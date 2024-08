Las hermanas de Angélica Jaramillo se pronunciaron sobre la difícil situación de la actriz: “Hemos estado luchando junto a ella”

Las famosas hermanas Jaramillo se pronunciaron sobre el estado de salud de la actriz Angélica - crédito @laujaramillov - @dianajaramillovfit/Instagram

Las hermanas Jaramillo son muy reconocidas en la industria del entretenimiento colombiano. La hija mayor de Amparo Pedroza y Juan Carlos Jaramillo es Angélica Jaramillo, una actriz, modelo, cantante y empresaria, quien confesó que está pasando un momento difícil en su vida y que desde hace varios años estas situaciones la llevaron a refugiarse en las drogas.

Después de las declaraciones de la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele, sus hermanas Sofía, Laura y Diana Jaramillo compartieron un comunicado a través de sus redes sociales para expresarle su apoyo y, además, revelaron que ya tenían conocimiento de la delicada situación de su hermana mayor.

Así lo dio a conocer la modelo en sus redes sociales con una transmisión en vivo - crédito @rechismes/Instagram

Laura, quien se destaca en la industria del modelaje y es empresaria, y Sofía, actriz que apareció en Padres e Hijos, publicaron una imagen en la red social Instagram con un fondo negro y unas palabras dirigidas a su comunidad de seguidores, quienes mostraron gran preocupación después del video compartido por Angélica, en el que se la puede observar con la mirada perdida y con sentimientos encontrados al revelar su situación.

“Queremos agradecer a todos por su preocupación y por los mensajes que hemos recibido tras la reciente confesión de nuestra hermana (...) Lamentablemente, enfrentar un problema de esta magnitud no es sencillo, y cada persona tiene su propio camino y tiempo para reconocerlo y buscar ayuda”, expresaron las hermanas Jaramillo.

Laura y Sofía agradecieron el apoyo recibido después de la confesión de su hermana Angélica - crédito @laujaramillov/Instagram

La exparticipante del reality del Canal RCN, que compartió set con Sara Uribe, Yina Calderón, Sebastián Tamayo, Mateo Ramírez, Elianis Garrido y muchos más, confesó en sus redes sociales que lleva varios años consumiendo sustancias alucinógenas: “Yo, Angélica Jaramillo, les voy a confesar que llevo varios años consumiendo drogas. No me hace feliz. No … Es felicidad momentánea, claro, para pensar o no sé qué, de temas fuertes que he tenido yo en mi vida”.

Ante esto, Laura y Sofía compartieron que ya tenían conocimiento de la delicada situación de su hermana mayor, además, destacaron que han estado junto a ella, pero no ha sido un tema fácil: “Este ha sido un tema muy difícil y doloroso para nuestra familia durante muchos años. Hemos estado luchando junto a ella, y tratando de ayudarla a superar esta difícil situación (...) Entendemos la preocupación de todos, pero queremos aclarar que no hemos dejado de intentar ayudarla”, añadieron.

Las hermanas Jaramillo piden comprensión en estos momentos difíciles para su familia - crédito @laujaramillov - @sofia_jaramillov - @dianajaramillovfit - @angelica_jaramillov/Instagram

La cantante le reveló a sus seguidores que no se encuentra bien de salud y por esa razón decidió alzar su voz en las redes: “Me cansé de ser y decir ‘estoy bien, estoy bien’ y no es así, no estoy bien (...) Muchas cosas que pasan aquí, nos escondemos, no somos originales, no se muestran como son, yo soy real, esta es la Angélica Jaramillo”.

Después de las declaraciones de la actriz, sus hermanas empresarias resaltaron que seguirán mostrando su apoyo a su hermana y buscarán ayuda correspondiente para poder salir de esta etapa: “Seguiremos estando a su lado, ofreciéndole nuestro amor y apoyo incondicional, con la esperanza de que encuentre la fuerza para superar esto. Agradecemos su respeto y comprensión en este momento tan delicado para nuestra familia. Gracias por su apoyo”, finaliza el comunicado de las modelos.

La delicada situación de Angélica ha sido un tema difícil para su familia durante años - crédito @sofia_jaramillov/Instagram

Laura y Sofía al compartir estas palabras con sus fanáticos, estos enviaron mensajes de fuerza y fortaleza para su familia: “Lau toda mi solidaridad contigo y tu familia 🙏 oraremos por Angélica y su recuperación…besos”; “Angélica vas a salir triunfadora, en el nombre de Jesús”, “De eso se trata una familia, ser un apoyo fundamental, evitemos comentarios negativos. Angélica abrió su corazón y pedirle a Dios que pueda sanarlo”; “A veces la depresión lleva a las personas a tomar malas decisiones, pero todo pasa, ánimo y fe, ustedes son unas hermanas muy unidas”; “Familia es familia y cariño es cariño”; “Totalmente esto es algo que afecta toda la dinámica familiar, y lo más importante es que la persona acepte el consumo y acepte ayuda, ya con esto, es un avance para el proceso”, son algunas reacciones en la publicación de las hermanas Jaramillo.