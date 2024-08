Yulieth Almario respondió comentarios sobre su ruptura con Alfredo Redes: “Ninguno tiene idea”

Yulieth Almario rompió el silencio y habló de su ruptura con el exconcursante de La Casa de los Famosos - crédito @alfredoredes/Intagram

La ruptura entre Yulieth Almario y Alfredo Redes ha captado la atención de sus seguidores, con especulaciones y rumores en las redes sociales.

Yulieth, expareja del influencer y comediante, y madre de su hijo, ha decidido abordar la situación y responder a las afirmaciones que han surgido tras el anuncio de la separación.

La noticia de la ruptura se hizo pública por Alfredo Redes, que en un video difundido en sus redes sociales confirmó que la relación con Yulieth había terminado.

Según Alfredo, la decisión de separarse fue tomada hace aproximadamente veinte días, y actualmente vive solo. El comediante también aprovechó para responder a las preguntas y especulaciones de sus seguidores sobre la ausencia de Yulieth en sus publicaciones.

“No me vuelvan a preguntar más por eso, se los agradezco. Yulieth y yo no estamos juntos. Nosotros terminamos hace 20 días, por ahí… No vivimos juntos, yo estoy viviendo solo, entonces para que sepan y todo esté claro”, expresó Alfredo en su video, dejando en claro que no había más que decir al respecto.

Frente a esta situación, Yulieth Almario también decidió romper el silencio para aclarar algunos puntos y responder a los rumores que se habían generado.

En su cuenta de Instagram, Yulieth se dirigió a sus seguidores para aclarar que la ruptura con Alfredo se había dado en buenos términos y que el foco principal ahora debía estar en su hijo, Isaías.

“No tengo tiempo para chismes, Alfredo y yo estamos llevando una muy buena relación por Isaías y muchos de aquí sufriendo y juzgando sin tener idea de lo que pasa, porque leyendo comentarios ninguno tiene idea, se creen con la autoridad de decir ‘pasó esto’”, comentó Yulieth en una de sus historias de Instagram. Con estas palabras, la emprendedora dejó claro que, a pesar de la separación, su relación con Alfredo se mantiene respetuosa y orientada al bienestar de su hijo.

La relación entre Yulieth y Alfredo había sido ampliamente elogiada durante su tiempo en el reality show La Casa de los Famosos, donde la pareja se convirtió en una de las más queridas por la audiencia.

Su historia de amor y la llegada de su hijo Isaías generaron gran empatía entre los seguidores del programa. En uno de los episodios del reality, Yulieth hizo una conmovedora entrada con su bebé para apoyar a Alfredo, un gesto que tocó los corazones de muchos y que, sin duda, contribuyó a la percepción positiva que el público tenía de la pareja.

A medida que los rumores de la separación comenzaron a circular, también surgieron diversas especulaciones sobre la causa de la ruptura. Entre estas especulaciones, se mencionó una presunta infidelidad por parte de uno de los integrantes de la relación. Yulieth no tardó en desmentir estos rumores y responder de manera jocosa en sus redes sociales.

En una de sus historias, Yulieth mostró un pantallazo de un comentario en el que se sugería que ella había tenido una “cruzada de miradas” con otro participante del reality. La emprendedora respondió con humor, diciendo: “Hasta dijeron que vacilé con un exparticipante, ¿cómo te parece? Yo nada más me río”. Con esta respuesta, Yulieth intentó desviar la atención de los rumores infundados y mantener una actitud positiva a pesar de la situación.

El enfoque de Yulieth en el bienestar de su hijo y la aclaración de su buena relación con Alfredo destacan un mensaje de madurez y responsabilidad. A pesar de la separación, ambos parecen estar comprometidos con el objetivo común de criar a su hijo en un ambiente armonioso y libre de conflictos innecesarios.

La situación entre Yulieth y Alfredo muestra cómo las rupturas, a pesar de ser difíciles, pueden manejarse con respeto y consideración. La transparencia de ambos en sus comunicaciones públicas ha permitido que sus seguidores comprendan mejor la situación y se centren en el bienestar del pequeño Isaías, en lugar de en las especulaciones y rumores que a menudo rodean las relaciones públicas.