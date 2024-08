Petro hizo curiosa advertencia sobre los riesgos de la IA que llamó la atención: “Ustedes tienen el ‘Agamenón’”

Petro lanzó una fuerte advertencia en la Cumbre ColombIA sobre los peligros de la inteligencia artificial - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Durante su participación en la Cumbre ColombIA, evento que se posicionó como el epicentro de la Inteligencia Artificial (IA) en Latinoamérica y el Caribe, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo una enérgica advertencia sobre las potenciales consecuencias del avance descontrolado de la tecnología y su impacto en la sociedad.

La Cumbre ColombIA reúne a expertos, académicos, y líderes políticos de la región para discutir los desafíos y oportunidades que presenta la inteligencia artificial, con el objetivo de establecer un marco ético y regulatorio que permita aprovechar sus beneficios mientras se mitigan los riesgos.

El mandatario no escatimó en palabras al referirse a lo que considera una amenaza latente: la posible salida masiva del “trabajo vivo” debido a la automatización impulsada por la IA, un fenómeno que, según él, podría desatar una situación similar a un Agamenón en términos sociales y políticos.

Durante su intervención, Petro destacó que la convergencia entre la crisis climática y la crisis social provocada por la sustitución del trabajo humano por inteligencia artificial podría desencadenar una era de barbarie si no se toman las medidas necesarias. “Porque si aquí se articula la crisis climática trascendente con la crisis social de la salida masiva del trabajo vivo a partir de la inteligencia artificial, ustedes tienen el Agamenón”, afirmó el presidente.

Cabe destacar que, Agamenón es una referencia histórica y literaria a Agamenón, el legendario rey de Micenas y líder de los griegos en la guerra de Troya, según la mitología griega. Es conocido por su rol crucial en la épica La Ilíada de Homero, donde se le presenta como un líder poderoso, aunque a veces conflictivo, cuya ambición y decisiones marcan el destino de los ejércitos griegos. Su figura simboliza el poder, la autoridad y las complejidades del liderazgo, especialmente en contextos de guerra y rivalidad.

Petro fue más allá al destacar las posibles respuestas políticas a esta situación, advirtiendo que las élites podrían recurrir a la represión violenta para mantener el orden, lo que pondría en riesgo el proyecto democrático. “¿Cómo se domina el ‘Argamenón’ políticamente? Con fusiles y cárceles. Aquí no hay democracia que valga; el proyecto democrático puede morir y lo que puede empezar es la barbarie”, sentenció.

El presidente también hizo un paralelismo con los eventos actuales a nivel mundial, al señalar que lo que parece una visión apocalíptica ya está sucediendo en diversas partes del mundo. “Si alguna duda de estas palabras apocalípticas, pues solo hay que abrir un periódico de hoy. No un periódico de ayer, como dice la canción, sino de hoy. ¿No caen bombas sobre los niños en Gaza y nos parece normal? ¿Qué está pasando en este momento en Inglaterra, para no hablar de un país como los nuestros del Tercer Mundo?”, cuestionó Petro, al aludir a las tensiones sociales y políticas en Europa, especialmente en el Reino Unido, donde se reportaron actos de violencia racista.

En su discurso, el mandatario colombiano comparó la situación actual con los episodios más oscuros del siglo XX, como los ataques perpetrados por los nazis —un término que es muy común entre los discursos del mandatario- contra la comunidad judía en Alemania.

“¿Qué está sucediendo con el proyecto democrático en Europa? ¿Cuáles son los nuevos niveles de barbarie a los que estamos llegando? No era en películas viejas que veíamos cómo grupos de nazis salían a atacar judíos en las ciudades alemanas. Y nosotros dijimos que es el pasado. ¿Acaso no lo estamos viendo en la Inglaterra moderna exactamente igual, solo que ya no son judíos, sino musulmanes o población negra o población nuestra que se va para allá? Los latinos, aquí no somos ganadores. Como no hubiéramos sido en 1933, ni 35, ni 40, ni 45″, aseveró.

Las declaraciones del presidente Petro generaron un intenso debate en torno al papel de la inteligencia artificial en la sociedad y su impacto en el futuro del trabajo, la democracia y la estabilidad social. Mientras algunos sectores consideran que las advertencias del mandatario son necesarias para fomentar un debate serio sobre las implicaciones éticas y sociales de la IA, otros las calificaron de alarmistas, bajo el argumento de que la tecnología también ofrece oportunidades significativas para el desarrollo y el bienestar.