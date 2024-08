No paran los rumores de romance entre Andy Rivera y Érika Zapata: la periodista publicó reveladora foto

Érika Zapata ha sido relacionada sentimentalmente con Andy Rivera - crédito redes sociales

La corresponsal en Medellín de Noticias Caracol, Érika Zapata ha afirmado en varias oportunidades que no ha tenido suerte en el amor, debido a que por muchos años priorizó su carrera profesional y dejó a un lado otros aspectos de su vida. La comunicadora social y periodista también ha contado en diferentes entrevistas que en un par de ocasiones intentó darse una chance para conseguir pareja; sin embargo, fue rechazada de manera humillante.

“Nunca ha estado en una relación amorosa, la verdad, nunca he tenido novio (...) A mí me cuesta ese escenario porque yo apenas me estoy aprendiendo a querer y eso es lo más importante”, fueron las palabras de Zapata en una entrevista para el matutino Día a Día de Caracol Televisión. Además, añadió, que: “Me quemaron una cartica de amor en la cara”, y agregó que en otra ocasión le dijeron:”¿Y es que usted nunca se ha mirado en un espejo?”.

Por ello, usuarios en redes sociales y seguidores de la reportera están al tanto de los hombres que estarían pretendiéndola. En algún momento fue relacionada de manera sentimental con su colega Sebastián Palacio, que perteneció a la misma cadena informativa, pero hace unos meses renunció en busca de nuevos proyectos. Ahora, en el foco de la atención está su supuesto vínculo con el cantante de música popular Andy Rivera, hijo del también intérprete Jhonny Rivera.

De hecho, la periodista avivó los rumores luego de publicar una captura de pantalla muy particular, en la que se ve una videollamada con el intérprete de ‘Te pintaron pajaritos’. En la imagen etiquetó a Rivera junto con varios corazones rojos.

Así iniciaron los rumores de amorío entre Érika Zapata y Andy Rivera

La especulación de un romance entre la periodista paisa y Andy Rivera surgió después de una serie de interacciones en redes sociales. Fue a través de la cuenta de Instagram de Zapata donde Rivera le expresó todo su apoyo con un mensaje que levantó sospechas entre sus seguidores: “Mi amor, que no te defina el que dirán, tu éxito es tan honesto y bien trabajado que seguro genera frustración y envidia (…)”. Las palabras afectuosas del cantante despertaron una ola de especulaciones sobre una posible relación sentimental.

Zapata, por su parte, agradeció públicamente a Rivera por sus comentarios, destacando su carácter amable y generoso: “Gracias, Andy, qué palabras tan hermosas. Eres maravilloso y un gran ser humano”. Este intercambio ocurrió en 2023 y, aunque no generó más reacciones significativas entre los dos, el tema resurgió recientemente en los medios de comunicación sin una razón aparente.

La periodista de Caracol Noticias utilizó su cuenta personal en X (anteriormente Twitter) para desmentir los rumores, respondiendo con humor a las especulaciones difundidas por la emisora La Kalle, que había insinuado una relación amorosa entre ambos: “Jajajajaja ya quisiera yo jajajaja”, escribió Zapata, dejando claro que no existe ningún romance con el cantante Andy Rivera.

Érika Zapata recibió especial dedicatoria de cantante puertorriqueño

El miércoles 14 de agosto, Érika Zapata compartió con sus seguidores un detalle especial que recibió de un famoso cantante puertorriqueño.

Se trata del artista conocido como Dalmata, que le dedicó su popular canción Pasarela a través de un corto clip. “Hey, saludo a la belleza Érika Zapata, esa es la belleza a la que le voy a cantar esto”, expresó inicialmente.

Acto seguido, entonó las líneas de la famosa canción y concluyó: “Esto es pa’ ti, Érika, gracias por seguirme”. Por su parte, la reconocida reportera tomó con humor la dedicatoria. “Y eso que no me ha visto de capul (sic)”, expresó.