El gesto de James Rodríguez que sorprendió a su primer entrenador en el exterior

Julio César Falcioni, un nombre muy conocido en el ámbito del fútbol argentino, ha dejado una marca imborrable tanto como jugador como entrenador. Ahora, enfrenta la vida con la misma fuerza y determinación que mostró en el campo. Falcioni, quien comenzó su carrera como arquero en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield y fue campeón con América de Cali en Colombia durante los años 80, se ha consolidado como uno de los entrenadores más respetados en Argentina.

Falcioni debutó en la Primera División en el Campeonato Metropolitano de 1976 con Vélez Sarsfield, un club que siempre ha mantenido una relación especial con él. Sin embargo, fue en América de Cali, donde se trasladó en 1981, que alcanzó una fama significativa. En este club colombiano, participó en tres finales consecutivas de la Copa Libertadores y obtuvo el pentacampeonato de la Categoría Primera A.

Después de sus éxitos en Colombia, Falcioni regresó a Argentina en 1990 para unirse a Gimnasia y Esgrima La Plata. Sin embargo, volvió brevemente a Vélez Sarsfield antes de finalizar su carrera como jugador en Once Caldas, nuevamente en Colombia. Es destacable que también integró la selección argentina en tres ocasiones y participó en dos ediciones de la Copa América.

En 2017, Falcioni fue diagnosticado con cáncer de laringe. A pesar de esta dura noticia, se sometió a una cirugía y radioterapia mientras continuaba dirigiendo a Banfield. A este respecto, en una reciente entrevista con Leo Montero de Infobae, Falcioni comentó: “Los médicos dicen que estoy bien”, destacando su constante actitud positiva frente a las adversidades.

En 2022, la vida de Falcioni sufrió otro golpe durísimo con el fallecimiento de su esposa, Silvana Rossi. A pesar de estas tragedias personales, Falcioni sigue adelante con su característicamente resiliencia. En la entrevista, cuando se le preguntó si su actitud lo había ayudado a superar estos momentos difíciles, él respondió: “Sí, siempre he tenido una actitud mental fuerte que me ha permitido enfrentar cualquier reto”.

En ese momento, James Rodríguez fue importante para Falcioni, pues se tomó el tiempo de escribirle a su primer entrenador en el fútbol internacional. El gesto sorprendió al argentino y se lo agradeció al volante de la selección Colombia en su momento: “Sí, por ejemplo, de James Rodríguez, que se me escribió cuando falleció mi mujer. Yo no lo había visto más a él después de que se fue de Banfield. No había tenido más comunicación y se enteró y me mandó un lindo mensaje. Toda la gente del fútbol, cada vez que tuve algún problema, me explota el WhatsApp”.

El nombre del futbolista volvió a salir de boca del entrenador en la charla con Infobae al ser calificado como uno de los jugadores más talentosos que dirigió Julio Cesar Falcioni: “Tuve muchos. Desde Rodrigo Palacios, que lo traje desde Bahía Blanca cuando era muy chico...Sí. (Sergio) Agüero, (Gabriel) Paleta, James Rodríguez, (Walter) Erviti, (Román) Riquelme. Me ha tocado dirigir muy buenos jugadores”