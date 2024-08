Andrés Parra en una entrevista respondió épicamente a un comediante y lo hizo caer de la silla: esto fue lo que le causó tanta risa

En una entrevista el actor le respondió cómicamente a Gabriel Murillo -crédito @soyandresparra/Instagram

El reconocido actor Andrés Parra, recordado por su participación en Escobar: El patrón del mal, El robo del siglo, y La pasión de Gabriel participó en el pódcast del comediante Gabriel Murillo, en donde destacó por responderle de un comentario de manera cómica que hizo caer de su silla al humorista.

En la entrevista enfocada a la vida y trayectoria actoral de Andrés Parra, el comediante le hace una pregunta de doble sentido sobre su trabajo como actor durante más de 30 años. “Andrés, 35 años de carrera, pero qué se siente que solo lo reconozcan a uno por un solo personaje”, dijo Murillo.

Aunque Parra respondió la pregunta sin problema asegurando que “es duro”, no se quedó callado y le devolvió la pregunta al comediante con una respuesta más fuerte. “Yo creo que es más duro que a uno lo reconozcan en la vida por un chiste de Frutiño”, haciendo referencia a un chiste de Murillo que se viralizó en redes sociales en 2019.

En el famoso chiste, Gabriel lanza una crítica a los comerciales de este producto asegurando que las celebridades que allí aparecen en realidad no consumen ese producto. “Manuel Turizo nunca ha tomado Frutiño, pónganme a mí a hacer esos comerciales, se lo hago chimbas”, el video hizo que el comediante se hiciera viral, siguiendo la misma línea y cobrando sentido con lo que le respondió Andrés Parra.

“Eso me parece más duro, que me recuerden por un chiste de Frutiño, que lo vean y lo señalen como ‘el del Frutiño’, a mí por lo menos me dicen ‘el patrón’”, dijo el actor, lo que desató las carcajadas de Gabriel hasta que se cayó de la silla. “Mierda, se jodió todo”, añadió el actor entre risas.

Los internautas no tardaron en dejar su comentario y reaccionar al cómico video, “he repetido este video 100 veces y me da full risa como responde”, “Andrés Parra es muy capo”, “tome su peinada Murillo jajajaja”, “No sé quién es Andrés ni lo del Frutiño... Pero esa caída estuvo divertida”, “a Andrés Parra lo he visto en pocas novelas, pero me he visto todas las entrevistas a este man, siempre dice cosas muy interesantes”, fueron algunos de los comentarios.

Andrés Parra habló de su relación con la religión

El afamado actor se ha ganado el respeto por ser uno de los mayores exponentes del cine y la televisión colombiana, llevándolo a participar en diversas producciones tanto en canales nacionales como en plataformas de streaming, ganando notoriedad entre sus seguidores. Por ello, ha sido invitado a diferentes entrevistas en donde comparte situaciones de su vida personal.

Una de esas entrevistas logró captar la atención de sus fans cuando se refirió a su proceso para comprender cómo funciona la espiritualidad y la religión. Fue en el pódcast Los hombres sí lloran del actor Juan Pablo Raba que Andrés logró confesar lo que la religión significa para él.

“Yo era como Donald Trump, era soberbio, decía que los cristianos me parecen unos huevones, los católicos también, los testigos de Jehová unos locos, yo era 0 por ahí, lo mío era la plata, jueputa la plata, ni Dios ni nada, aparte era un ateo en tierra, en cualquier tormenta ahí sí le pedía a Dios”, dijo el actor.

En la entrevista, Andrés reveló que la religión nunca le hizo sentido, explicando que encontró esa voz de la razón en la filosofía. “A mí la religión nunca me hizo sentido, y lo digo con mucho respeto, el catolicismo y esa imagen del Dios castigador de mierda, dañado, malgeniado, nunca comulgué con eso”.

El actor colombiano asegura que maneja sus pensamientos bajo la meditación, por lo que explica que su hijo le enseñó a meditar escuchando ruido para poder conectar con él mismo más aún cuando tiene tiempo libre, “uno no sabe cómo matar el tiempo, entonces decido bajarme del tren del mundo un ratico y yo creo que ahora soy un 1% más tranquilo”.

“Dejé de ver noticias, no tengo ni idea de lo que está pasando y eso tiene una cosa muy bacana y es que los cambios casi no se sienten, porque cuando los medios nos dicen que estamos jodidos, pues uno se lo cree y se carga, la política y la religión necesitan que nos odiemos entre todos”, explicó.