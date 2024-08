Precios en supermercado suizo escandalizaron a colombiano en su viaje por Europa: “Uno de los países más caros del mundo”

El Polan no es el primer bloguero colombiano en sorprenderse con los precios de alimentos en Suiza - crédito El Polan / Facebook

En su viaje por Europa o Eurotrip, el creador de contenido colombiano conocido como El Polan, visitó Migros, un supermercado promedio en Suiza, en el que se quedó boquiabierto tras notar la diferencia de precios con su país natal.

“Me encuentro en Suiza, uno de los países más caros del mundo. Con decirles que aquí el salario mínimo es de 3.000, casi 4.000 euros. Esos son 16 millones de pesos colombianos, imagínense, pero así mismo se gasta en este país”, precisó.

Los gastos de más, en comparación con un supermercado en Colombia, son evidentes desde fuera y es que, para utilizar un carrito, es necesario depositar una moneda en su cabrilla. Pero ya dentro, El Polan se encontró con los verdaderos sobrecostos.

Nueve rollos de papel higiénico rondan los 10 francos suizos, es decir, 46 mil pesos (al cambio de agosto del 2024). Los preservativos pueden llegar a costar hasta 17 francos, que equivalen a 79 mil pesos colombianos (al cambio de agosto del 2024). Y ya en la sección de alimentos, se encontró con chocolates (típicos de este país) a 4 francos o 18 mil pesos; una sandía y 6 manzanas, ambas por el mismo precio, y las naranjas son a casi 3 francos o 14 mil pesos.

Los condones pueden llegar costar cinco veces lo que en Colombia - crédito El Polan / Facebook

Sin embargo, la verdadera sorpresa se la llevó al ingresar al pasillo de huevos y notar que un cartón de 6 puede llegar a costar hasta 7 francos o unos 4.000 pesos por huevo. Los tomates, con una apariencia casi perfecta, cuestan 6 francos o 25.000 pesos el kilo; la cebolla, por paquetes, 2 francos, y la mazorca, empaquetada y por pedazos, cuesta poco menos de 4 francos.

Pero incluso las carnes resultaron ser más costosas. Un solo corte puede llegar a costar hasta 16 francos (74 mil pesos), una bandeja con cinco pequeños trozos ronda los 10 francos, una libra de carne se consigue por 38 francos y dos hamburguesas cuestan 6 francos.

Sin embargo, la diferencia en precio más abismal, probablemente, haya sido la de un pollo crudo, con el “tamaño de una trocaza”, cuesta 23 francos, 107 mil pesos al cambio de agosto del 2024. Además, no pudo encontrar ni los paquetes de arroz, ni lentejas, ni frijoles para cocinar; ya que, apenas venían empaquetados, para precalentarse.

Sorprendido, El Polan no se quedó con la duda y le preguntó a una de las compradoras cuánto dinero gastaba en mercado al mes y esta le contestó que, para dos personas, eran cerca de 400 francos o 1′869.000 pesos colombianos, tan solo en sus compras de supermercado.

Precios de comida han escandalizado a otros viajeros colombianos que visitan Suiza: “No debí comer, pero tenía hambre”

Romero se arrepintió de haber comprado, sobre todo porque el precio cambió cuando llegó a la caja - crédito @juan_rocas / X

Juan Romero, un ciudadano colombiano, quedó sorprendido con los exorbitantes precios de la comida rápida en Suiza. Durante una salida a comer, Romero, que inicialmente estaba encantado con los Alpes y la vida en dicho país, se enfrentó a una inesperada situación al descubrir los elevados costos de los alimentos.

“Todo me parecía perfecto en Suiza, divino el paisaje, todo estaba precioso, hasta que fui a comprar algo en una tienda. Ahí se me quitaron las ganas de venirme a vivir acá, automáticamente”, explicó Romero en un video compartido en redes sociales. Los precios de las comidas en una plazoleta oscilaban entre 35,000 y 95,000 pesos colombianos, 8 a 22 dólares. “Todo está carísimo. Una hamburguesa cuesta 18 o 20 francos (23,45 dólares) y vi un menú que costaba 6 o 7 francos suizos (8,21 dólares)”, agregó.

Por una hamburguesa en un restaurante de cadena, trataron de cobrarle casi 100 mil pesos - crédito @juan_rocas / X

Al final, su alegría por el supuesto menú con descuento se desvaneció, ya que al llegar a la caja el precio había aumentado casi el triple. Sin conocer el idioma local, Romero tuvo que pagar la cuenta y no pudo reclamar: “Cuando fui a pagar me cobraron 18 francos (21,10 dólares) y hay que ver el tamaño de esto. El platico chiquitico y 21 dólares. Creo que es la comida más cara que me voy a comer en la vida. No debí comer, pero tenía hambre”, lamentó.

En una nota más humorística, el colombiano advirtió a sus compatriotas sobre la necesidad de ser precavidos al hacer compras en Suiza: “Tengan cuidado si vienen a Suiza y compren algo. Que no les toque quedarse a lavar platos, como me va a tocar a mí”, bromeó, refiriéndose al impacto en su tarjeta de crédito.