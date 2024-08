Sara Uribe encendió las redes sociales con picante respuesta sobre una relación con alguien más joven

La modelo y presentadora respondió si saldría o no con una persona menor que ella y dejó a más de uno con la boca abierta - crédito @sara_uribe/Instagram

Sara Uribe saltó a la fama después de formar parte del formato de convivencia y talento Protagonistas de Nuestra Tele. Además, se hizo conocida por sostener una relación con el exfutbolista Fredy Guarín, con quien tuvo a su hijo Jacobo; sin embargo, la relación no prosperó y cada uno decidió tomar un rumbo diferente con su vida.

Por su parte, la presentadora y modelo decidió emprender con sus negocios, mientras que el deportista decidió darse una nueva oportunidad en el amor. Por otro lado, la situación sentimental de Uribe es todo un misterio, pues no se le ha conocido un romance al dar por terminada su relación con Guarín, por lo que sus seguidores siempre preguntan acerca del estado de su corazón.

En medio de una dinámica que realizó con sus seguidores con preguntas y respuestas, la modelo fue interrogada acerca de la posibilidad de tener una relación con una persona menor que ella. Al respecto, Uribe respondió con el sentido del humor que la caracteriza, cargado de ironía, con una sencilla frase “un colágeno al año no hace daño”.

Así las cosas, la también empresaria habría dado pie a que lleguen propuestas de hombres que estén interesados en sostener una relación. Sin embargo, no aclaró si en este momento de su vida está interesada en darse una nueva oportunidad en el amor.

Una faceta importante de su vida

En medio de la ronda de preguntas que le formularon sus seguidores, Sara Uribe decidió tocar un tema relevante para ella que fue el haberse convertido en mamá. Aunque constantemente presume a su primogénito en redes sociales y se siente orgullosa de cada logro que consigue el menor, los internautas siempre han guardado una duda sobre esta faceta de su vida.

Ante el interrogante, la presentadora se pronunció con un contundente, pero emotivo discurso sobre la llegada de Jacobo a su vida, describiéndolo como “lo más lindo que me ha pasado en mi vida”.

Y agregó: “Para nada me arrepiento de ser mamá, es lo más lindo que me ha pasado en mi vida, es mi norte, es mi polo a tierra y sé que a ese lugar debo regresar, si no estaría desbocada en mi vida”.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron sus opiniones sobre las respuestas de Sara Uribe con apuntes como: “El problema o beneficio que obtenga es solo de ella”; “que buena respuesta la de haberse convertido en mamá”; “el amor no tiene edad límite, puedes encontrar alguien menor con más madurez que el que crees que ya aprendió con los años y sigue siendo un niño”, entre otros.

Así es la relación de Sara Uribe con Dios

A través de sus redes sociales, la presentadora que también formó parte del programa Lo sé todo ha revelado en repetidas ocasiones la cercanía que tiene con Dios. A través de un mensaje en redes sociales, Sara destacó cómo la fe en Dios ha sido un pilar fundamental para salir adelante y cómo ha aprendido a tomar decisiones que le han permitido crecer.

Uribe reveló la importancia de la espiritualidad en su vida, especialmente durante las situaciones difíciles: “Estoy viva gracias a ti. Cuando mis fuerzas se agotaban, cuando de rodillas caía sin poder levantarme, yo sé que fuiste tú quien me cargó, quien me salvó con sus manos”, expresó.

Y concluyó: “Sé que todo es por tu gracia. Me has convertido en una nueva mujer, has hecho en mí muchas cosas positivas. He aprendido a decir no y a alejarme de lo que no me conviene”.