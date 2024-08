Amigo de Jaime Garzón reveló el motivo por el que Garzón tenía una reunión con Carlos Castaño antes de ser asesinado

Estatua de Jaime Garzón, en Bogotá, ubicada en el lugar en donde fue asesinado - crédito Colprensa.

El 13 de agosto de 2024 se cumplieron 25 años del asesinato del comediante Jaime Garzón, una de las figuras de la televisión colombiana más recordadas por los ciudadanos debido a los personajes que volvió emblemáticos.

Sumado a esto, otro factor que genera interés del crimen es que sigue sin ser esclarecido en su totalidad y aunque existen varias hipótesis de por qué Carlos Castaño ordenó asesinarlo, y hasta el momento no se ha podido comprobar por completo ninguna de ellas.

Es por ello que en concordancia con la jornada en la que Alfredo Garzón, hermano de Jaime, presentó una novela gráfica en homenaje su ser querido, Señal Colombia publicó una investigación sobre los aspectos que se han conocido del caso en la actualidad.

Este informe incluyó el testimonio de varios allegados de Garzón, siendo uno de ellos William Parra, amigo del humorista y una de las últimas personas con las que tuvo una conversación.

Jaime Garzón fue asesinado el 13 de agosto de 1999 - crédito Jesús Aviles / Infobae

Antes de que fuera asesinado, allegados a Garzón le recomendaron dejar el país debido a las amenazas que había recibido por parte de Castaño, sobre esto, se afirma que una broma del comediante generó el malestar del paramilitar; sin embargo, también hay versiones que indican que terceros convencieron al criminal de que el humorista pertenecía a las Farc.

Parra recordó que en su última conversación con Jaime este le reveló que había hablado con Castaño y que se iban a encontrar para resolver sus problemas.

“Jaime me llamó y me dijo “Hermano, el sábado me voy a encontrar con Carlos Castaño”, yo le dije “marica usted para qué quiere ir allá”, (Jaime respondió) “No, es que ya cuadramos, que me cumplía la palabra y ya no me va a hacer absolutamente nada””, recordó Parra.

El amigo de Jaime recordó que el comediante le reveló algo más sobre esa reunión, puesto que en dicho encuentro no solo buscaría continuar con vida, sino también conocer un secreto del paramilitar.

“Castaño le dijo a Jaime que él le quería entregar la lista de todos los militares que trabajaban con los paramilitares, le dijo Castaño, “Hermano es que si yo entrego esa lista a mí nadie me cree… Yo quiero que la gente sepa quién trabaja con nosotros”, afirmó William Parra.

A pesar de su asesinato, sus memorables personajes hacen que Garzón sea recordado por los colombianos - crédito: Jesús Avilés / Infobae

Debido a que se conoció la reunión entre Garzón y Castaño, la Fiscalía General de la Nación señaló que el comediante había sido asesinado por sicarios de alias Don Berna con participación de funcionarios del DAS.

Hasta el momento, además del exjefe paramilitar, que fue asesinado por orden de su hermano, Vicente Castaño en 2004, la otra persona que ha sido condenada por el asesinato de Garzón fue el ex subdirector del DAS José Miguel Narváez; sin embargo, familiares del humorista han denunciado que cumple su pena en un batallón militar con múltiples beneficios.

Mientras tanto, los otros sujetos vinculados en el proceso siguen sin esclarecer su relevancia en el proceso, que fue catalogado como crimen de lesa humanidad en 2016.

Debido a los pocos avances que se han registrado en los últimos años, desde la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP destacaron que el caso de Jaime Garzón requiere de justicia con urgencia, recordando que “la investigación reveló connivencia entre paramilitares, agentes estatales y figuras políticas en Colombia” y que “algunos de los supuestos implicados aún no han sido vinculados a la investigación judicial”.

De la misma forma, que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso afirmó que Carlos Castaño no era el único interesado en que muriera Jaime y que la orden fue dada “desde más arriba”.