del grupo, ya que solo experimentó el susto del momento.

Por fortuna le indicaron al comediante que las autoridades norteamericanas lograron encontrar su pasaporte, una situación que agradeció publicando un video en la cuenta de Monólogos sin Propina.

“El día de hoy es como para grabar una película, esto es un guion de todo lo que nos ha pasado. Muchachos, perdí el iPad, compré un celular iPhone que se robaron, los AirPods, tenía dólares. La atracada fue la hijuep(...), pero recuperé el pasaporte (...) “Necesito sacar el pase. Lo mas engorroso es el trámite. Muchas gracias a todos los que han estado pendientes”.

Los comediantes paisas brillando en Estados Unidos

Frank Martínez, junto a sus colegas Chicho Arias y Adrián Parada, se encuentra en plena gira por Estados Unidos con su espectáculo ‘¡Óido, Chef!’, recopilando sus experiencias como exfinalistas del programa MasterChef Celebrity en las ediciones del 2021, 2022 y 2023. Hoy, 17 de agosto, el tour hace su parada en Charlotte, donde se presentarán en La Fonda Colombiana.

El 18 de agosto, el grupo se dirigirá a Washington para ofrecer su show en The Palace. Después de una breve pausa, retomarán su gira el 23 de agosto en Miami, en el Teatro Manuel Artime, seguido de una presentación en Tampa el 24 de agosto en Casa 21 Restaurant Bar & Grill. Cerrarán el mes en Orlando el 25 de agosto, en Simon Parrilla Bar and Grill.

La gira continuará en septiembre, con fechas programadas en varias ciudades clave. El 20 de septiembre estarán en North Bergen, presentándose en The Boulevard. Al día siguiente, 21 de septiembre, llevarán su comedia a Boston, en la Beachmont Veterans Memorial School. Seguirán en Queens, NY, el 22 de septiembre, en La Boom.

El tour finalizará en la costa oeste de Estados Unidos, con presentaciones en San Jose, CA, el 27 de septiembre en La Ceiba Event Center; en Seattle, el 28 de septiembre en el Shoreline Community College Theater; y concluirá en Los Ángeles, CA, el 29 de septiembre en el Ukranian Cultural Center.