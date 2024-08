Choque entre senador del Partido de la U y Carlos Carrillo: “Mi control político sobre su función legal y constitucional no va cesar”

Carlos Carrillo y Julio Alberto Elías Vidal tiene un roce en redes sociales debido a la reciente captura del Ñoño Elías - crédito Colprensa y @JulioEliasVidal Colprensa y @JulioEliasVidal

Las autoridades judiciales iniciaron acciones para ejecutar la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en el caso Fonade, afectando a los excongresistas Musa Besaile Fayad y Bernardo Miguel Elías, conocido como “el Ñoño” Elías. Besaile Fayad ha sido encarcelado y Elías fue detenido recientemente.

El 17 de julio, la sala penal ratificó la sentencia emitida en febrero contra los excongresistas del partido de la U. Pese a que ambos admitieron cargos de corrupción, la alta corte decidió que Musa Besaile cumplirá una pena de dos años y seis meses de prisión por tráfico de influencias, mientras que “el Ñoño” Elías será encarcelado por tres años y dos meses por tráfico de influencias e interés indebido en la adjudicación de contratos.

Hecho que el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo comentó en una publicación del 11 de agosto en su cuenta de X. Hecho que generó que el senador del Partido de la U Julio Alberto Elías Vidal, hermano de Bernardo Miguel Elías, le contestara por medio de la misma red social diciéndole que su control político a las funciones de Carrillo como funcionario público no se van a detener.

Elías Vidal comenzó su mensaje diciéndole al funcionario del Gobierno nacional liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que: “Mi estimado señor director @CarlosCarrilloA si usted piensa que con ataques personales, sobre antiguas sindicaciones de familiares míos, va a acallar mi voz de protesta en favor de la gente humilde de la Mojana, está muy equivocado”.

El senador del Partido de la U además expresó su satisfacción por los progresos alcanzados en la mesa de diálogo dirigida por los gobernadores de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara y Sucre Lucy García Montes, con la participación del ministro del Interior.

Además, advirtió al director de la Ungrd que: “Mi control político sobre su función legal y constitucional no va a cesar por ello, sino hasta que cumpla sus obligaciones y seguiré siendo vigilante que usted no siga pecando por OMISIÓN a las funciones de su cargo para con los habitantes de la Mojana”.

El congresista respondió igualmente a Carlos Carrillo señalando que sus discursos politiqueros y ataques personales no contribuyen a resolver los problemas del despacho, sugiriendo que debería guardarlos para sus futuras aspiraciones políticas. Y agregó que “y si usted cree que la está haciendo bien solo tiene que preguntarle a los manifestantes y a las comunidades afectadas en vez de estar atacando a quienes como yo SI cumplimos nuestra función”.

A dichas palabras el director de la Ungrd, Carlos Carrillo respondió diciendo que le extrañaba la respuesta de Elías Vidal, pues según el funcionario del Gobierno nacional no mencionó su nombre en ningún momento. Además, aseguró que el legislador no tenía que responder por los errores de sus familiares.

“Senador, me genera extrañeza su trino beligerante, no he mencionado en ningún momento su nombre, además lamento sinceramente su drama familiar. Las responsabilidades penales son individuales. Su hermano es un criminal condenado por la justicia, eso no lo hace a usted criminal, no tiene por qué responder usted por los errores de sus familiares, otra cosa sería que usted incurriera en las mismas prácticas del exsenador Elías Vidal. Hasta donde sé sobre usted no recae acusación alguna. ¿O me equivoco?”, replicó Carlos Carrillo por medio de su cuenta de X.

En cuanto a las palabras de Carrillo que generaron la discusión de ambas personalidades políticas, el funcionario público reaccionó a la captura de Bernardo Miguel Elías diciendo: “Lamentablemente el bellísimo departamento de Córdoba ha sido víctima del saqueo de una clase política corrupta y sin escrúpulos. Lo que pasó con la Ñoñomanía es aterrador; entre otras, por la forma en que muchos naturalizaron el saqueó. Besaile y Elías se van de nuevo a la cárcel, pero su forma de hacer política sigue intacta”.

