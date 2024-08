Miguel Uribe denunció que “Petro celebra triunfos de los deportistas y por la espalda le quita 69% del presupuesto”

El senador Miguel Uribe Turbay arremetió contra el presidente Petro por los recortes presupuestarios en sectores vitales para el desarrollo del país - crédito Jesús Aviles/Infobae

En una reciente intervención en el Senado de la República, Miguel Uribe Turbay expresó una contundente crítica hacia el presidente Gustavo Petro, acusándolo de despojar al sector deportivo colombiano de una porción significativa de su presupuesto. Según el congresista del Centro Democrático, mientras el jefe de Estado celebra públicamente los logros de los deportistas nacionales, por otro lado, reduce drásticamente los recursos destinados al deporte.

“Petro celebra triunfos de los deportistas y por la espalda le quita el 69% del presupuesto al deporte colombiano. Eso por no mencionar los recortes a la infraestructura, educación, vivienda y la seguridad, cuando los colombianos vivimos en un país que se le entregó a los criminales”, afirmó el senador en un mensaje compartido en sus redes sociales, acompañado de un video de su intervención en el Senado.

Durante su discurso, Uribe Turbay detalló con cifras las reducciones presupuestarias propuestas para 2025 en comparación con el 2024. “Petro celebra el triunfo de la selección Colombia en la Copa América, celebra la participación de nuestros atletas en los Olímpicos, pero en lo que de verdad importa le está bajando el 69% al deporte colombiano”, dijo.

Además, señaló recortes en otros sectores clave: “Ahora, no solo es al deporte. Le baja el 3% a la infraestructura, 4% a la educación, 8% al sector de minas y energía, 29% a la vivienda. ¿Cómo está la vivienda en el Atlántico, en la Costa, en el Eje Cafetero, en los Santanderes, en Antioquia? El sector agropecuario recibe un recorte del 48%, en defensa, en un país tomado por guerrillas y criminales, le baja el 25%, y en salud queda igual, 0%”.

El senador también arremetió contra el aumento presupuestal del Ministerio de Igualdad, liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, al señalar que este sector es el único que experimenta un crecimiento significativo del 25%, por lo que insinuó que esto se debe a intereses burocráticos y al pago de favores políticos.

En otro mensaje difundido a través de X, Uribe Turbay advirtió sobre las consecuencias del manejo presupuestario del Gobierno de Petro. “¡Lo advertí hace meses! El derroche también es corrupción y el gobierno Petro con el presupuesto que presentó para 2025 seguirá empujando a Colombia hacia la crisis. Este presupuesto sigue haciendo cuentas alegres con los ingresos para justificar gastos, dimos las alertas y nos llamaron mentirosos, y son los colombianos quienes van a pagar los platos rotos de su irresponsabilidad”.

El senador resaltó que el presupuesto presentado por el Gobierno es el más alto en la historia del país, y cuestionó las proyecciones de ingresos planteadas para 2025, con el argumento de que estas superan considerablemente las estimaciones del marco fiscal de mediano plazo de 2024.

“El recaudo que estima el presupuesto para el 2025 tiene una meta superior a la que establece el marco fiscal de mediano plazo. El Gobierno asume que se van a recaudar 316 billones de pesos, un 26.6% más de lo previsto. Uno se pregunta de dónde sale esa plata. Están asumiendo que se aprobará una reforma tributaria que desde ya tiene mi voto negativo”, declaró.

Uribe Turbay hizo un llamado a sus colegas senadores para que sean conscientes de la situación económica del país y de las dificultades que enfrentan las familias colombianas. “No le sigamos poniendo impuestos a una economía que está decreciendo y a familias que no tienen cómo pagar. Las proyecciones de ingresos del gobierno son inciertas y, probablemente, no conseguirán esos recursos, lo que llevaría a nuevos recortes o al uso del cupo de endeudamiento que advertimos no solo era para pagar deuda, sino también para financiar el plan de desarrollo”, concluyó.

La denuncia del senador opositor generó un amplio debate sobre la viabilidad y las prioridades del presupuesto nacional propuesto para el próximo año, por lo que puso en el centro del debate la sostenibilidad fiscal y el apoyo a sectores esenciales para el desarrollo del país.