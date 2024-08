Alberto Linero explicó por qué se retiró del sacerdocio: “Mi problema no era con Dios, yo no he dejado de creer”

En 2018, Alberto Linero tomó la sorpresiva decisión de retirarse del sacerdocio -crédito @plinero/Instagram

La popularidad de Alberto José Linero Gómez, conocido durante mucho tiempo como el padre Linero, creció durante su participación en el programa matutino Día a día, donde lideraba una sección diaria dedicada a la lectura y reflexión de versículos bíblicos.

En 2018, Linero sorprendió a la opinión pública al decidir colgar la sotana. Durante años, se especuló sobre las razones detrás de su decisión, pero en una reciente entrevista para el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, el periodista samario explicó que su partida del sacerdocio se debió a una profunda sensación de soledad.

“Es un tema muy personal, muy emocional y no es fácil de explicar. Ojalá la gente aprendiera que uno no puede juzgar tan fácil las emociones de los demás. Cuando yo dije que había tenido soledad, mi problema no era con Dios... Yo no he dejado de creer, no he dejado de orar, nunca he tenido dudas de él... Yo empecé a tener problemas de soledad porque me hizo falta gente, los vínculos no eran tan fuertes como uno quisiera”, comentó.

El detonante de su decisión fue un episodio crítico de salud relacionado con su diabetes. Durante su hospitalización, se dio cuenta de la falta de apoyo y cercanía de su entorno.

“Los curas no le interesan a nadie (...) Por lo menos yo lo experimenté así, no juzgo a nadie. (…) En esa clínica yo salí con la clara decisión de que me iba, que ya no iba a ejercer más”, añadió.

Linero, que desde niño sintió el llamado de Dios, compartió en la entrevista que su vocación nació a los 6 años después de asistir a un retiro espiritual: “A los 6 años, yo ya me di cuenta de que tenía la vocación para contar. Ahí me di cuenta de que yo voy a vivir de la palabra, del cuento... Lo que hice fue trabajar, estudiar e ir aprendiendo”.

“Un cura predicó muy emocionado y las palabras de ese cura me tocaron el corazón. Esa fue la primera vez que quise ser presbítero de la Iglesia católica”, agregó.

En 1986, ingresó al seminario de Barranquilla, a pesar de la oposición de su padre; posteriormente estudió Teología en la Pontificia Universidad Javeriana y debutó en la emisora Minuto de Dios.

La decisión del samario no solo fue un cambio profesional, sino también personal. Poco después de abandonar el sacerdocio, había especulaciones de que él había renunciado por una mujer; sin embargo, el exsacerdote aclara que su decisión no fue motivada por un romance, sino por la falta de conexiones humanas profundas.

“Ella y yo estamos casados por todo lo que haya que estar casados”, comentó Linero sobre su matrimonio con María Alcira Matallana, que había conocido años antes.

Alberto José Linero, exsacerdote, conferencista y escritor samario, es muy conocido en el país por su presencia en los medios de comunicación y sus publicaciones literarias. Su carrera en televisión comenzó a destacar por su participación en programas de orientación espiritual y reflexión, como “Las Reflexiones de Linero” en YouTube, en “Mañanas Blu” de Blu Radio y Día a día, su estilo directo y carismático le ayudó a tener una amplia audiencia.

En cuanto a sus libros, Linero ha escrito varias obras que combinan espiritualidad, reflexión personal y autoayuda. Entre sus títulos más conocidos se encuentran: El man está vivo y está contigo, un libro que mezcla espiritualidad con un lenguaje cotidiano y cercano; No mendigues amor, que son reflexiones sobre la importancia del amor propio y las relaciones personales; Amar es ganarlo todo: incluso si no te queda, un enfoque sobre cómo no desear la vida del otro y enseña a gobernar nuestra vida y otros como El poder de las decisiones, Espiritualidad para humanos y Mi venganza es perdonarte.

El samario también es conocido por su estilo accesible y su capacidad para conectar con un público diverso a través de sus enseñanzas y escritos.