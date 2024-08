César Augusto Londoño se defendió tras polémica entrevista en París 2024: “Soy aprendiz de todo y conocedor de nada”

El manizaleño compartió una entrevista que le hizo a la luchadora japonesa que se midió ante Tatiana Rentería, pero fue objeto de duras críticas en redes sociales - crédito @cesaralo/X @cesaralo/X

César Augusto Londoño se convirtió en blanco de críticas tras la entrevista que hizo a la luchadora japonesa Yuka Kagami en plena cobertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. En la conversación, que evidenció la barrera idiomática entre ambos, la atleta terminó riéndose del periodista colombiano debido a que este no habla inglés.

Londoño, conocido por su trabajo en medios deportivos colombianos, fue objeto de burlas en redes sociales luego de que se jactara de haber logrado “conversar” con la luchadora asiática. Las críticas se centraron en su falta del dominio del inglés, un tema recurrente en redes sociales donde cuestionaron su preparación para el evento internacional.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Londoño respondió a los comentarios y explicó las razones de su carencia en el idioma inglés. “Hago parte de los 47 millones de colombianos que no hablamos inglés. No tuve la oportunidad de aprenderlo porque estudié en universidad pública que no es bilingüe y trabajo desde los 13 años”, escribió, intentando justificar su situación.

Así mismo, destacó que, a pesar de no dominar el inglés, esta circunstancia nunca lo ha detenido de afrontar oportunidades y desafíos en su carrera.

Según expresó el manizaleño, él argumentó que ningún otro colombiano había entrevistado a la luchadora japonesa que ganó el oro en su categoría. Con esta aseveración, intentó recalcar su compromiso y valentía al asumir retos, a pesar de las desventajas idiomáticas.

El presentador enfatizó que su vida le había enseñado a “tirarse al río sin flotador” para aprender a nadar por sí mismo. “Soy aprendiz de todo y conocedor de nada”, dijo Londoño, reflejando una actitud de crecimiento constante. No obstante, reconoció que no hablar inglés es un aspecto que no justifica y que se compromete a mejorar.

“No justifico no hablar inglés, pero nunca es tarde”, concluyó.

Cómo fue la entrevista de César Augusto Londoño a la luchadora japonesa Yuka Kagami

Fue el mismo periodista colombiano que, a través de sus redes sociales, publicó el video de la entrevista con la japonesa que le valió decenas de críticas.

Por ejemplo, en los dos minutos de la grabación, se vio al caldense rindiendo sus respetos en japonés a la deportista, incluso haciendo una reverencia. Luego, con celular en mano y valiéndose de un traductor, formuló la primera pregunta diciendo “hábleme algo de Rentería, que estoy poniendo en práctica mi japonés”.

La luchadora, que parecía estar confundida, se las arregló para responder entre japonés e inglés, mientras que el periodista colombiano seguía preguntando en español; de hecho, al fondo, algunas personas le ayudaron a Kagami para que pudiese responder las preguntas, que incluyeron en qué posición se encontraba a nivel mundial, donde vivía y cuántos años tenía.

Las risas de la japonesa fueron evidentes por el particular momento, y el periodista deportivo compartió el momento en su cuenta personal. “Estoy viendo que me va mejor entrevistando en japonés que en español. Mi entrevista con Tatiana Rentería duró 1.14, con su rival en semifinal Yuka Kagami duró casi 3 minutos, competencia de Lucha. Puse en práctica mis ancestrales conocimientos de Japanis 😂😂😂”, escribió en la publicación.

No obstante, la escena generó decenas de comentarios en redes sociales en contra del caldense, que cuenta con amplia trayectoria en cubrimientos de tal índole: “Cómo no va a ser capaz de hablar inglés un periodista de esta trayectoria y que aún así lo lleven a todo lado”, “se le abona el intento, pero sentí vergüenza ajena”, “Hizo fue el ridículo, que pena con la deportista”, “Era evidente que la japonesa le entendía más en inglés y Cesar no fue capaz de preguntarle ni siquiera la edad. Tanto viaje fuera del país y no aprende”, “Señor periodista, hágase bachiller”, fueron algunas de las respuestas que recibió el video.