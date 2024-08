Silvestre Dangond confesó los errores que cometió con sus hijos: “Fui muy sincero con ellos. No me lo reclaman”

El famoso intérprete vallenato explicó en una entrevista cómo ha cambiado su perspectiva como padre. Comparte los desafíos que enfrentó durante los inicios de su carrera - crédito silvestredangond / Instagram

Silvestre Dangond, reconocido artista vallenato de 44 años, reveló en una reciente entrevista con Molusco TV, su mayor arrepentimiento en cuanto a su paternidad: haber sido un padre ausente durante los primeros años de vida de sus dos hijos mayores, pese a que estos nunca le han reprochado nada.

En la charla, Dangond comentó sobre la vida de “turbulencia” que llevó durante los inicios de su carrera, afectada por problemas de alcohol y sustancias psicoactivas. Durante la conversación, el intérprete de A blanco y negro describió detalladamente cómo esa etapa de descontrol impactó en la relación con sus hijos.

“Hoy me siento con mucha más responsabilidad porque ya dejé de ser libre. En mi época de turbulencia hice lo que quise y como quise, con muchas irresponsabilidades. Fui un papá ausente de mis dos primeros hijos por muchos años”, confesó el cantante. Esta ausencia se debió, entre otros factores, a sus extensas y desenfrenadas salidas nocturnas.

En un diálogo con Molusco TV, el cantante vallenato reflexionó sobre la importancia de la transparencia en la paternidad. Asegura que su sinceridad ha sido clave en su familia - crédito silvestredangond / Instagram

El artista, que ha mantenido un matrimonio de 20 años con Pieri Avendaño, explicó cómo su rutina cotidiana durante aquellos años no reflejaba un compromiso familiar sólido. “Le he dedicado más tiempo al hogar hoy en día [...]. Yo salía el jueves y regresaba el domingo o el lunes. Volvía y tomaba, descansaba un día y volvía y salía otra vez. Eso fue una época de turbulencia”, añadió. A pesar de estas circunstancias, destacó que sus dos hijos mayores, de 20 y 17 años, no le han reclamado lo ocurrido.

En términos de paternidad, Silvestre enfatizó la honestidad como un pilar fundamental. “No me lo reclaman porque yo he sido muy sincero con ellos. El peor error que cometen los padres es no decirles la verdad a los hijos… es ocultarles las cosas sencillas de la vida. Yo trato de no ocultarles nada a mis hijos y decirles mi realidad y con quién viví la realidad”, concluyó Dangond.

Reconociendo sus fallos, el cantante destacó que su relación con su hijo menor difiere notablemente de la relación que mantiene con sus hijos mayores, aunque esta última no es necesariamente negativa. Dangond continúa esforzándose por enmendar los errores del pasado dedicando más tiempo y responsabilidad a su familia, de acuerdo con el testimonio que brindó en la entrevista con Molusco TV.

Silvestre Dangond reveló su lucha contra las adicciones

Cabe mencionar que durante la misma entrevista, el cantante oriundo de Urumita, La Guajira, ofreció detalles sobre su batalla contra el consumo de sustancias psicoactivas y el alcohol. El intérprete confesó que, durante su juventud, enfrentó problemas significativos con estas adicciones. Mientras que el control del alcohol fue complicado para él, señaló que con las drogas tuvo un manejo más cauteloso.

“Yo jugué mucho con el tema de las drogas, no le di importancia a eso porque sentía que la dominaba en su momento. Yo la consumía, pero era solo pasajera, ya que me gustaba drogarme después de los conciertos. Cuando salía del concierto, era el momento en que decía que comenzó mi rumba”, compartió Dangond.

El urumitero hizo hincapié en que nunca se presentaba en el escenario bajo los efectos de las drogas, sino que las consumía al finalizar sus presentaciones. Sin embargo, el cantante reconoció que el problema llegó a un punto crítico cuando la abstinencia comenzó a afectar su bienestar mental, llevándolo a buscar ayuda en un centro de rehabilitación en el extranjero.

“Llegó un momento en que entré en un conflicto interno y personal. Eso hizo que me saliera de control. Tuve momentos de abstinencia que no me dejaban salir de ese infierno. Visité un centro de rehabilitación en Uruguay, pero volví a caer y después decidí curarme yo mismo”, expresó el compositor.