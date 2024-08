Carolina Acevedo expuso a su novio y enseñó el tratamiento estético al que se sometió: “Impresionante el cambio”

Carolina Acevedo mostró el tratamiento estético al que se sometió su novio Lucas Jaramillo - crédito @acevedocarolina/Instagram

La actriz ibaguereña Carolina Acevedo se ha dejado ver muy activa en redes sociales, en donde ya tiene acostumbrados a sus seguidores a enseñarles los procedimientos estéticos que práctica para cuidarse y verse mejor.

Sin embargo, en esta ocasión el turno fue para su pareja Lucas Jaramillo, al que grabó mientras se sometía a un procedimiento para lucir más joven; además, la ganadora de Masterchef Celebrity Colombia en 2023 se mostró asombrada con los resultados que obtuvo su novio: “Impresionante el cambio”, dijo.

“Terapia capilar se llama, y les comparto este reel, porque quiero que vean que es impresionante el cambio”, escribió la actriz de 44 años de edad junto al video en el que documentó todo el proceso desde que Lucas Jaramillo inició el tratamiento hasta los resultados alcanzados.

Carolina quiso que su pareja sirviera de modelo y testimonio para que sus casi 900 mil seguidores que tiene en Instagram vieran la efectividad de la técnica que usó, pues ella fue quien lo convenció para que pusiera manos del su doctor, el mismo al que ella le confía sus cuidados.

El diseñador industrial que no acostumbra a aparecer en cámara ni compartir contenido sobre su vida personal, posó tímidamente para su novia mientras que ella narraba el paso a paso: “Lucas se inyectó una mezcla de vitaminas desde hace un tiempo, quiero que vean el cambio tan positivo que ha tenido, además de que su cuero cabelludo ahora está mucho más fortalecido”, relató Acevedo.

La actriz no se quedó atrás y aprovechó la visita al centro médico realizarse un retoquito en su cejas y parpados. Siempre me gusta compartirles las maravillas que hace mi doc favorito. Hoy me hizo acupuntura facial para párpados pesados y cejas caídas. Vean ustedes cómo quedaron mis ojos en tan solo 20 minutos!!! Hit!”, describió al lado de las imágenes que publico en sus redes.

Carolina Acevedo reveló cómo es la convivencia con su novio

La actriz que se encuentra actualmente en temporada teatral con la obra No al dinero se refirió a su relación sentimental en charla con el programa Lo sé todo en donde entregó de talles de cómo ha evolucionado su vida en pareja con Lucas Jaramillo.

“Lucas es muy relajado”, confesó Acevedo durante la entrevista, “y eso incluye su tolerancia al desorden. Es algo con lo que he tenido que aprender a vivir”.

Las diferencias, según lo describe Lucas, van más allá del simple desorden. Él menciona que Carolina es bastante estructurada y meticulosa, lo que a veces genera tensiones en la convivencia diaria. No obstante, ambos están comprometidos a trabajar en el equilibrio necesario para fortalecer su relación.

El diseñador industrial agregó que su relación con Carolina es algo más que un noviazgo normal: “Es un proceso de construcción”, comentó Lucas, destacando que, a pesar de las diferencias, ambos están dispuestos a encontrar puntos medios que les permitan crecer juntos.

El aspecto más íntimo de su vida juntos se reveló cuando Acevedo mencionó que comparten un apartamento, un paso significativo en su relación que refleja su compromiso mutuo. Aunque reconocen las dificultades, la pareja mantiene una visión optimista sobre su futuro, con la esperanza de que el amor y la comprensión mutua prevalezcan sobre cualquier obstáculo que enfrenten.

Por último Carolina habló de su nuevo proyecto con el que incursionó en el mundo culinario, se trata de Wild Kitchen. La reconocida actriz, conocida por su talento en pantalla, compartió una serie de imágenes cautivadoras que capturan la esencia de este nuevo capítulo profesional que ha emprendido con determinación y entusiasmo.

El proyecto representa un hito significativo en la carrera de Acevedo, quien durante más de 15 años había soñado con establecer su propia productora. En un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales, expresó con gratitud y emoción: “Hoy puedo decir con el corazón lleno que ese sueño se ha convertido en realidad. “Wild Kitchen” es nuestro primer paso en un viaje que promete muchos proyectos más”.