Yina Calderón se burló de Aida Victoria Merlano por pequeño detalle en la inauguración de su discoteca

Los enfrentamientos entre Yina Calderón y Aida Victoria Merlano parecen no tener freno, por lo menos así lo han demostrado ambas figuras en redes sociales. Y es que desde que la barranquillera dio por terminada su relación con Westcol, los ataques del lado de la empresaria de fajas han sido una constante.

De acuerdo con Calderón, los discursos de empoderamiento femenino han quedado desvirtuados en la joven hija de la excongresista Merlano, por la aparente intención de querer regresar con su expareja. Sin embargo, Merlano Manzaneda respondió de manera contundente, afirmando que no le gusta que sus relaciones terminen mal.

En medio de uno de los enfrentamientos, Merlano irónicamente invitó a Yina Calderón a que estuviera atenta a la inauguración de su nueva discoteca, ubicada en Medellín y de la que también forma parte de la sociedad Westcol. Esto no fue desaprovechado por la empresaria huilense, que buscó el momento oportuno para lanzar un comentario cargado de sátira y burlas en contra de la influencer barranquillera.

Casi que volviendo a donde todo empezó, Calderón se burló del cabello de Merlano Manzaneda, afirmando que necesitaba pronto un tratamiento con keratina para que no desluciera, ya que se veía “terrible”. “Hazte una keratina que tenías ese pelo terrible en el estreno de esa ‘tutaina tunumá’”, fueron los dardos que lanzó inicialmente Yina a su contraparte.

Pero esto no fue lo único que dijo la creadora de contenido, teniendo en cuenta que debía mantener una buena imagen y comportamiento durante el evento, criticó estos aspectos de la joven creadora de contenido afirmando que se veía “borracha”

“Te veías borracha. Bueno, yo también soy una borracha. Pero mira ese pelo, vuelta mi***a en ese estreno de ‘tutaina tunumá’ por ese otro cachetón”, dijo Yina Calderón en el video, haciendo referencia al exnovio de Merlano. Asimismo, agregó que no volverá a tocar el tema de la expareja de Aida Victoria, pues espera que lo dicho en el pasado le sirva para reflexionar al respecto de su vida.

Incluso, aseguró que por más de que las personas quieran ocultar que no están pasando por un buen momento en sus vidas, esto se nota: “A pesar de que queramos estar bien, por dentro sabemos que estamos vueltas mierd*! Fin por este año del tema”.

Los comentarios no tardaron en aparecer, por lo que algunos seguidores se fueron en contra de la empresaria por los ataques contra Aida Victoria, por lo que han mencionado que sufre de “envidia” o que tiene algún tipo de “conflicto” con la belleza de Merlano.

La huilense aseguró que en uno de los videos se puede ver a Merlano Manzaneda lanzándose sobre Westcol, tema que molestó a la barranquillera y se despachó en contra de Calderón. Aida reaccionó y en varios videos narró lo que verdaderamente había pasado ese día e indicó que Yina está hablando más de la cuenta.

“Él menciona unos cables, porque son los cables con los que casi me tropiezo y que me tuvo que agarrar Celeste, porque casi me caigo, y yo fui a donde él, porque él me estaba llamando. Ese es el clip del que habla Yina. En el clip se ve hasta cómo yo levanto la pierna para pasar el cable y viene la otra a decir que es que yo andaba tirándomele al punto de que la gente me tenía que agarrar. ‘Yina, el león, la bruja y el ropero’, esta vieja vive en un mundo de fantasía”, dijo Aida Victoria junto a los videos en los que probaba su explicación y desmentía la teoría de Yina.