Cintia Cossio reveló la historia tras el rumor de sus supuesta muerte: “¡Terrible situación!”

La creadora de contenido y en empresaria Cintia Cossio cuenta con un comunidad destacada en las diversas plataformas digitales, junto a sus hermanos Yeferson Cossio y Gisela Cossio. A lo largo de los años, la familia Cossio han logrado captar a millones de seguidores, además de emprender distintos proyectos sociales y videos de humor que han incrementado su fama.

Recientemente, Cintia fue el centro de atención en las redes no solo por su éxito como influenciadora, sino también por una falsa noticia que aseguraba su fallecimiento.

La influencer paisa compartió una cajitas de preguntas para que sus fanáticos hicieran sus cuestionamientos y uno de ellos escribió: “Casi no veo TikTok y vi el video de tu hermano cuando se le murió Cintia, pensé que eras tú y sentí (emoji de tristeza)”. Ante el comentario del usuario, la empresaria desmintió estos rumores personalmente al subir un video a su cuenta oficial de Instagram, explicando la historia de la confusión.

Según relató, su hermana Gisela hizo un en vivo en Tiktok, transmisión a la que ella se unió, e inesperadamente empezaron a recibir mensajes de seguidores que creían que Cintia había fallecido. La causa de este malentendido se debe a que su hermano Yeferson, que había informado sobre la muerte de una de sus mascotas, un avestruz llamado también Cintia.

“¡Terrible situación!”, expresó Cintia en el video y agregó: “Yo no sabía de ese chisme, entre comillas fue porque la gente empezó a decir: ‘¿Cómo así, Cintia, usted no estaba muerta?’ Resulta, sucede y acontece que el avestruz Cintia se murió y algunas personas creyeron que yo había muerto”.

La creadora de contenido, que cuenta con más de siete millones seguidores en Instagram, expresó que, si realmente le hubiera ocurrido algo, su familia lo tomaría muy mal, destacando la unión y el lazo especial que tienen entre ellos: “Si yo me llegase a morir, les aseguro que mi familia no andaría por ahí como si nada por la vida, yo soy el personaje principal de mi familia”.

El comienzo de este rumor coincidió con un momento doloroso para su hermano, el influencer Yeferson Cossio. El sábado 15 de julio, Yeferson compartió un emotivo video en Instagram donde anunció la pérdida de uno de sus avestruces durante un accidente al trasladarla. El animal sufrió una grave herida que obligó a tomar la difícil decisión de aplicarle eutanasia.

El dolor del creador de contenido era notable en el video puesto que lloró al hablar del impacto emocional de esta pérdida y la desgarradora decisión a la que se vio obligado: “Muchos de ustedes saben yo tengo dos avestruces, Miguelito y Cintia, quería llevarlos a un lugar mejor, pero resulta que las personas que me lo están transportando al momento de montar a Cintia la dejaron caer. Una fractura en un avestruz es de eutanasia fija, ese momento fue muy difícil porque ella estaba tranquila literalmente hasta que me vio y ella se desesperó porque al parecer se quería ir conmigo. Aquí fue donde se me empezó a partir el corazón”, dijo entre lágrimas el paisa.

“Aquí estaban discutiendo si merecía la pena o no operarla y tratar de salvarle la vida y dije: ‘obviamente sí’, no quiero volver a vivir este en serio. Me están poniendo entre la espada y la pared porque me están diciendo qué decisión tomo que eso no va a servir, que el animal va a sufrir y mi mente era un completo caos yo no podía maquinar bien que estaba pasando (...) yo obviamente estaba devastado”, añadió.

En un acto de apoyo y cariño, Gisela Cossio le regaló a Yeferson dos pequeños avestruces, lo cual fue un gesto profundamente emotivo para el influencer: “Bueno, como ustedes saben ayer se le murió una de sus avestruces y yo para subirle el ánimo le voy a regalar dos”, añadió la hermana menor de la familia Cossio. “Hermano como yo sé que se murió Cintia, le traje este regalito”, añadió la también influenciadora.