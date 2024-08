Contratista de la Ungrd cobró $5.000 millones por albergues que no fueron construidos: “No hay absolutamente nada”

Carlos Carrillo expuso detalles de la problemática en Nariño - crédito Ungrd/iSock

Debido al entramado de corrupción que se estaba llevando a cabo al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la atención de la opinión pública ha estado pendiente de las denuncias que se registran sobre proyectos que son ejecutados por la unidad.

Sumado a esto, el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, reveló que hay contratos que fueron entregados por su predecesor que no se han ejecutado o tienen sobrecostos que podrían representar más casos de entrega de “mermelada” entre contratistas y funcionarios que hacían parte de la unidad.

Uno de estos casos se registra en La Florida, Nariño, en donde un contratista debía entregar en enero los albergues para emergencia por el volcán Galeras, pero hasta el momento estos no han sido construidos.

Cuando llegó a la dirección de la Ungrd, Carrillo reveló los detalles de este contrato, confiando en que no terminaría siendo un “elefante blanco” de la herencia de Olmedo López, exdirector de la unidad que está siendo juzgado por la justicia colombiana.

“Este albergue debería estar listo en caso de una emergencia con el volcán Galeras y de momento no hay absolutamente nada”, declaró en marzo Carlos Carrillo.

El problema se ha mantenido

Este caso ya había sido expuesto por Carrillo - crédito Udenar

Durante una nueva visita de Carrillo a Nariño, en la que el director de la Ungrd entregó un Centro de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, Carrillo volvió a hablar de los albergues para emergencia y reveló que estos siguen sin ser construidos.

De la misma forma, expuso que el contratista al que se le otorgó la licitación recibió 5.000 millones de pesos como anticipo.

“En mi visita anterior me encontré con la sorpresa no grata de que unos albergues, específicamente el de La Florida, que tendría que haberse entregado a comienzos de este año, pues no existían más que en los libros contables del que se hubiera robado esa plata”, declaró Carrillo al respecto.

Ante esta situación, Carlos Carrillo informó que desde la unidad ya comenzaron un proceso legal en contra del contratista que tendría que haber entregado la obra en enero de 2024.

“Hemos empezado los procesos de incumplimiento en contra de los contratistas. Lo que nos encontramos fue el abandono, pero también una entrega de miles de millones que se fueron ahí”.

Carrillo denunció un “modus operandi” para alargar las obras de la Ungrd

Los albergues tendrían que haber sido construidos en el municipio de La Florida - crédito Jimdo

Tomando los albergues de La Florida como ejemplo, Carrillo destacó que ha encontrado múltiples contratos de la Ungrd en los que contratistas recibieron “anticipos jugosos” y ahora buscan alargar el tiempo de las obras para seguir cobrando.

“Buscan que después los contratos fracasen y haya que hacer adiciones de tiempo y recursos. Es lo que hay en todas partes y en la medida en que mantenemos la misionalidad de la unidad andando, por eso hemos desatado procesos”, destacó el director de la unidad.

Es por ello que informó que desde que asumió la dirección de la Ungrd tomó la decisión de que, ante ese tipo de casos, los contratistas salgan de la obra y sean contratados unos que sí sean “decentes”.

Por último, Carlos Carrillo explicó por qué es importante que este tipo de obras se ejecuten con rapidez, pero afirmó que esto no puede provocar que se cobren sumas de dinero que no son acordes con la labor que hay que ejecutar en cada caso.

“Digamos que nosotros vamos a hacer esos albergues, estamos replanteando esos proyectos y buscando disciplinar a esos contratistas que no hicieron su labor”, puntualizó el funcionario.