Carolina Cruz busca apoyo para una causa solidaria: “Tengo que aceptar que ha sido un tema difícil”

Carolina Cruz hizo un llamado a sus seguidores para apoyar a una fundación de niños con hidrocefalia - crédito @carolinacruzosorio

Desde el nacimiento de su hijo Salvador, la presentadora y modelo Carolina Cruz compartió con sus seguidores que él padecía de hidrocefalia, una condición de salud causada por la acumulación de líquido dentro de las cavidades profundas del cerebro, lo que provoca inflamación.

Carolina, en varias oportunidades, ha expresado que la situación de su hijo menor logró conmoverla e impulsarla a crear un espacio para ayudar a niños que padecen enfermedades neuronales. La fundación fue llamada Salvador de Sueños, nombre inspirado en su bebé.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La fundación funciona desde el 17 de noviembre del 2022; sin embargo, recientemente Carolina tuvo que salir a pedir ayuda a sus seguidores, pues asegura que los costos son muy altos y no puede mantenerlos sola.

En el video publicado por Cruz explica que está buscando el apoyo de sus seguidores para poder mantener a la fundación en pie. “Tengo que aceptar que el tema de emprender en la fundación ha sido difícil, la situación del mundo está muy difícil, la situación del país igual”.

La presentadora explicó que está buscando apoyo para ayudar a niños con la misma condición de salud de su hijo Salvador -crédito @carolinacruzosorio / Instagram

“La gente no cree en las fundaciones, ellos creen que yo me gasto la plata, y de la fundación no recibo un peso, pero sacar a la fundación sola en el tema económico es muy difícil, casi que imposible, porque las terapias de los chiquitos son muy costosas, porque las recuperaciones cuestan, entonces estar tocando puertas, estar rogando, pidiendo no es sencillo”.

“Iván Lalinde me decía ‘Tú por qué no eres más intensa con el tema de la fundación, por qué no nos molestas a nosotros para ayudarte’, me dijo, Ivancho es padrino de la fundación desde el primer día”, dijo la presentadora asegurando que su compañero en Día a Día le ha insistido en varias oportunidades en buscar ayuda en otras personas.

“Yo soy pésima pidiendo a los amigos, me siento como abusando de ellos un poquito, pero creo que este año me voy a volver más conchuda con eso porque necesitamos lograr sacar adelante a estos chiquitos, por eso les voy a estar mostrando la evolución de cada uno de ellos, cuáles son los proyectos de la fundación”, añadió.

Carolina Cruz reveló que en varias ocasiones ha querido rendirse con la fundación, pero asegura que los avances en la salud de los niños la motivan - crédito @carolinacruzosorio/ Instagram

La modelo colombiana aseguró que desde ahora estará mostrando más seguido los avances de su fundación para poder atraer a posibles donadores o padrinos, una iniciativa en la que una persona estará pendiente de la evolución de alguno de los niños de la fundación. “Les voy a estar enseñando los proyectos que tenemos, por ejemplo, el plan padrino, los diferentes kits que ustedes pueden comprar, y ese dinero va directo para ellos”.

Carolina confesó en el video que en repetidas ocasiones ha considerado “botar la toalla” y acabar con la fundación por temas económicos y dedicarse solo a ayudar a algunos niños. “Además de ser directora de la fundación, también soy madrina, tengo cuatro niños en la fundación que están a mi cargo, entonces sí consideré en hacerlo sola sin la fundación”.

“Yo tengo que ser sincera y decir que cuando veo los avances de esos niños yo le pido a Dios para no dar el brazo a torcer, a seguir siendo tan terca como lo he sido toda mi vida y a lograr sacar adelante Salvador de Sueños. Les voy a hablar más de la fundación, ojalá lo tomen con todo el amor y respeto”.

La presentadora de Día a Día les dijo a sus seguidores que si no la pueden ayudar económicamente, que la ayuden a difundir el mensaje para que las personas que estén interesadas se unan a la fundación.

Los signos de la Hidrocefalia

Según el portal experto en salud, Mayo Clinic, la hidrocefalia responde a la acumulación de líquido dentro de las cavidades profundas del cerebro, o ventrículos. El líquido cefalorraquídeo generalmente fluye a través de los ventrículos y cubre el cerebro y la columna vertebral.

El portal Mayo Clinic aseguró que la hidrocefalia le puede dar a los niños y personas mayores de 60 años -crédito (Getty)

Sin embargo, la presión por un exceso de líquido cefalorraquídeo puede dañar los tejidos cerebrales y causar una serie de síntomas relacionados con la función cerebral, así lo explica el portal.

La hidrocefalia puede producirse a cualquier edad, pero es más frecuente en bebés y en adultos mayores de 60 años. Según Mayo Clinic, las personas que tienen hidrocefalia se pueden someter a cirugías o tratamientos que ayudarán a controlar los síntomas derivados.