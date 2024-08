Carolina Soto espantó a un extranjero que intentaba coquetearle: qué le dijo

La presentadora contó una anécdota que le sucedió con un extranjero - crédito @CaritoSotoOficial/Instagram

Carolina Soto compartió una anécdota que rápidamente se robó la atención de sus seguidores en Instagram, que involucró a un extranjero.

La presentadora de Día a día contó que vivió una experiencia en el Parque de la 93, en Bogotá, mientras disfrutaba de un almuerzo en familia. El incidente involucró a un turista que intentó coquetear con ella, pero fue rápidamente espantado y alejado por la presentadora vallecaucana.

El turista le dijo a la presentadora: "Hola, estás muy ‘nice’", pero abandonó la conversación cuando Soto mencionó a su esposo - crédito @la_chismosa_news/Instagram

Soto reveló que después almorzar con su esposo y sus hijos, Soto contó que mientras esperaba fuera del restaurante con sus mascotas un hombre se le acercó.

“Cuando estábamos en el restaurante, mi esposo se fue a llevar a los niños al baño, y yo les dije que los esperaba afuera con las perras. En el parque se me acerca un extranjero, que no sé de dónde era porque no le descubrí el acento, y me dice ‘Hola, estás muy nice’ (linda)”.

El extranjero explicó que acababa de llegar al país y no conocía a nadie, buscando así iniciar una conversación; sin embargo, cuando la empresaria le mencionó que su esposo estaba por llegar, el turista se despidió y se marchó rápidamente.

“Dijo: ‘Lo que pasa es que apenas llegué al país y no conozco gente’. No había terminado de hablar cuando yo le dije que mi esposo ya no demoraba en llegar. Mi reacción fue decirle que tenía esposo, respondió como: ‘Ah, bueno, chao’. Él solo se despidió y se fue”.

La presentadora al mencionarle al extranjero que tenía esposo, este se alejó -crédito @caritosotooficial/ Instagram

La presentadora de programas como Noti5, TVModa, Noticiero del Pacífico, Noticias RCN y Acá entre nos, contó la anécdota con humor a través de un video en su cuenta de Instagram: “Mija, hoy levanté extranjero. Duró un segundo y lo despaché enseguida”, dijo la vallecaucana al inicio de su conversación con sus fanáticos.

Los comentarios sobre la historia de la vallecaucana no se hicieron esperar, algunos reaccionaron con criticas y otros les pareció un relato gracioso: “Algo tan ridículos esta historia, ni gracia le pone a la vida esta mujer. Dígale tengo una amiga soltera y dele el número de su amiga soltera usted es muy dormida”; “¿Enserio? 🥱🥱🥱🥱 ay no que risa”; “Esa vieja Carolina tan fastidiosa, si se tira un peo lo publica, que pereza”, son algunas reacciones de la publicación de la modelo.

La historia de Soto sucedió tiempo después de que regresara de unas vacaciones con su familia por Europa, donde visitó países como España, Francia, Grecia e Inglaterra: “El día que entendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir lo q me quiero llevar✈️👩‍❤️‍👨👶🏻👶🏻🫶 VACACIONES!!!!”, compartió la presentadora en sus redes sociales junto a un video que muestra su viaje.

La presentadora se fue de viaje con su familia a Europa - crédito @caritosotooficial/Instagram

La empresaria, modelo, presentadora caleña comparte set en el programa matutino Día a día con figuras destacadas de la industria de entretenimiento como Catalina Gómez, Carolina Cruz, Iván Lalinde, Carlos Calero, Campanita, Juan Diego Vanegas y Jhovanoty.

Carolina Soto es hija de Juan Carlos Soto y Jackeline Cepeda. Aunque se ha mantenido reservada respecto al fallecimiento de su padre, en una ocasión compartió con sus seguidores a través de las redes sociales su experiencia, al explicar que su padre falleció cuando ella tenía siete años y que, por ello, no hablaba mucho de él.

En cuanto a su vida personal, Carolina está casada con Germán González, un empresario que estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Eafit y realizó una maestría en la ADM Business School. González es actualmente director de operaciones para Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador en una reconocida multinacional. La pareja se casó en 2013 y tiene dos hijos Valentino y Violetta, el primero de ellos nació en 2017.

La relación de la vallecaucana y Germán ha sido visible en las redes sociales, donde comparten detalles de sus viajes y momentos familiares, mostrando también su amor por los animales y en particular, por sus mascotas.