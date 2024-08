Participante del ‘Desafío’ confesó que su paso por el ‘reality’ la afectó: pensó en quitarse la vida

Guajira, participante del 'Desafío XX', habló de su lucha con la depresión luego de su pasa por el 'reality' en 2023 - crédito @kellyrios27/Instagram

Kelly Ríos, más conocida como Guajira, regresó al Desafío XX por invitación de Kevyn para hacer parte de su dupla en la lucha por los 1.200 millones de pesos en efectivo a los que ascendió el jugoso premio junto a la preciada copa.

La creadora de contenido oriunda de Riohacha aceptó la invitación, pero además revivió un duro capítulo en el que puso en riesgo su vida por cuenta de no haber conseguido ganar la anterior temporada del reality en 2023, pues incluso llegó a pensar que Dios le había fallado. Por esos pensamientos entró en depresión y pensó en el suicidio.

Con su regreso a la pista de competencia, pero esta vez ayudando a Kevyn para que cumpla su sueño de alzarse con el título de ganador, Guajira revivió las consecuencias que pagó luego de haber terminado su participación en la versión de la competencia el año anterior. La también bailarina, que en la actualidad se encuentra radicada en la capital antioqueña, abrió su corazón a sus seguidores y se desahogó frente a situación que no había contado antes.

“Luché contra una depresión y muchos de ustedes no lo notaron, pensó ponerle fin a su vida, desconectó con Dios porque pensó que él le había fallado, se hizo más fuerte a leer la crueldad de personas que se creen valientes y dioses detrás de las pantallas. No dormía, no comía, dudé de los años que la habían llevado hasta ahí, sentí vergüenza, renegué de haber ido, cuestioné a Dios y hoy… Él y la vida me permiten vivirlo de nuevo”, relató la desafiante en sus historias.

Tras la confesión, la deportista recibió el apoyo de quienes la veían y varios de ellos le contestaron a su relato con voz de aliento, animándola a pensar en la revancha, ya que en esta oportunidad al hacer equipo con Kevyn, la joven tiene una alta probabilidad de poder ganar la competencia y así superar el momento que vivió en la edición pasada del formato.

‘Guajira’ criticó la cercanía de Kevyn con Natalia

Si bien la creadora de contenido de origen guajiro no dudó en dar el sí al momento de haber sido convocada por el joven guarda de seguridad, tampoco le tembló la lengua para cuestionar el amorío que inició el desafiante con su compañera y contrincante.

La relación entre Natalia y Kevyn ha despertado opiniones divididas en las redes sociales, ya que muchos consideran que esa atracción que hay entre ellos no se dio de la mejor manera y piensan que el guarda de seguridad debió respetar su relación fuera del Desafío. Todo esto ha causado que sean tendencia en varios capítulos y que exparticipantes también comenten acerca de lo que se ha visto en pantalla, tal y como lo hizo Guajira.

Lo anterior sucedió después de que la creadora de contenido conocida como Peachy Valty escribiera: “¿por qué a las mozas les ofende que les digan mozas? Jajaja”, haciendo alusión a lo dicho por parte de Karen hacia su compañera.

Luego del revuelo que causó esto, pues no fue la única en comentarlo, Guajira, finalista del Desafío The Box 2023, aprovechó estas palabras para responder y a forma de indirecta revelar que opina lo mismo que la capitana de Alpha en esta edición 20 años: “no sé amiga, jajaja, me pregunto lo mismo”.

Sin embargo, esta no ha sido la única controversia en la que Guajira decidió entrar, puesto que también se refirió a los comentarios que lanzó Karoline sobre ella.

Durante el último Desafío de Sentencia y Bienestar que había en el Desafío 2024 con tres equipos, Karoline decidió gritar que era la reina del aire con el objetivo de motivarse y terminar el Box Blanco por todo lo alto, no obstante, despertó varias críticas, tanto entre sus rivales como en las redes.

Pero no todo se quedó ahí, pues Guajira, quien llegó a esta edición 2024 para hacer dupla con Kevyn, aprovechó todo el revuelo que esto causó y dio una opinión personal, ya que aunque hizo alusión a lo dicho por Karoline, no la mencionó como tal.

“Cuando fui a contacto di la batalla, me tenían que coger entre tres. Cuando iba a piscina, me pasaba a los manes. La reina del Box Amarillo soy yo, con récord en pista”, dijo esta exparticipante en un video.