Andrea Valdiri aclaró rumores que la relacionaban con Richard Ríos: “Me parece hermoso, talentoso”

Andrea Valdiri es una de las creadoras de contenido que mayor interés despierta en redes sociales, gracias a la constancia con la que interactúa con sus seguidores. La bailarina barranquillera ha estado en el ojo del huracán debido a la polémica que suscitó la paternidad de su hija menor con el cantante Lowe León, mientras sostenía una relación con Felipe Saruma.

Aunque la vida privada de Valdiri llamaba la atención de sus seguidores, con el tiempo, poco a poco fue dejando de lado la publicación de contenido con su exesposo, dando paso a rumores de una separación. Pero no fue hasta noviembre de 2023 que la pareja Saruma – Valdiri decidió confirmar que su matrimonio llegaba a su final.

Aunque se mantuvo distanciada por un tiempo, la bailarina reapareció en sus diferentes plataformas digitales presumiendo su nueva figura, además, encendió los rumores de haber comenzado una nueva relación. Recientemente, Valdiri estuvo como invitada en el pódcast de Dímelo King, en el que habló de diferentes temas que la han marcado, como los rechazos que vivió, la relación con Richard Ríos y cómo se rebuscaba la vida junto a las trabajadoras sexuales.

Cercanía con Richard Ríos

El jugador de fútbol colombiano, Richard Ríos, provocó una acalorada discusión en TikTok al revelar su elección de la mujer más linda del país - crédito redes sociales

Uno de los temas que mayor interés despierta sobre la barranquillera es su situación sentimental, pues después de la Copa América 2024 se le relacionó con el integrante de la selección Colombia Richard Ríos. Esto, después de que el futbolista se refiriera a Andrea Valdiri como la mujer más bonita de Colombia.

Durante la conversación con Dímelo King, la bailarina abordó este tema afirmando que no existe ni existió ningún tipo de vínculo con el centrocampista: “Yo vi muchos tiktoks, pero es ‘divino, bello’ … Él tiene mujer, respeta … Me parece hermoso, talentoso, es simpático, respetemos, no crucemos las líneas Richard”, haciendo énfasis que es de su interés mantener la distancia y el respeto que le debe a su pareja.

Valdiri habló sobre el rechazo que vivió

En su intento de convertirse en una mujer reconocida en el mundo del entretenimiento, Andrea Valdiri debió enfrentarse al rechazo de personas que no confiaban en su talento e incluso, criticaban su apariencia física. Durante la conversación con Dímelo King, la bailarina contó lo difícil que fue esta etapa de su vida.

“Cuando yo iba a castings, que apenas estaba empezando, estudiando y todo este cuento … Me decían ‘es que tienes la boca muy grande, es que eres muy voluptuosa, es que tu acento costeño está muy pegado’”, recordó la creadora de contenido.

La creadora de contenido barranquillera aseguró que en el pasado fue víctima de rechazo por su apaciencia física - crédito - @andreavaldirisos /Instagram

Fue en ese momento en el que se planteó la idea de que la vida tendría que premiarla en alguna oportunidad con su propio programa, evitando de esta manera que las puertas se cerraban en su cara. Y agregó: “Trabajé para eso. Siento que siempre hay personas arriba que te hacen achicopalar y es ahí donde doy los mensajes motivacionales”.

Por otro lado, recalcó que siempre le dice a las personas que no deben dejarse derrumbar cuando las oportunidades parecen esfumarse de sus manos.

Vendió ropa para ayudar a su mamá

Andrea Valdiri recordó que vendió ropa para ayudar a su mamá con los gastos cuando tenía 17 años - crédito YouTube Dímelo King

Una de las etapas que vivió Andrea Valdiri y que recuerda con cariño, fue en la que encontró su pasión por el emprendimiento. La barranquillera debió enfrentarse con la realidad de no tener con qué ayudarle a su mamá con los gastos de la casa. Según contó en esta misma entrevista, a los 17 años, en varias ocasiones se plantó con su maleta llena de ropa de segunda mano a venderla a las trabajadoras sexuales.

“Yo llegaba todas las noches donde las trabajadoras, abría las maletas y yo vendía ropa de $1000, $2000, $3000 y con eso recogí como $2.800.000, eso era plata en esa época”, recordó en medio de risas. Luego, al llegar a su casa con el dinero de lo que había logrado recoger y entregárselo a su mamá, esta pensó lo peor: “Yo le dije ‘calma, respira profundo, que yo vendí la ropa’”, recordando que compraba jeans americanos a $10.000 y después los comercializaba.