Famoso tiktoker recorrió en bicicleta el barrio más peligroso de Bogotá: “No es apto para turistas”

El estilo distintivo de 'Habichuela' se caracteriza por su dominio del inglés y su habilidad para doblar su propia voz en los videos - crédito @danilo_alejandrou/TikTok

Danilo Alejandro, conocido en redes sociales como Habichuela, es un popular influencer destacado por su innovadora forma de mostrar la vida en Bogotá. Su habilidad para crear videos irónicos sobre situaciones cotidianas, como el uso del transporte público, el clima y las peculiaridades de la comida callejera, lo ha destacado entre su audiencia en TikTok.

En un reciente video que se hizo viral, Habichuela se desplazaba en bicicleta y documentó lo que parece ser el primer episodio de su serie denominada “Barrios Peligrosos de Colombia”.

Este episodio se centra en El Amparo, considerado uno de los más peligrosos de la capital y ubicado en la localidad de Kennedy. En su recorrido, el influencer mostró lo desoladas que pueden ser las calles de esta zona durante la noche. “Cuando veas callejones así, jamás querrías entrar a lugares así. Ellos caminan tranquilamente porque ellos viven aquí”.

El estilo distintivo de Danilo Alejandro se caracteriza por su dominio del inglés y su habilidad para doblar su propia voz en los videos, características que le han dado un toque único a su contenido.

Además, sus seguidores han notado la forma en la que logra mezclar el humor con mensajes sociales implícitos. Habichuela se mostró preocupado por la inseguridad de la zona diciendo: “Si tú no vives acá, no entres. Este no es un lugar apto para turistas o personas con iPhone”.

En el clip, el influencer también explora el llamado centro gastronómico de El Amparo, mostrando que incluso en barrios considerados peligrosos, hay puntos de encuentro para los que los habitantes compartan ratos agradables que hacen parte de su vida cotidiana.

En su recorrido, Habichuela también mostró el llamado centro gastronómico de El Amparo, donde hay varios puestos de comida en la calle, que son los más exclusivos del barrio.

“Solo las personas con más dinero son capaces de reservar una mesa y comer salchipapa con caviar o hamburguesa de cinco lucas”. El influencer se sorprendió al ver un restaurante popular en el barrio. Se trata de un SurtiAves de la 22, famoso asadero de pollo que tiene varias sedes en la capital.

No es la primera vez que un video suyo genera controversia. En anteriores ocasiones, su enfoque en temas como la inseguridad y las dificultades del transporte público han generado diversas reacciones.

El concejal Andrés Barrios Bernal reveló cuáles son las localidades más peligrosas de Bogotá. De acuerdo con el cabildante, en Suba, Kennedy, Engativá, Bosa y San Cristóbal son las zonas con mayores índices de hurtos, especialmente de menores de edad, acumulando el 47% de los casos.

En Bogotá, las lesiones personales representan un un desafío complejo que aumenta las dificultades de la administración municipal. Desde 2019 hasta febrero de 2024, se han registrado 8.669 casos de lesiones personales, según datos oficiales de las autoridades. A pesar de la interrupción de actividades durante la pandemia global, estas cifras no han mostrado una disminución significativa, lo que pone en relieve la magnitud y persistencia del problema.

“Es imperativo que las autoridades implementen medidas adicionales en estas áreas para asegurar el bienestar de niños, niñas y adolescentes”, declaró el concejal.

Pese al aumento de algunos delitos en la capital, cabe destacar que se ha registrado una disminución notable en los casos de robo de bicicletas en 2024. Según informó la Secretaría Distrital de Seguridad, este delito ha experimentado una reducción del 34%, lo que representa aproximadamente 1.600 incidentes menos en comparación con 2023.

Para enfrentar este delito, las autoridades locales han implementado una serie de estrategias integradas que incluyen un aumento en los operativos de control, tanto en las calles como en los lugares de venta de bicicletas. Estas medidas han sido acompañadas por la creación de un grupo especializado de policías dedicados a la vigilancia de las ciclorrutas.