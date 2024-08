Robaron un hotel en Cundinamarca utilizando a sus propios hijos: dos parejas usaron a tres niños de entre 6 meses y 6 años para engañar a los dueños del hospedaje

2 parejas con bebé y niños golpearon y amordazaron a un hombre - crédito Freepik

La inseguridad en el país no da tregua; en esta ocasión se conoció un nuevo caso de robo en el municipio de El Colegio (Cundinamarca), donde los delincuentes fingieron ser una familia para ingresar a un hotel.

El grupo de criminales conformado por dos hombres y dos mujeres, junto con tres menores de edad, uno de 6 años, otro de 2 y el último de 6 meses, llegaron al establecimiento fingiendo ser visitantes. Allí golpearon al propietario, lo amordazaron y encerraron en un cuarto mientras cometían el acto delictivo.

La víctima del hurto cónto como vivió este hecho luego de que estas personas ingresara al establecimiento: “Estos señores me encerraron en una pieza que yo les había arrendado y me amordazaron. Me amarraron de patas y manos”, relató para el programa matutino El ojo de la noche.

El propietario, quien se encontraba en el lugar durante el robo describió cómo uno de los asaltantes lo vigilaba atentamente mientras sus cómplices saqueaban el establecimiento, llevándose todo lo de valor.

El hombre además contó que las parejas le dijeron que “estaban buscando unos señores que venden estupefacientes y tenían una pistola en la mano. Entonces, cuando estos me sentaron en la cama y fueron a hacer sus fechorías”.

El asalto duró aproximadamente 40 minutos, donde los delincuentes lograron llevarse un botín considerable. Entre los objetos sustraídos, se encuentran dinero en efectivo, un revólver de cinco tiros, joyas, ropa y una computadora.

De esta manera, la víctima señaló al programa de Noticias Caracol que “sacaron una colección de billetes, con denominaciones desde el año 1900, un revólver de cinco tiros, se llevaron joyas, ropa y un computador”.

El acto delictivo quedó grabado en una de las cámaras de seguridad, así como los niños que los delincuentes que utilizaron para hacer cometer el crimen.

Es así que el propietario del hotel pide a las autoridades que actúen con celeridad para capturar a estos delincuentes, quienes probablemente ya vienen delinquiendo en la región, según indicó el Ojo de la noche.

Autoridades alertan sobre esta mujer que escopolamina y roba a hombres en bares de Cundinamarca

Una mujer de aproximadamente 40 años y de baja estatura habría estado abordando a hombres en establecimientos comerciales en Bogotá y municipios aledaños durante la noche. Se presume que la delincuente intercepta a sus víctimas, se gana su confianza y, en un descuido, los droga con escopolamina para robarles todas sus pertenencias.

El miércoles 17 de julio se reportó un nuevo caso en el municipio de Madrid, Cundinamarca, donde la criminal supuestamente drogó y robó a un grupo de hombres.

Javier Robayo, una de las víctimas, relató los momentos de pánico que vivió antes del incidente: “Realmente me encuentro mal, mucha migraña, no puede uno dormir, no tiene tranquilidad. Estábamos con unos amigos departiendo, llegamos a mi casa, un amigo trajo a la chica y pues me drogó hasta el perro. Realmente no me acuerdo más, me dio la escopolamina en el trago”.

Robayo aseguró que él y sus acompañantes despertaron en su residencia al mediodía del 22 de junio con los síntomas mencionados anteriormente y fueron recluidos en un hospital durante tres días debido al nivel de sustancias psicoactivas en sus cuerpos. Tras ver las imágenes de la mujer en Noticias Caracol, Robayo identificó a la delincuente, quien se caracteriza por usar siempre una chaqueta de jean azul y tener el cabello crespo. “Absolutamente es la misma, tanto así que no se cambia de ropa. Creo que tiene el pie izquierdo cojo y cuando la vi en el noticiero dije que es la misma”, afirmó.

Robayo también se refirió al caso del fallecimiento de un padre de familia, supuestamente a causa de las prácticas de esta mujer, y expresó su agradecimiento por no haber corrido la misma suerte. Asimismo, instó a los habitantes de Cundinamarca a estar alertas y a identificarla para que pueda ser llevada ante las autoridades.